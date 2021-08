Bewegender Abschied von Schauspiel-Legende Herbert Köfer in Beelitz

Beelitz

Mit bewegenden Worten und Gesten haben am Dienstag im Deutschen Haus in Beelitz Angehörige, Freunde und Weggefährten Abschied von Schauspiel-Legende Herbert Köfer genommen. „Er hat eine Biografie wie ein Geschichtsbuch“, sagte Brandenburgs früherer Ministerpräsident Matthias Platzeck in seiner Gedenkrede.

Er prägte eine Epoche

Herbert Köfer war am 24. Juli im Alter von 100 Jahren verstorben. Unter den Gästen der Trauerfeier waren Schauspielkollegen wie Winfried Glatzeder, Uta Schorn, Achim Wolff oder Wolfgang Bahro und auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). „Ich bin dankbar, dass ich ihn kennenlernen durfte und dankbar, dass es ihn gab“, sagte dessen Nachfolger Matthias Platzeck und erinnerte daran, dass der Theater- und Filmschauspieler eine Epoche prägte. Herbert Köfer war der erste Nachrichtensprecher des DDR-Fernsehen und er stand gut vier Jahrzehnte später bei der letzten Sendung vor der Kamera. „Er gehört zu den guten, bleibenden Erinnerungen dieser Zeit“, sagte Platzeck und nannte ihn einen Spender für Frohsinn und ein Beispiel dafür, „dass man dem Leben nie gerecht wird, wenn man es in schwarz und weiß einteilt“.

Der neuen Zeit uneitel begegnet

Platzeck erzählte auch, wie Herbert Köfer 1990 in Hamburg weilte und die Gelegenheit nutzte, sich beim NDR vorzustellen. Dort wurde ihm die Frage gestellt, welchen Beruf er eigentlich ausübe. Im Ostteil des Landes kam Herbert Köfer kaum auf die andere Straßenseite, ohne angesprochen zu werden. Sie habe immer bewundert, wie uneitel Herbert Köfer der neuen Zeit begegnete, sagte Schauspielerin und Weggefährtin Carmen Maja Antoni. Statt sich in die Schmollecke zu verziehen, habe er und seine Frau das Auto mit Kostümen voll gepackt und dann fuhren sie los – zu den kleinen Theaterbühnen in diesem Land. Eine dieser Bühnen trägt vielleicht bald seinen Namen.

Der Beelitzer Bürgermeister Bernhard Knuth schlug vor, den Saal des Deutschen Hauses nach Herbert Köfer zu benennen. Knuth erinnerte an die besondere Verbundenheit des Schauspielers mit der Stadt und dem Deutschen Haus. Herbert Köfer hatte das Beelitzer Traditionshaus nach der Sanierung eingeweiht, der Saal war eine seiner letzten Wirkungsstätten und er feierte vor einem Jahr seinen 99. Geburtstag dort.

Seine letzte Ruhe findet Herbert Köfer in Beelitz

Seine letzte Ruhe wird die TV-Legende unter einer märkischen Kiefer finden – auf dem Waldfriedhof in Beelitz, wo er im kleinen Kreis der Familie beigesetzt wird. Am 27. August haben auch seine Fans in Beelitz die Möglichkeit, von ihm Abschied zu nehmen. Sie können von 10 bis 13 Uhr im Deutschen Haus vor der Blumenurne innehalten und sich in ein Kondolenzbuch eintragen, teilte die Stadt Beelitz mit.

Von Jens Steglich