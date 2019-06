Potsdam

Kraftvoller geht es kaum: Hier Beth Hart mit einer vom Leben gegerbten Stimme für die anderen töten würden. Dort Kenny Wayne Shepherd, der seine Gitarre singen lässt. Gemeinsam dürften beide für einen unvergesslichen Abend in Berlin sorgen.

29. Juni: Beth Hart und Kenny Wayne Shepherd

Nicht, dass Beth Hart mit ihrer Band hinterm Berg halten muss. Denn die Lady hat eine Mordsstimme, mit der sie enorm wandlungsfähig ohne jegliche Anstrengung das mannigfaltige Spektrum von Blues, Soul und Rock auskostet.

Emotionen im Überfluss – wie allein die beiden im vergangenen Jahr veröffentlichten Konzertmitschnitte aus der legendären Royal Albert Hall in London und dem Iridium Jazz Club in New York bezeugen. Diese Frau brennt.

Stark an den Saiten: Kenny Wayne Shepherd. Quelle: Mark Seliger

Kenny Wayne Shepherd nicht minder. Wie der inzwischen 42-jährige Blues-Rocker samt Band auf seinem ganz frischen Album „ The Traveler“ die sechs Saiten zwischen Tour de Force und entspannteren Stücken glühen lässt, da bleibt definitiv kein Wunsch offen.

Daher hat Beth Hart sich den Mann, der aus Louisiana kommt, zum besonderen Gast ihrer Tour erkoren.

Der kann wie gesagt mit einer wilden Horde fescher Bläsern echt auf die Tube drücken oder aber ein völlig entspanntes Southern-Rock-Feeling in die Songs legen. Dass er – dem Süden verpflichtet – darüber hinaus den Soul pflegt, versteht sich wohl von allein.

Das Konzert: Beth Hart und Kenny Wayne Shepherd spielen am Sonnabend, dem 29. Juni, um 20 Uhr in der Verti Music Hall in Berlin-Friedrichshain.

Von Ralf Thürsam