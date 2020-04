Wie kommen Brandenburgs Buchhandlungen durch die Corona-Krise?

Potsdam

„Ich gehe gestärkt aus der Krise hervor“, beteuert Sylvia Senger optimistisch. Die Inhaberin der Stadtbuchhandlung Radwer in der Bahnhofsstraße in Königs Wusterhausen musste in den Wochen des Zwangsschließung zwar ihren Betrieb runterfahren und den unvermeidlichen Umsatzeinbruch verkraften. „Ich habe aber gespürt, wie sehr die Kulturlandschaft mit uns rechnet“, so ihre Bilanz. Die Solidarität hatte viele Gesichter. Etwa zehn Bestellungen gingen täglich telefonisch oder per Mail ein. „Wir haben die Bücher den Kunden oft nach Hause gebracht, manchmal auch nur an den Zaun gehängt. Die Rechnungen wurden auch sofort beglichen“, berichtet Senger. Für mehrere Hundert Euro wurden bei ihr Gutscheine bestellt. Und der Förderverein des örtlichen Kabaretts hat der Buchhändlerin sogar eine Spende über 500 Euro zukommen lassen. „Manchmal war ich so ergriffen, dass mir die Tränen kamen“, bekennt die Geschäftsfrau.

Sylvia Senger, Inhaberin der Stadtbuchhandlung Radwer in Königs Wusterhausen. Quelle: MAZ

Hinter den Kulissen hatte sie viel zu tun: Anträge auf Kurzarbeit stellen, bereits georderte Ware wieder abbestellen. Gerade ist sie dabei, den Laden für die Öffnung am kommenden Mittwoch vorzubereiten. Noch weiß sie nicht, welche Vorgaben beachtet werden müssen.

Neuware wurde abbestellt

Wie werden die Buchhandlungen und die ganze Buchbranche aus dem Shutdown hervorgehen? An Fixkosten wie der Miete lässt sich für Ladeninhaber kaum rütteln. Einzige Stellschraube war die Neuware, für die aber absehbar eine Rechnung fällig wird. Und die Verlage? Das Wort kommt bekanntlich von „Geld vorlegen, Geld auslegen“. Mit dieser Absatzkrise konnte kein Verleger rechnen. Gerade kleine Verlage sind nun in ihrer Existenz bedroht, heißt es, weil sie auf ihrer Frühjahrsproduktion sitzen bleiben. Erst vor einem Jahr sorgte die Insolvenz des Zwischenhändlers KNV für einen Schock, für 5000 Verlage war das ein herber Schlag ins Kontor.

Amazon favorisiert E-Books

„Der Aufbau Verlag hat den Erscheinungstermin einiger Bücher in den Mai oder Juni verschoben“, berichtet Silke Ohlenforst, Sprecherin der Aufbau-Verlagsgruppe. Ihr Haus habe das Glück, dass wichtige Titel schon Anfang März ausgeliefert und von den Medien beachtet worden seien. Ohlenforst verweist auf die veränderte Praxis des Online-Händlers Amazon, der etwa ein Fünftel der Buchumsätze bestreitet. Amazon drosselte Mitte März plötzlich die Auslieferung von Büchern, um den Fokus auf umsatzstärkere Haushaltswaren und Elektrogeräte zu legen. Statt bei den Verlagen nachzubestellen, erscheinen im Internet nun die eigenen Kindle-E-Book-Versionen an erster Stelle. Wer aktuell ein gedrucktes Buch bei Amazon bestellt, muss mit Lieferzeiten bis zu zehn Tagen rechnen. „Der Online-Handel insgesamt ist im Shutdown natürlich nicht eingebrochen“, sagt Ohlenforst. Um so tragischer sei es, dass Amazon die Bücher derart sträflich vernachlässige.

Abholung im Geschäft

Bisher herrschte oft der Eindruck, dass der stationäre Buchhandel dem Online-Buchhandel nicht gewachsen ist. Dabei konnte schon vor Corona jede beliebige Buchhandlung in Deutschland jeden lieferbaren Titel ohne zusätzliche Porto-Kosten über Nacht herbeischaffen. Der Kunde musste seine Bestellung nur im Geschäft abholen.

Auch Libri mit Lieferschwierigkeiten

Der Zwischenbuchhändler Libri stellt schon seit Jahren eine Waffengleichheit zwischen Buchhandlungen und Online-Händlern her. Libri ermöglicht kleinen Buchgeschäften wie Radwer in Königs Wusterhausen eine eigene Internetpräsenz. Von dieser Seite aus lässt sich jeder der vielen Hunderttausend Titel ordern. Die Buchhandlungen am Ort können in solchen Fällen allerdings nur sieben Prozent mitverdienen. Mit Anbruch der Corona-Krise hat Libri die Gewinnmargen zwar kurzfristig mehr als verdoppelt. Doch Kurzarbeit und schwerfälliges Management führten auch hier zu Lierferschwierigkeiten.

Ein Lastenfahrrad als Investition

Sylvia Senger bleibt also angewiesen auf Kunden, die direkt bei ihr im Laden kaufen. Sie erwägt, ob sie auch nach Corona das Angebot aufrecht erhält, Bücher nach Hause zu liefern. Matthias Voigt, Geschäftsführer der brandenburgischen Buchhandelskette Havelbuch, ist da deutlich zurückhaltender. Für drei seiner fünf Filialen hat er in den letzten Wochen ebenfalls einen Bringservice angeboten. Auf der Internetseite hieße es: „Im Stadtgebiet von Neuruppin, Oranienburg und Hohen Neuendorf können wir Sie gern beliefern.“ Für Nauen und Hennigsdorf ließ sich das nicht realisieren. In Neuruppin, wo er lebt, war ihm die letzten Wochen ein kirchlicher Verein behilflich, der über ein Lastenfahrrad verfügt. „Wir überlegen, ob wir uns auch eines anschaffen. Das muss sich allerdings auch rechnen, da bin ich ganz Geschäftsmann“, sagt er. Ein Taschenbuch, das zehn Euro koste, lasse sich nicht eben mal schnell nach Altruppin radeln.

Eine Buchvorstellung vor der Corona-Krise in der Fontane-Buchhandlung Neuruppin mit Alexander Fries und Jana Kolar-Voigt. Quelle: Dagmar Simons

„Wir haben seit der Schließung am 18. März in unseren Geschäften für das Dreifache an Aufwand etwa einen Viertel vom Umsatz gemacht“, lautet die Bilanz von Havelbuch-Geschäftsführer Voigt. Als deutlich höheren Aufwand benennt er die Beratung am Telefon, das Rechnungen-Schreiben, das Buchen der Geldeingänge und die Lieferung. Der Umsatz im März sei um 40 Prozent eingebrochen und für April liege er bisher bei minus 65 Prozent. Besonders schmerzhaft sei, dass die fünf Havelbuch-Filialen auf der Osterware sitzen geblieben sind, neben Kinderbüchern auch sogenannte Non-Books, ein wichtiges Zusatzgeschäft. „Zum Glück hatten wir 2019 mit dem Fontane-Jahr ein wirklich gutes Jahr“, sagt Matthias Voigt und seufzt.

