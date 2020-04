Brandenburgs Museumsschlösser öffnen wieder

Potsdam

Brandenburgs Schlösser öffnen wieder ihre Pforten – zum Teil jedenfalls. Wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg am Montag mitteilte, werden einige der Museumsschlösser der Stiftung vom 12. Mai an wieder für die Öffentlichkeit zugänglich sein.

„Die Kunst ist wieder da“, so die Schlösserstiftung in einer Mitteilung. Geöffnet werden demnach in Potsdam die Bildergalerie, die Neuen Kammern und das Chinesische Haus im Park Sanssouci. Auch die Schlösser in Rheinsberg, Oranienburg und Caputh können dann wieder besichtigte werden. In Berlin öffnen der Neue Flügel des Schlosses Charlottenburg, das Mausoleum im Schlossgarten Charlottenburg sowie Schloss Schönhausen.

In Potsdam sind zudem auch die Besucherzentren an der Historischen Mühle und im Südtorgebäude am Neuen Palais geöffnet. Bereits am Wochenende vom 1. bis zum 3. Mai 2020 können das Belvedere auf dem Pfingstberg und die Historische Mühle am Schloss Sanssouci wieder besichtigt werden.

Die Park- und Gartenanlagen bleiben – mit Ausnahme der Pfaueninsel in Berlin – weiterhin zugänglich. Besucherinnen und Besucher fordert die Schlösserstiftung ausdrücklich auf, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zu halten, um Infektionsrisiken durch das Coronavirus zu reduzieren. Das Tragen von Mund-Nasen-Masken ist bei den Museumsbesuchen Pflicht.

„Es ist für uns alle eine besondere Situation“, sagt der Generaldirektor der Schlösserstiftung Christoph Martin Vogtherr. Umso mehr freue er sich, dass das künstlerische und historische Erbe in Teilen wieder zugänglich gemacht werden kann.

