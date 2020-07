Potsdam

Eine „ Tonfilmoperette“ klingt nicht mehr nach dem Geschäftsmodell, mit dem man sich ein süßes Leben finanzieren könnte. Denn die Gattung „Operette“ gilt inzwischen als in hohem Maße überzuckert, man benötigt einen wirklich starken Kaffee, um den Kreislauf hinterher in Schwung zu kriegen. Und das Schlagwort „Tonfilm“, 1930 noch eine Sensation, wirkt im 21. Jahrhundert nur noch interessant, wenn „Dolby Surround“ draufsteht.

Damals aber, als die „ Tonfilmoperette“ eine harte Währung war, ging es Robert Gilbert glänzend. 1930 verdiente er 125 000 Mark, 1931 waren es 175 000 Mark und 1932 225 000 Mark. Das Durchschnittseinkommen lag in Deutschland damals bei 1605 Reichsmark jährlich. Gilbert war ein Lieddichter, als dieses Wort noch eine Form von filigranem Handwerk dargestellt hat. Solche Menschen wurden seinerzeit hofiert, zumal in Neubabelsberg (das seit 1939 als Babelsberg zu Potsdam gehört), dem damals größten Filmstudio Europas.

Robert Gilbert schrieb die Liedtexte für „Die Drei von der Tankstelle “

Im Sommer vor 90 Jahren sind dort „Die Drei von der Tankstelle“ mit Lilian Harvey, Willy Fritsch, Oskar Karlweis und Heinz Rühmann gedreht worden, Regie führte Wilhelm Thiele. Werner Richard Heymann komponierte die Musik, Robert Gilbert schrieb die Liedtexte. Über diesen Gilbert hat Christian Walther nun eine gründliche, fabelhaft flüssige und gut recherchierte Biografie geschrieben.

„Ein Freund, ein guter Freund“ war der bekannteste von Gilberts Texten. Man muss das manisch singen und ein bisschen aufgekratzt: „Sonnige Welt, wonnige Welt. / Hast uns für immer zusammengesellt. Liebe vergeht, Liebe verweht. Freundschaft alleine besteht. / Ja, man vergisst, wen man geküsst, / weil auch die Treue längst unmodern ist. / Ja, man verließ manche Madam, / wir aber halten zusamm’. / Ein Freund, ein guter Freund, / das ist das Schönste was es gibt auf der Welt. Ein Freund bleibt immer Freund, / und wenn die ganze Welt zusammenfällt. Drum sei auch nicht betrübt, / wenn dein Schatz dich nicht mehr liebt. / Ein Freund, ein guter Freund, / das ist der größte Schatz, den’s gibt.“

Das liest sich überraschend zeitlos, unverstaubt, gültig auch für unsere Tage. Was in deutlichem Kontrast steht zu der Melodie, die sich nach dem Kabarett streckte, die beweglich und lustig sein wollte, doch nicht verbergen kann, wie viele Jahrzehnte seither vergangen sind – eine Zeitspanne, in der die Popmusik hinüberglitt vom innig intonierten Stimmungslied in das Primat der Lässigkeit. Musik, die sich verkaufen soll, muss heute unbemüht und intuitiv, keinesfalls aber gedrechselt klingen.

Max Raabe schwärmt im Vorwort

Die Texte von Gilbert aber haben Bestand. Er ist ironisch auf die Weise, wie wir das von Ringelnatz kennen, also aus vorzüglich gebauten Gedichten. Man muss das „Schatz“ bei Gilbert nur durch „Baby“ ersetzen, schon hat man die Zeilen eines Sommerhits, der noch ein paar ausgeruhte Bässe braucht.

Christian Walther lässt den Sänger Max Raabe im Vorwort seiner Gilbert-Biografie vom leicht nasalen Charme der alten Chansons in Deutschland schwärmen. Raabe gilt als leidenschaftlicher Anwalt jener Zeit, die heute durch die Serie „Babylon Berlin“ als die Epoche definiert ist mit der sorgfältigen Garderobe und den besinnungslosen Partys. Doch Raabe weiß, dass man die Lieder dieser Jahre heute nur mit dem ironisch abgespreizten kleinen Finger singen kann. Das lässt sich kaum vermeiden bei Titeln, die „Ich bin verrückt nach Hilde“ heißen oder „Ich steh mit Ruth gut“. Er glaubt: „Nachdem man das spießige Kaiserreich hinter sich gelassen hatte, probierte man sich aus, schaute auch sprachlich, wie weit man gehen konnte.“ Ständig sei es in den Liedern ums Fremdgehen gegangen.

Gilbert textete auch proletarisch für Eislers „Stempellied“

„Nach 1933 ging die Ironie in den Liedern verloren“, sagt Raabe. 1935 wies Gilberts Steuerbescheid noch Einnahmen in Höbe von 35 117 Mark aus, 1936 folgte der massive Einbruch auf nur noch 7729 Mark. Robert Gilbert, der aus einer jüdischen Familie stammte, musste fliehen, er ging nach New York. Dort lernte er Heinrich Blücher kennen, den Mann der Philosophin Hannah Arendt, die Gilbert adelte: „Denjenigen, die um das Poetische der Kinderzeit als den Urquell aller Dichtung wissen und die Erinnerung an die lorbeerlose Urzeit sich nicht haben nehmen lassen von den Trubeln des Lebens und dem Unfug der Karrieren, wird es nicht schwer fallen, in Robert Gilbert jenen Nachfahr zu entdecken, den Heine nie gehabt hat.“

Gilberts Tonfall war variabel. Schon 1929 hatte er das „Stempellied“ geschrieben, kommunistisch gefärbt, von Hanns Eisler vertont, der an Brecht geschult war: „ Keenen Sechser in der Tasche, / bloß ’n Stempelschein. / Durch die Löcher der Kledaasche kiekt die Sonne rein. / Mensch, so stehste vor der Umwelt jänzlich ohne was; / wenn dein Leichnam plötzlich umfällt, wird keen Ooge nass.“

Schlager und Weltrevolution Robert Gilbert (eigentlich: David Robert Winterfeld) wurde am 29. September 1899 in Berlin geboren und starb am 20. März 1978 in Minusio ( Schweiz). Sein Vater war der Kapellmeister und Operettenkomponist Max Winterfeld, der sich mit Künstlernamen Jean Gilbert nannte, seine Mutter arbeitete als Modistin, sein Bruder war der Kinder- und Jugendbuchautor Henry Winterfeld. „Die Drei von der Tankstelle“ ist eine deutsche Tonfilmoperette, die am 15. September 1930 im Gloria-Palast in Berlin uraufgeführt wurde. Die Musik stammt von Werner Richard Heymann, die Liedtexte schrieb Robert Gilbert. Neben Willy Fritsch, Oskar Karlweis und Heinz Rühmann spielte Lilian Harvey die weibliche Hauptrolle. Der Film wurde 1955 unter dem gleichen Titel mit Adrian Hoven, Walter Müller, Walter Giller und Germaine Damar noch einmal verfilmt. Christian Walther: Ein Freund, ein guter Freund: Robert Gilbert – Lieddichter zwischen Schlager und Weltrevolution. Ch. Links-Verlag, 368 Seiten, 30 Euro.

Nach dem Krieg hat Robert Gilbert englischsprachige Musicals ins Deutsche übertragen, im Falle von „My Fair Lady“ kongenial ins Berlinerische. Doch die Lieder aus der „ Tankstelle“, entstanden in Babelsberg, Steinstücken und Berlin-Zehlendorf, blieben seine größten Erfolge. „Zwar wird das Drehbuch allgemein eher als dünn wahrgenommen“, schreibt der Gilbert-Biograf Christian Walther, sogar Billy Wilder wurde noch hinzugerufen, um ein paar Witze einzustreuen in die Story der drei Freunde, die sich alle in dieselbe Frau verlieben – „doch die formale Gestaltung begeistert viele Kritiker: Rhythmus, Schwung und Tempo. Das gilt auch für die Musik“, urteilt Walther. Ein Garant dafür war Gilbert, der die deutsche Sprache derart ungezwungen über Melodien stülpen konnte, dass man es mit einem Wort der Gegenwart bejubeln möchte: cool!

Von Lars Grote