Brandenburgs und Berlins aufregendste Ausstellungen 2020

Potsdam

Die Museen zwischen Potsdam und Cottbus, zwischen Wittstock, Berlin und Frankfurt (Oder) haben einiges zu bieten in den kommenden zwölf Monaten. Von Alten Meistern aus Renaissance und Barock über Impressionismus, klassische Moderne und Pop-Art bis Zeitgenössisch – da dürfte für jeden Kunstgeschmack etwas dabei sein. Die aufregendsten Ausstellungen 2020 in der Region:

Der sachliche Blick der DDR

Gleich im Januar geht es los mit einer Ausstellung des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst in Frankfurt (Oder). Das Museum, das über einen reichen Bestand an DDR-Kunst verfügt, greift dafür tief in sein Depot. Die Schau, in der rund 80 Gemälde und Plastiken von 46 Künstlern gezeigt werden, ist mit „Der sachliche Blick der DDR“ überschrieben. Thematisiert wird der distanzierte, zum Teil kritische Bezug der Künstler zur gesellschaftlichen Realität ihrer Zeit. Zu erwarten sind recht unterschiedliche Stilrichtungen, weitgehend figurative Kunst, die sich vom sozialistischen Realismus mal mehr, mal weniger distanziert. Der sachliche Blick der DDR. Brandenburgisches Museum für moderne Kunst Frankfurt (Oder), Rathaushalle, 26. Januar bis 3. Mai.

Doris Ziegler: Bildnis Nora, Uta, Samuel, Martin, Adrian, Thora, Till, Ben, Maria und Selbst, 1981/82, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Quelle: Andreas Kämper

Karl Hagemeisters Landschaften

Das Potsdam-Museum verfügt nach eigenen Angaben über die zweitgrößte Sammlung von Bildern des deutschen Landschaftsmalers Karl Hagemeister (1848-1933). Im Februar werden in Potsdam unter dem Titel „...das Licht, das ewig wechselt“neben Bildern aus dem eigenen Bestand zahlreiche Leihgaben zu sehen sein. Einige davon werden erstmals in neurestauriertem Zustand gezeigt. Hagemeister stammte aus Werder ( Potsdam-Mittelmark). Seine Bilder sind stark vom französischen Impressionismus, zum Teil auch vom Expressionismus beeinflusst und zeigen häufig Motive der Region. Karl Hagemeister: ...das Licht, das ewig wechselt. Potsdam-Museum, 8. Februar bis 5. Juli.

Aus dem Hagemeister-Kalender 2020 des Potsdam-Museums Quelle: Potsdam museum

Michael Morgners Hinterlassenschaften in Cottbus

Es war die bislang umfangreichste Schau der Arbeiten des Chemnitzer Malers und Bildhauers Michael Morgner, die das Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus im Sommer 2018 gezeigt hat. Eine beeindruckende Ausstellung mit 80 Arbeiten. Der Künstler hat dem Museum anschließend fünf seiner Hauptwerke als Dauerleihgabe vermacht. Darunter die fast sechs Meter große Bronze-Skulptur „Angst“ – ein überwältigendes Statement, das die existenzielle Verlassenheit des Menschen thematisiert. Diesen Februar ist die Skulptur wieder zu sehen, zusammen mit den vier anderen Leihgaben. Michael Morgner: Urknall und Auferstehung, Brandenburgisches Landesmuseum für moderne Kunst Cottbus, 15. Februar bis 3. Mai.

Blick in die Ausstellung „Existenz = Zeichen = Mensch“ von 2018 im Brandenburgischen Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus. Zu sehen sind drei der Leihgaben von Michael Morgner, im Vordergrund die fast sechs Meter große Skulptur „Angst“. Quelle: Marlies Kross, © BLMK

Die Seerosenbilder von Claude Monet

Mit einer Impressionismusausstellunghatte im Januar 2017 alles begonnen. Im November 2018 folgte eine Schau über den Neoimpressionisten Henri-Edmond Cross. Nun zeigt das Museum Barberini Claude Monet (1840-1926). Rund 110 Gemälde aus allen Schaffensphasen werden in der Ausstellung „ Monet. Orte“ zu sehen sein. Monet malte immer wieder an den selben Orten, ihn interessierten vor allem Licht- und Wetterphänomene. Seine Motive fand er in Großstädten wie Paris und London, aber auch in kleinen Dörfern wie Argenteuil, Vétheuil oder Giverny. Der Höhepunkt der Potsdamer Schau dürften Monets berühmte Seerosenbilder sein. Monet. Orte, Museum Barberini, Potsdam, 22. Februar bis 1. Juni.

Claude Monet: Seerosen, 1914–1917, Öl auf Leinwand, Privatsammlung. Quelle: Museum Barberini

Raffael in Berlin

2020 ist Raffael-Jahr. Der italienische Maler und Architekt der Hochrenaissance starb im April vor 500 Jahren. Deshalb sehen wir in diesem Jahr besonders viel von Raffaello Sanzio da Urbino (1483-1520), wie er mit vollem Namen hieß. Das Kupferstichkabinett in Berlin zeigt seit Dezember unter dem Titel „Raffael in Berlin“ einige Madonnen-Gemälde des Maler-Genies. Im Februar legt das Museum noch mal nach. „Raffael in Berlin: Meisterwerke aus dem Kupferstichkabinett“ präsentiert selten gezeigte Zeichnungen des Künstlers. Dazu werden Werke seines Lehrers Perugino und seiner wichtigsten Schüler und Mitarbeiter Gianfrancesco Penni, Giulio Romano und Perino del Vaga sowie des Kupferstechers Marcantonio Raimondi ausgestellt. Raffael in Berlin: Meisterwerke aus dem Kupferstichkabinett. Kupferstichkabinett Berlin, 28. Februar bis 1. Jun

Raffael: Pluto, 1517/1518, Quelle: Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Volker-H. Schneider

Pop-Art von Warhol bis Lichtenstein

Wer kennt sie nicht, die grell-bunte Marylin von Andy Warhol? Die von dem US-amerikanischen Pop-Art-Künstler geschaffene Ikone wird im Frühjahr im Berliner Kulturforum von der Wand lächeln. „Pop on Paper. Von Warhol bis Lichtenstein“ heißt die Schau. Rund 100 Werke, schwerpunktmäßig aus den 1960er-Jahren werden zu bewundern sein – neben Warhol und Roy Lichtenstein sind unter anderem Tom Wesselman, Richard Hamilton und Sigmar Polke vertreten. Pop-Art, das ist die Welt der Werbung, Zeitungen und Comic-Strips in der Kunst. Pop on Paper. Von Warhol bis Lichtenstein. Kulturforum Berlin, 3. April bis 26. Jul

Andy Warhol: Marilyn, 1967, Farbsiebdruck aus dem 10-teiligen Portfolio. Quelle: 2019 The AndyWarhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Artists Rights Society (ARS), New York, StaatlicheMuseen zu Berlin, Kupferstichkabinett / Jörg P. Anders

Die Todessehnsucht der belgischer Symbolisten

Einen lustvollen Blick in den Abgrund gegen Ende des 18. Jahrhunderts bietet im Mai die Alte Nationalgalerie in Berlin. Dort werden Positionen des belgischen Symbolismus zu sehen sein. Künstler wie Fernand Khnopff, William Degouve de Nuncques oder Georges Lebrun verwahrten sich damals gegen die Oberflächlichkeit des Naturalismus und des Impressionismus und schufen eine Welt der Sinnlichkeit und Magie. Sie setzten auf eine tiefgründige Bedeutsamkeit ihrer Bildsprache. Auffällig ist dabei eine Vorliebe für Morbides und Dekadentes. Von daher auch der Titel des Schau: „Todessehnsucht und Dekadenz. Der belgische Symbolismus“. Alte Nationalgalerie Berlin, 15. Mai bis 13. September.

Fernand Khnopff (1858 – 1921): Die Zärtlichkeit der Sphinx (Des Caresses), 1896. Öl auf Leinwand, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belqique, Brüssel. Quelle: akg-imagesakg-images

Außenseiterkunst in Wittstock

Die kleine brandenburgische Stadt Wittstock hat sich in jüngster Zeit zu einem Anlaufpunkt für Kunstinteressierte entwickelt. 2019 lockte das dortige Kunsthaus Dosse mit der „Fundamenta 1“, einer Ausstellung zeitgenössischer Kunst, in der 18 Künstler aus dem In- und Ausland ihre Werke zeigten. In diesem Jahr richten die Ausstellungsmacher ihren Focus auf die sogenannte Outsiderkunst – also Kunst von gesellschaftlichen Außenseitern, die sich sämtlichen Stilrichtungen und traditionellen Einteilungen der Kunstgeschichte entzieht. Gezeigt werden Arbeiten aus der Sammlung des Wuppertaler Arztes und Kunstsammlers Turhan Demirel. Outsiderkunst. Kunsthaus Dosse, Wittstock, 13. Juni bis 20. September.

Das Kunsthaus Dosse zeigt Bilder von Außenseitern aus der Sammlung Demirel. Quelle: Sammlung Demirel

Rembrandt im Barberini

Dass das Potsdamer Museum Barberini nicht nur Impressionismus und klassische Moderne kann, hat es 2019 mit der bombastischen Schau „Wege des Barock“gezeigt. Im Juni wird das Museum seine Räume für die Werke für einen der berühmtesten Barock-Maler des 17. Jahrhunderts bereitstellen: den Niederländer Rembrandt van Rijn. Wie immer haben sich die Kuratoren einen besonderen Aspekt dafür ausgesucht. Die Ausstellung „Rembrandts Orient“ konzentriert sich auf die Frage, wie sich die Rolle Amsterdams als Umschlagplatz für Waren aus Asien, Afrika und der Levante in jener Zeit auf Rembrandts Auswahl von Motiven ausgewirkt hat. Rembrandts Orient. Museum Barberini, Potsdam, 27. Juni bis 11. Oktober

Rembrandt van Rijn und Werkstatt (wahrscheinlich Govaert Flinck): Mann in orientalischer Tracht, um 1635, National Gallery of Art, Washington, Sammlung Andrew W. Mellon. Quelle: National Gallery of Art, Washington, Sammlung Andrew W. Mellon

Ostdeutscher Bilderrausch

Gegen Ende des Jahres wartet das Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst in Cottbus mit einem besonderen Knüller auf. Die Ausstellung „Rausch der Bilder“ wird Arbeiten aus der Sammlung des Brasilianers Chagas Freitas zeigen. Freitas war zu DDR-Zeiten Kulturattaché der brasilianischen Botschaft in Ost-Berlin und wurde dort zum leidenschaftlichen Sammler von DDR-Kunst. Seine Sammlung umfasst heute rund 1200 Werke der wichtigsten Künstler aus der DDR und Brasilien. Darunter sind Werke von Gerda Lepke, Max Uhlig, Hermann Glöckner, Peter Herrmann und Strawalde, die hierzulande kaum zu sehen waren und auch bis auf Weiteres nicht mehr so schnell ausgestellt werden. Rausch der Bilder. Sammlung Chagas Freitas: Kunst aus der DDR und ihre Reise nach Brasilien. Brandenburgisches Landesmuseum Cottbus, 12. September bis 22. November.

Peter Herrmann: Retrato Francisco Chagas Freitas, 1989,Öl auf Leinwand. Quelle: Peter Herrmann

Von Mathias Richter