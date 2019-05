Frankfurt am Main

Der BigCityBeats World Club Dome ist eines der größten Electronic-Dance-Music (kurz: EDM) Musikfestivals Deutschlands.

Wann der BigCityBeats World Club Dome in diesem Jahr stattfindet, wo es Tickets zu kaufen gibt und welche Acts in diesem Jahr im Line-up stehen, erfahren Sie hier.

WCD: BigCityBeats World Club Dome im Schnellüberblick

– Der WCD gehört zu einer der größten EDM Musikfestivals Deutschlands

– Der WCD zeichnet sich durch einzigartige und aufwendige Lichteffekte aus

– ca. 160.000 Besucher kamen im letzten Jahr (2018) zum WCD

– Veranstalter hinter dem WCD Festival ist der Radiosender BigCityBeats

– Seit 2017 gibt es auch ein World Club Dome in Südkorea, außerdem gibt es regelmäßig World Club Dome Cruise Edition Veranstaltungen auf Kreuzfahrtschiffen sowie Sonderveranstaltungen wie World Club Dome Zero G oder WCD Winter Edition

World Club Dome Space Edition: Der BigCityBeats World Club Dome 2019

In diesem Jahr findet das Festival BigCityBeats World Club Dome unter dem Titel „World Club Dome Space Edition“ statt.

Der World Club Dome rühmt sich damit, der größte Club der Welt und gleichzeitig der einzige mit dem Flair eines Open Air Festivals zu sein. Eine Besonderheit des WCD ist es, Menschen aus aller Welt zu vereinen. So waren im letzten Jahr mehr als 70 Nationen beim WCD vertreten. Mit 160.000 Menschen aus Argentinien, Brasilien, China, Ghana, Kolumbien, Kanada, Indonesien, Iran, Israel, Mexiko, Norwegen, Papau-Neuguinea, Russland, Singapur, Südafrika, Südkorea, den USA, sowie mehreren Ländern aus Europa.

Unter dem Motto “Space Edition” soll es in 2019 überirdisch zugehen. Glaubt man Wikipedia, scheint der Veranstalter vorab eine Kooperation mit der Europäischen Weltraumorganisation ESA eingegangen zu sein. Was das konkret für die Veranstaltung bedeutet, ist noch unklar. Der offizielle Trailer zum diesjährigen WCD gibt aber bereits einen Eindruck vom Spektakel

Der offizielle Trailer - Big CityBeats World Club Dome Space Edition

BigCityBeats World Club Dome feiert Jubiläum

BigCityBeats wird 15 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum feiert der Veranstalter am 05. April 2019 zusätzlich abseits der WCD Space Edition in der Festhalle Frankfurt.

WCD Line-up 2019

Das Line-up für 2019 ist laut der offiziellen Website der Veranstaltung bekannt. Zu den Headlinern gehören Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo, Lost Frequencies, David Guetta und Marshmello.

Weitere bekannte Acts sind u.a. Größen wie Jason Derulo, Jan Blomqvist, Korsakoff, Paul Kalkbrenner, Robin Schulz und ja auch Capital Bra.

Das komplette Line-up 2019 finden Sie hier.

Was kostet ein Ticket für das WCD 2019?

Insgesamt werden sechs unterschiedliche Tickets angeboten. Diese lassen sich in die drei Kategorien Club Ticket, Club Ticket Deluxe, sowie VIP zuordnen. Club Tickets werden entweder für einen, zwei oder alle drei Tage angeboten.

Was man für sein Geld bei den jeweiligen Tickets im Einzelnen erhält und welche Vorteile die Deluxe, bzw. VIP Tickets gegenüber den gewöhnlichen Club Tickets bieten, können Sie auf der Website des WCD nachlesen. Hier sind die Ticketpreise für das WCD 2019:

Club Ticket (3 Tage): ab 99,00 EUR

Club Ticket Deluxe (3 Tage): ausverkauft

VIP Ticket (3 Tage): ab 260 EUR

Club Ticket (2 Tage): ab 87 EUR

Club Ticket (1 Tag): ab 62 EUR

VIP Ticket (1 Tag): ab 155 EUR

Wer sein Ticket stornieren möchte, kann dies übrigens nicht tun. Wer also an dem Termin doch nicht kann hat nur die Möglichkeit sein Ticket wieder zu verkaufen.

Sollten Sie also kein Ticket mehr erhalten haben, besteht hier noch die Möglichkeit ein Resale Ticket zu ergattern.

Wann ist der WCD in 2019?

Das erste Festival fand im Jahr 2013 statt. Seitdem fällt der BigCityBeats World Club Dome entweder auf das Ende vom Mai oder den Anfang vom Juni. In diesem Jahr findet der BigCityBeats World Club Dome vom 7. Juni bis 9. Juni statt und fällt damit auf das Wochenende der 23. Kalenderwoche.

Wie komme ich zum World Club Dome Space Edition?

Der World Blub Dome findet seit 2013 in der Commerzbank Arena in Frankfurt am Main statt.

Im Folgenden finden Sie die genaue Adresse sowie Möglichkeiten der Anreise für Besucher, die mit der S-Bahn, der Tram oder dem Bus anreisen.

Adresse:

Commerzbank-Arena

Mörfelder Landstr. 362

60528 Frankfurt am Main

Anreise:

Wenn Sie mit der S-Bahn fahren, erreichen Sie die Commerzbank Arena vom Tiefbahnhof des Frankfurter Hauptbahnhofs mit den Linien S8 und S9 (Richtung Mainz oder Wiesbaden). Wenn Sie vom Bahnsteig des Regional- und Fernverkehrs zur Commerzbank-Arena anreisen, nehmen Sie die S7 in Richtung Goddelau.

Die Fahrtzeit zum Stadion beträgt circa sechs Minuten. Von dort aus erreichen Sie die Commerzbank Arena fußläufig in etwa zehn Minuten.

Wer lieber mit der Tram anreist nimmt die Straßenbahnlinie 21 zur Commerzbank-Arena, die im Zehn-Minuten-Takt zur Commerzbank-Arena fährt. Die Fahrtzeit beträgt circa 15 bis 20 Minuten. Alternativ fahren auch Sonderbahnen der Linie 20 zur Station „Stadion. Der Fußweg von der Station bis zum Stadion dauert circa zehn Minuten.

Außerdem fährt die Buslinie 61 zwischen dem Frankfurter Flughafen und dem Frankfurter Südbahnhof. Alle diejenigen, die mit dem Bus anreisen, steigen an der Haltestelle Stadion Osttribühne aus.

Von dort aus beträgt der Fußweg ebenfalls etwa zehn Minuten.

Von tr/RND