Theater in Potsdam - Wenn die Welt in Scherben bricht: Jörg Däthe über „89/90“ am Hans-Otto-Theater

Peter Richters Roman erzählt von Jugendlichen und ihren Erlebnissen der Wende. Jörg Dathe spielt in der Potsdamer Bühnenadaption mit und erinnert sich an das Jahr 1989 als Zeit der Ratlosigkeit.