Bestes Spielfilmdebüt: Regisseurin Melanie Waelde aus Potsdam mit Preis der Deutschen Filmkritik ausgezeichnet

Die Potsdamer Regisseurin Melanie Waelde ist für ihren Film „Nackte Tiere“ in der Kategorie „Bestes Spielfilmdebüt“ mit dem Preis der Deutschen Filmkritik ausgezeichnet worden. Das teilte der Verband der Deutschen Filmkritik am Montag mit. Um 10 Uhr hat Melanie Waelde die Nachricht selbst erhalten und dann in alle Richtungen darüber gechattet, wie sie erzählt. „Ich freue mich sehr, ich glaube, wir freuen uns alle sehr darüber“, sagt sie.

Insgesamt war „Nackte Tiere“ vier Mal für den Preis nominiert: In den Kategorien „Bester Spielfilm“ und „Bestes Spielfilmdebüt“, sowie für die „Beste Darstellerin“ (Schauspielerin Marie Tragousti) und „Beste Bildgestaltung“ (Fion Mutert). Der Film ist ein eindringliches Porträt über brandenburgische Jugendliche. Erzählt wird von fünf Freunden und ihrem Leben um das Abitur herum. Katja, die sehr intensiv von Marie Tragousti gespielt wird, ist eine von ihnen und die Protagonistin des Films.

Melanie Waelde, Regisseurin und Drehbuchautorin aus Potsdam. Quelle: JAN MAYNTZ

Vor einem Jahr feierte der Film auf der Berlinale Premiere und war danach auf mehreren Festivals im In- und Ausland zu sehen. „Es ist total surreal, wenn ich darüber nachdenke, dass damals ein richtiges Filmfestival möglich war. Und eine Woche später kam der Lockdown“, sagt die Filmemacherin, die auch das Drehbuch zu „Nackte Tiere“ geschrieben hat. Für Waelde schließt sich damit quasi ein Kreis. Auch, weil sie in diesem Jahr Teil der Berlinale-Jury in der Sektion „Generation“ ist. Gemeinsam mit Schauspielerin Jella Haase und Regisseur Mees Peijnenburg wird sie die 15 Filme der Sektion im Kino sichten und im März über die Preise in den beiden Wettbewerben Kplus und 14plus entscheiden.

Ein neues konkretes Filmprojekt ist Walde bisher noch nicht angegangen, sie schreibt aber an neuen Stoffen, wie sie erzählt. Außerdem schreibt sie weiterhin für die Serie „Schloss Einstein“. In Zeiten wie diesen nicht vom Drehen abhängig sein zu müssen, sei gut. Denn auch wenn Filmdrehs möglich sind, verkomplizieren die coronabedingten Hyigieneregeln Vieles.

Dascha Dauenhauer erneut für Alexanderplatz-Soundtrack ausgezeichnet

Über den Preis der Deutschen Filmkritik kann sich übrigens auch eine Alumna der Filmuniversität Potsdam freuen: Dascha Dauenhauer wurde erneut für ihre Musik zu Burhan Qurbanis „Berlin Alexanderplatz“ ausgezeichnet. Dafür erhielt sie unter anderem auch schon den Deutschen Filmpreis sowie den Europäischen Filmpreis.

Von Sarah Kugler