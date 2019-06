Kopenhagen

Der US-Musiker Chance the Rapper hat seinen Auftritt auf der Hauptbühne des Festivals im dänischen Roskilde abgesagt. Dafür springt die Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan ein, wie die Festivalveranstalter am Freitag mitteilten. Ein Grund für die Absage wurde nicht genannt. Auch bei Instagram äußerte sich Chance the Rapper nicht über die Absage.

Chance the Rapper sagte schon einmal 2014 ein Konzert beim Roskilde ab

Bereits 2014 hatte Chance the Rapper ein Konzert auf dem Festival kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen abgeblasen. Der 26 Jahre alte Rapper und dreifache Grammy-Gewinner zählte diesmal zu den Haupt-Acts bei dem Festival. Für Wu-Tang Clan ist es der erste Auftritt in Roskilde seit 15 Jahren. Das Festival findet in diesem Jahr vom 29. Juni bis zum 7. Juli statt.

Von dpa/RND