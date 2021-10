Potsdam

Geschichten erzählt Jette Menger seit dem Kindergarten. Damals malte sie diese in Bildern, später bastelte sie kleine Bücher und schrieb erste Zeilen dazu, meistens über Tiere. Anfang dieses Monats hat die 21-Jährige nun ihren Debüt-Doppelroman „Know Me Again“ und „Know You Again“ im Moon-Notes-Verlag veröffentlicht.

Wanderschuhe, Schirmmütze, Fridays for Future

„Geschrieben habe ich nebenbei immer viel“, erinnert sich Jette Menger, während sie ihr über und über mit Fridays-For-Future-Stickern beklebtes Fahrrad neben sich herschiebt. Sie trägt Grün- und Brauntöne, Wanderschuhe, eine schwarze Schirmmütze und erzählt von ihrer Kindheit auf der Montessori-Schule, vom Abitur an einer Gesamtschule, vom Freiwilligendienst in Costa Rica.

Ihre erste Veröffentlichung, ein Gedichtband, ist im Abitur aus einem Schulprojekt zu dem Lyriker Erich Fried entstanden. Sie habe sich angesprochen gefühlt und mit Gegen-Gedichten geantwortet, die ihre Lehrerin nicht unveröffentlicht lassen wollte. Stattdessen habe diese sie ermutigt und beim Publizieren unterstützt. Noch heute schwärmt Jette Menger von Frieds Lyrik. „Vor allem die Liebesgedichte sind wunderschön“, sagt sie.

Der erste Roman bei einem Verlag folgt Jahre später, jetzt im Oktober 2021 – und gleich im Doppelpack. Er handelt von zwei besten Freunden, June und Kian, die sich sieben Jahre nicht gesehen haben, nachdem Kian mit seiner Familie nach Sydney gezogen ist. In der englischen Stadt Bath, für Jette Menger reizvoll aufgrund dessen „honigfarbener Häuser“, treffen sie sich und erkennen einander kaum wieder. Während „Know Me Again“ aus Junes Sicht geschrieben ist, erzählt „Know You Again“ aus Kians Perspektive.

„Wenn ich überlege, aus welcher Sicht ich schreibe, dann schaue ich gar nicht so sehr darauf, ob das ein Mann oder eine Frau ist, sondern welche Figur gerade am meisten zu erzählen hat“, erklärt die gebürtige Potsdamerin, als sie auf dem Rücken einer Parkbank sitzt, die Sonne im Gesicht, die Hände im Schoß gefaltet. Sie spricht leise und mit fester Stimme. Die beiden nun erschienen Romane habe sie mit 15 Jahren geschrieben, mit 18 sei sie dann auf Literaturagenturen zugegangen.

Ein Buch in drei Monaten: „Sonst vergesse ich den Anfang“

„Ich brauche ungefähr drei Monate, um ein Buch zu schreiben“, sagt Menger, „sonst vergesse ich, was ich am Anfang geschrieben habe.“ Dann sei der Roman aber nicht fertig, es folgen das Überarbeiten des Texts und das Lektorat. Das dauere dann noch mal ein, zwei Jahre. Für das Schreiben selbst brauche sie jedoch nicht viel Zeit. „Meistens fließt es ja auch einfach“, sagt Jette Menger.

Am liebsten schreibt sie in ihrem Bett noch vor dem Frühstück. „Ich wache morgens auf, lese manchmal ein Kapitel aus einem anderen Buch, dann nehme ich meinen Laptop und fange an zu schreiben“, erzählt sie, „dann bin ich ganz in meiner Welt.“ So ein Morgen sei oft das Schönste am Tag. Wenn sie noch nicht geschrieben habe, drücke das auf ihre Stimmung. „Ich schreibe jeden Tag, auch sonntags, auch an Feiertagen, auch an Weihnachten und am Geburtstag – immer.“

Jette Menger begeistert sich für das Erfinden von Charakteren und das Eintauchen in neue Welten. Auch Gedichte schreibt die Potsdamerin weiterhin. Das sei wichtig, damit ihre fiktiven Romane von Persönlichem getrennt blieben. „Meine Gefühle fließen auf diese Weise nicht so sehr in die Romane, sondern eher in die Gedichte.“ Für die Zukunft ist die Veröffentlichung eines weiteren Gedichtbands geplant.

Mit ihren Büchern will die Potsdamerin auch immer eine Botschaft in die Welt tragen. „Sei mutig, verfolge deine Träume, trau dich zu lieben!“ seien die Themen ihrer Debüt-Romane. Ein großes Anliegen ist ihr zudem – das Fahrrad verrät es – der Klimaschutz. Von Anfang an engagiert sie sich bei Fridays For Future in Potsdam und geht regelmäßig zu den Demonstrationen der Bewegung. Auch in ihrem Roman „Know Our Love“, der die Reihe fortsetzt und im Mai 2022 erscheint, werde der Klimaschutz aufgegriffen, verspricht die Autorin. Für den Moment freut sich Jette Menger über ihr Romandebüt. Wie es sich anfühlt, die eigenen Bücher in der Hand zu halten? „Crazy, ganz schön verrückt, surreal – und ziemlich schön.“

Die Romane „Know Me Again“ und „Know You Again“ sind im Verlag Moon Notes erschienen (15 Euro, ISBN978-3-96976-011-6).

