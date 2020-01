Intendanten aus ganz Deutschland konferierten über den Umgang mit der AfD

Potsdam

Der Deutsche Bühnenverein führte an den letzten beiden Tagen in Potsdam seine Halbjahrestagung durch. „70 Intendantinnen haben sich darüber ausgesprochen, wie sich Stadt- und Staatstheater sowie Orchester in Zeiten politischer Umbrüche positionieren“, sagte am Dienstagnachmittag Bettina Jahnke, die Chefin des gastgebenden Hans-Otto-Theater. So viele Frauen leiten deutschlandweit Kultureinrichtungen? „Nein, wir haben uns prinzipiell auf eine Sprachregelung mit ,-innen’ verständigt, auch wenn es zu zwei Dritteln immer noch Männer sind“, so Jahnke. In Schriftform wird der Plural „Intendant*innen“ mit einem Sternchen gekennzeichnet.

Worum ging es bei der Tagung? „Uns hat die Frage beschäftigt, was es bedeutet, dass die AfD in vielen Landtagen und Stadtparlament sitzt. Anhänger dieser Partei erklären die Theater oft zu ,linksgrün-versifften’ Hochburgen. Wir haben uns gefragt, ist die Freiheit der Kunst in Gefahr?“

Wo ist die Kunstfreiheit konkret in Gefahr? Jahnke: „Es ging uns nicht um Antworten. Wir haben auch über den Nobelpreisträger Peter Handke diskutiert und über die Frage, wie viel political correctness auf der Bühne notwendig ist. Auf einem Theatertreffen in Berlin wurde ja schon einmal von einem Intendanten untersagt, dass die Figur eines Neonazis das Wort „Neger“ ausspricht, obwohl es in dem Stück um Rassismus ging.“

Welche Strategie werden die Theater wählen? Sollen völkisch denkende Menschen ausgegrenzt werden oder will man sie integrieren? „Es ist wichtig, dass wir uns nicht in einer Blase einrichten. Wir wollen ins Gespräch kommen und Differenzen auch aushalten, aber auch Möglichkeiten der Identifikation anbieten“, so Bettina Jahnkes Anwort. Der Bühnenverband werde mehr Weiterbildungsangebote unterbreiten. Sie selbst werde schon nächste Woche ein Kommunikationsseminar belegen.

Am Montagabend besuchten Intendantinnen und Intendanten die Vorstellung „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“. „Das Große Haus war ausverkauft und es hat allen gut gefallen“, zeigte sich Bettina Jahnke zufrieden.

Von Karim Saab