Brandenburg/H

Von weit her sind sie gekommen. Die Nummernschilder aus Leipzig, Weimar oder Berlin verraten das große Interesse an diesem Sonderkonzert, das am Freitag und am Samstag im Brandenburger Theater über die Bühne ging. Peter Gülke (87) wird die Brandenburger Symphoniker noch einmal dirigieren.

An seine Seite hat er sich die lettische Pianistin Lauma Skride geholt, die das 4. Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven spielen wird. Das Programm haben 44 Musiker der Brandenburger Symphoniker mit Skride und Gülke vor weit über einem Jahr im Großen Haus des Theaters bereits als CD aufgenommen.

Und zwar unter der Regie von Werner Dabringhaus. Er führt das renommierte Label MDG in Detmold und war als Tonmeister der Oberkommandierende dieses Projekts.

Die Idee dazu hatte Olivier Tardy, der – er hat inzwischen in Brandenburg als designierter Chefdirigent das Handtuch geworfen – das Konzert für das coronabedingt ausgefallene Beethoven-Fest auf CD bannen wollte, um den seinerzeit zahlreichen Konzertabonnenten mit einer Beethoven-Platte Freude ins Haus zu bringen.

Gefeiert wie ein Popstar

Etwas unsicheren Schritts betritt Gülke die Bühne des Hauses, in dem er fünf Jahre lang das Orchester geführt und dann unter merkwürdigen Umständen – die im Eklat endeten – gehen musste. Weder der neue Intendant noch die Geschäftsführung sind da, auch aus der Politik und dem Aufsichtsrat ist an diesem Freitag niemand im Publikum zu entdecken. Doch Applaus brandet auf, das Publikum trampelt und feiert Gülke noch vor dem ersten Ton wie einen Popstar.

Es ist vollbracht: In den Gesichtern der Künstler spiegeln sich Genugtuung und Glück. Quelle: Foto: Benno Rougk

Peter Gülke wird an diesem Abend nicht nur dirigieren, er wird erklären und moderieren. Es ist ein Gänsehautmoment, wenn der alte Herr beschreibt, wie Beethoven, 36 Jahre alt und im festen Wissen darum, dass seine einsetzende Taubheit dafür sorgt, dass er dieses außerordentliche Konzert wohl nur noch zur Premiere hören wird. Seine Verzweiflung lässt Beethoven Musik werden.

Und die lässt Gülke das Orchester anspielen und erklärt im Vorfeld einzelne Themen und das Wechselspiel zwischen Orchester und Solistin so profund und verständlich, dass man sich wünscht, jedes Konzert begänne so.

Das Genie Mozart und sein Erklärer Gülke

Gleiches gilt für Mozarts 36. – die Linzer – Sinfonie. Der Komponist hat sie in vier Tagen erdacht, niedergeschrieben, alle Stimmen ausgeschrieben, einstudiert und dann am 4. November 1783 uraufgeführt. Allein das Abschreiben der Noten würde heute länger dauern, erklärt Gülke die Macht des Genies Mozart.

Es ist, als wäre Gülke wieder Daheim, als er den Taktstock hebt, sich strafft und die Linzer Sinfonie mit der majestätisch langsamen Einleitung beginnt. Gülke hat mit dem Orchester in den zurückliegenden Tagen kraftraubend und ausdauernd geprobt. Und das hört und spürt das stille Publikum.

Auch wenn der Beginn festlich wirkt: Unter der Klangoberfläche brodelt es: dynamische Kontraste vom Forte ins Piano, grummelndes Raunen in den Bass-Stimmen, spannungsgeladene Harmonien und Seufzer stellen alles, was zum Auftakt mit großer Geste formuliert wurde, in der Folge des ersten Satzes in Frage. So wie im wahren Leben.

Abstieg aus der ersten Liga?

Seit geraumer Zeit nun hat das Orchester keinen Chefdirigenten mehr, der ständig und auch in Krisenzeiten mit ihm arbeitet. Und das wird sich womöglich so schnell nicht ändern, obwohl der Gesellschafter und Oberbürgermeister Steffen Scheller genau das gefordert hat: Es sei wie im Fußball – eine Spitzenmannschaft brauche schnell einen Spitzentrainer. Sonst steige sie ab.

Peter Gülke dirigiert die Brandenburger Symphoniker im Januar 2022. Quelle: Benno Rougk

Gülke ist an diesem Abend für die Symphoniker, was Ottmar Hitzfeld für die Münchner Bayern ist. Ein Erfolgstrainer, der die Mannschaft immer wieder – temporär – aus der Krise führen kann. Und das, obwohl das Orchester – die Symphoniker sind derzeit kaum im Einsatz – mit erstaunlich vielen Aushilfen besetzt ist.

Als der letzte Ton des triumphalen Finales der Linzer Sinfonie – kein leichtgewichtiger Rausschmeißer sondern eine große kontrapunktische Kunstfertigkeit – verklingt, brandet Jubel auf. Man sieht das Glück in den Gesichtern der Musiker, des Dirigenten und des Publikums.

Atemberaubende Musik ohne Pause

Ohne Pause geht es weiter: Peter Gülke hat als Chef großer Orchester mehr als 20 Mal das 4. Klavierkonzert Beethovens dirigiert „Die Beschäftigung mit Beethovens Musik und Biografie begleitet mich mein ganzes Leben.“

Man spürt mit dem ersten Ton Gülkes tiefe Vertrautheit mit dem Komponisten und seinem Werk. Und darin steht ihm die junge Pianistin Lauma Skride nicht nach. Die Leichtigkeit, die Selbstgewissheit, mit der die Künstlerin dem Bechstein das schönste Klavierkonzert Beethovens entreißt, sind atemberaubend. Das sehen auch ihre Kollegen so, die der Solistin nach dem Konzert ebenso euphorisch Beifall spenden, wie das begeisterte Publikum.

War das der Abschied?

War dieser gefeierte Auftritt Gülkes sein letztes Gastspiel in Brandenburg an der Havel? Eigentlich war zum Jahresende 2022 geplant, mit Beethovens 9. Sinfonie sein Wirken in Brandenburg zu krönen. Allein, der Kontakt zum Brandenburger Theater scheint abgebrochen. Mehrere Mails blieben unbeantwortet.

Am 29. April wird der frühere GMD der Staatskapelle Weimar, der international gefeierte Musikwissenschaftler und Siemens-Preisträger 88 Jahre alt. Ihm bleibe nicht viel Zeit, sagt Gülke nach dem Konzert der MAZ. Ob manche/mancher Verantwortliche in Brandenburg genau darauf setzt?

Von Benno Rougk