Wie sich Hunderte Schüler im Schloss Boitzenburg auf ihren großen Auftritt vorbereiten

Boitzenburg/Ziesar

Dicker Nebel umgibt das Schloss Boitzenburg. Zusammen mit grauen Wolken und weißer Außenfassade bildet er eine trübe Herbstkulisse. Es regnet. Einige Kinder rennen Richtung Eingang, um der Tristesse zu entfliehen – und um pünktlich im Schlossrestaurant zu sein. Die 75-minütige Gesamtprobe, bei der sie am Mittwoch zum ersten Mal als Blasorchester zusammen gewesen sind, hat sie hungrig und durstig gemacht.

Insgesamt 420 Kinder aus ganz Brandenburg sind von Mittwoch bis Samstag im Schloss Boitzenburg in der Uckermark gewesen, um sich auf das Jubiläumskonzert der Bläserklassen Brandenburg vorzubereiten, das am Samstagnachmittag in Potsdam stattfindet.

Anderthalb Jahre haben sie an Tuba, Klarinette und Fagott Stücke wie den Tomahawk Dance, „Let’s Rock“ oder die Melodie aus dem Film „Fluch der Karibik“ geübt. Das gesamte Schloss Boitzenburg ist bis auf den letzten Schlafplatz ausgebucht gewesen – und für drei Tage in Kinderhänden.

Schüler aus Ziesar bei Bläserklassenfahrt dabei

Mit dabei sind auch elf Kinder des Thomas-Müntzer-Schulzentrums Ziesar-Görzke. Vier Stunden sind sie mit dem Bus bis zum Schloss unterwegs gewesen – und aufgeregt. „In der Nacht vor der Fahrt bin ich drei Mal aufgewacht“, erzählt Carlo Giese. Der Elfjährige ist Tubist und beeindruckt von der ersten Gesamtprobe: „Wow, war das laut“, resümiert er mit großen Augen.

Marie Brückner, Jasper Eichholz, Carlo Giese und Sara Stingl gehen in Ziesar zur Schule und nehmen an der Bläserklassenfahrt teil. Sie haben sich seit Mitte 2018 darauf vorbereitet. Quelle: Fabian Lamster

Spricht man die Bläserschüler aus Ziesar auf das Konzert in der MBS Arena in Potsdam an, färben sich ihre Wangen. Sara Stingl schlägt die Hände vor die Augen. Sie weiß, dass ihre Eltern und rund 1.500 Zuschauern zuschauen, wenn sie am Tenorhorn im Blasorchester spielt. „Wir haben die Stücke so lange geübt. Ich freue mich schon auf das Gesamtergebnis, wenn wir alle am Samstag in Potsdam auf der Bühne stehen“, sagt die Elfjährige.

Straffer Tagesplan für Feinschliff nötig

Damit das bis zum Auftritt in der MBS Arena klappt und die 420 Bläserschüler zu einem Orchester zusammenwachsen, haben Gesamtprobenleiter Rainer Pfundstein und Gary Hirche täglich mehrere Stunden mit ihnen musiziert.

Damit der Feinschliff gelingt, brauchte es einen straffen Tagesplan: Allein am Donnerstag spielten die Kinder über drei Stunden in ihren Instrumentengruppen, bevor nachmittags eine einstündige Gesamtprobe anstand.

Bereits seit einigen Jahren gibt es einmal im Jahr ein Blasorchesterkonzert in der Potsdamer MBA Arena. Dann bringen Schüler aus ganz Brandenburg die Stücke auf die Bühne, die sie vorher einstudiert haben. Quelle: Uwe HauthUwe Hauth Photography

Gesamtprobenleiter Rainer Pfundstein baute auch immer wieder kleine Späße beim Musizieren ein, aber ermahnte die Kinder ebenso, wenn sie zu laut waren. Immer wieder ließ er sie verschiedene Töne klatschen und motivierte sie: „Stellt euch vor, es wäre eine Hymne und ihr würdet sie im Berliner Olympiastadion spielen.“

Bläserklassen seit 2009 Die Brandenburger Bläserklassen sind Teil des Förderprogramms „Klasse: Musik“ des Verbands der Musik- und Kunstschulen Brandenburg, das seit 2009 Kindern zwischen neun und elf Jahren Blasinstrumente näherbringt. Dabei nehmen die Schüler zwei Jahre an einem erweiterten Musikunterricht teil und bekommen für diese Zeit leihweise ein Blasinstrument gestellt, das sie mit nach Hause nehmen dürfen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums der Brandenburger Bläserklassen tritt am 23. November 2019 in Potsdam erstmals ein Orchester aus 45 ehemaligen Bläserschülern auf. Sie nennen sich „Young:Oldies“. Ehemalige und aktuelle Bläserschüler treffen sich am Samstagmittag zur Generalprobe in der MBS Arena in Potsdam, bevor um 15 Uhr das Konzert beginnt. Der Ticketverkauf startete am 23. Oktober. Noch am selben Tag waren alle Karten vergriffen.

„Es geht unter die Haut, meine Schüler hier spielen zu sehen“

Es ist ein besonderes Jahr für die Brandenburger Bläserklassen: Sie finden dieses Jahr zum zehnten Mal statt. 34 Lehrer und 30 Betreuer sind im Schloss Boitzenburg dabei gewesen.

Einer von ihnen war Michael Krämer, der seine Schüler aus Ziesar bei den Proben beobachtete. Für ihn ist es bereits das vierte Mal gewesen, dass er Bläserklassen begleitet.

„Es geht jedes Mal unter die Haut, meine Schüler hier spielen zu sehen“, sagt er. Als Quereinsteiger unterrichtet der Metallbauingenieur seit 2013 in Ziesar das Schulfach Musik – und hat sie auf die Bläserklassenfahrt und das Konzert in Potsdam eingestimmt.

Michael Krämer, Musiklehrer aus Ziesar, ist stolz auf seine Schüler, die er auf die Bläserklassenfahrt vorbereitet hat. Er ist schon zum vierten Mal mit dabei: „Ich habe jedes Mal Gänsehaut, wenn meine Schüler dann auf einmal im Orchester spielen.“ Quelle: Fabian Lamster

Konzert mit 1.500 Zuschauern in Potsdam

Dabei gibt er ihnen nicht nur Tipps fürs Spielen. In der Nervosität suchten bei den Proben manche Schüler den Blickkontakt zu ihren Lehrern.

„Die Schüler, Lehrer und Betreuer erwarten sehr anstrengende Tage. Aber man darf nicht vergessen, dass die Kinder so etwas nie wieder erleben“, sagte Musiklehrer Michael Krämer.

Von Fabian Lamster