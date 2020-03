Diese Brandenburger Kulturangebote gibt es jetzt im Netz

Potsdam

Eigentlich war Alina Wolff für die Premiere von Philipp Löhles Big-Data-Komödie „Die Mitwisser“ am 19. April fest eingeplant. Nun sitzt die Schauspielerin am Potsdamer Hans-Otto-Theater in einem dunklen Kellerverschlag und liest aus Tucholskys „Rezepte gegen Grippe“ vor. „Die Ansteckung kann auch erfolgen, in dem man sich in ein Hustenhaus, genannt Theater, begibt“, rezitiert sie den Text des Satirikers von 1931.

Und genau so ist es mit Corona. Die Theater sind geschlossen. Die Premiere fällt aus. Abstand halten ist geboten. Wolff hat sich mit Mütze und dickem Schal um den Hals hinter einem Metallgitterverschlag verbarrikadiert. Das siebeneinhalbminütige Video ist auf der Homepage des Theaters zu sehen – unter der Rubrik „Grüße aus dem Home Office“.

Kunstgenuss trotz Schließung

Brandenburgs Kultureinrichtungen gehen online – mehr oder weniger. Was bleibt ihnen auch anderes übrig, wenn das öffentliche Leben zusammenbricht? Keine Besucher heißt nicht nur keine Einnahmen, sondern, was ebenfalls bitter ist: keine Aufmerksamkeit.

„Wir haben derzeit etwa 500 Kunstwerke in einen leeren Raum hineingestellt“, sagt die Direktorin des Brandenburgischen Landesmuseums für moderne Kunst, Ulrike Kremeier, in einer Videobotschaft auf Facebook. Vier aktuelle Ausstellungen sind in Cottbus und Frankfurt (Oder) aufgebaut. Nun behilft sich das Museum mit Bildbetrachtungen und Künstlergesprächen, die über die Sozialen Medien gepostet werden. Man arbeite auf Hochtouren, um ein wenig Kunstgenuss trotz geschlossener Räume zu ermöglichen, heißt es auf der Homepage des Museums.

Auf Hochtouren laufen auch die Vorbereitungen im Potsdamer Hans-Otto-Theater (HOT), um zumindest einen vorübergehenden Umzug in die digitale Welt zu schaffen. Neben den Botschaften aus dem Home Office präsentiert das Theater seit Montagabend auf seiner Internetseite täglich Lesungen. Bislang sind 16 Folgen geplant, in denen Mitglieder des Ensembles aus Klassikern rezitieren.

Viel mehr geht momentan nicht. Mitschnitte von bereits gespielten Stücken von zeitgenössischen Autoren zu zeigen, ist nicht so einfach, weil dann oft hohe Gebühren an die Verlage gezahlt werden müssen. „Aber wir arbeiten an neuen Konzepten“, sagt HOT-Sprecher Björn Achenbach. Immerhin, es gibt Pläne, am 6. April einen Mitschnitt der Aufführung von Eugène Ionescos „Die Nashörner“ auf dem Theaterkanal „Nachtkritik“ zu zeigen. Erste Anzeichen, dass das Publikum das Online-Angebot honoriert, gebe es bereits, sagt Achenbach.

Auf den Spuren Monets

Gut gerüstet für die Online-Welt war man im Museum Barberini. Dort hält man schon seit langem ein recht ausführliches digitales Angebot vor. Auf der Internetseite der von Kunstmäzen Hasso Plattner gegründeten Einrichtung, konnten schon lange vor Ausbruch der Corona-Pandemie kommentierte Rundgänge verfolgt, Bilder betrachtet und Hintergrundinformationen zu den Ausstellungen abgerufen werden.

So bietet das Museum zum Beispiel als Ergänzung zur derzeit geschlossenen Monet-Ausstellung eine ausführliche Reise zu den verschiedenen Orten, an denen der französische Impressionist seinerzeit seine Motive fand – darunter eine Originalfilmaufnahme des Künstlers bei der Arbeit, die auch in der Ausstellung zu sehen wäre. Eingesprochene Texte erläutern einzelne Werke.

Gleichwohl baut auch das Barberini sein Online-Angebot weiter aus. Videos mit Kunstexperten sind in Arbeit. Neu hinzugekommen ist eine 360-Grad-Tour durch die derzeit verwaiste Schau. Und die Barberini-Crew sieht sich damit auf dem richtigen Weg. „Die wachsenden Zahlen bei der Barberini-App, der Ausstellungswebseite und auf Social Media spiegeln das immense Interesse an den digitalen Angeboten wider“, sagt Sprecherin Malte Kräher.

1000 neue Beiträge

Für eine so große Institution wie das Barberini ist der Umstieg ins Digitale freilich leichter zu stemmen und vor allem finanziell wohl auch eher zu verkraften. Aber was ist mit den vielen kleinen Einrichtungen im Land, die aufgrund fehlender Einnahmen nun um ihre Existenz bangen müssen? Dass die Zukunft auch für die Kultur zu einem erheblichen Teil im Internet liegt, hat man auch im Potsdamer Kulturministerium schon länger erkannt. Nur weit war man damit bislang nicht gekommen, wie Ministeriumssprecher Stephan Breiding einräumt.

Doch seit wenigen Tagen gibt es eine Online-Plattform für „Digitale Kultur in Brandenburg“. Innerhalb kürzester Zeit sei diese aus dem Boden gestampft worden. „Wir wollen, dass sich die Kultureinrichtungen in Brandenburg, die durch die Corona-Krise gerade ihr Publikum verlieren, sich weiterhin präsentieren können“, so Breiding.

Und es scheint zu funktionieren. Die Plattform füllt sich. Täglich kommen neue Beiträge dazu – insgesamt 1000 bis Montagabend. Meist sind es bislang solche, die ohnehin auf Facebook, Twitter oder Instagram platziert werden. Aber nun haben Kulturinteressierte eine Überblick. Demnächst soll noch eine Spendenfunktion dazu kommen, damit die kriselnde Branche finanziell unterstützt werden kann. Und langfristig – wenn Künstler wieder öffentlich auftreten können – soll es auch einen digitalen Veranstaltungskalender für Brandenburg geben.

Welche Chancen gerade auch für kleine Veranstalter im Digitalen liegen registriert gerade Udo Muszynski mit einiger Verwunderung. Ausgerechnet sein total lokales Projekt „Guten Morgen Eberswalde“ erfährt derzeit internationale Beachtung. Jeden Samstagmorgen treten auf dem Marktplatz von Eberswalde Künstler auf. Mal gibt es Jazz, mal Theater, mal erscheint ein Liedermacher aus der Region. Nach dem Verbot öffentlicher Veranstaltungen entschloss sich Muszynski, die Auftritte ohne Publikum zu filmen und live bei Facebook zu zeigen.

Die Resonanz war überwältigend. Drei Konzerte gibt es mittlerweile online, die von insgesamt 7000 Leuten angeklickt wurden. Für ein Online-Angebot zunächst nicht gerade viel. Aber vor dem Hintergrund, dass sonst zu den Gratisveranstaltungen auf den Marktplatz im Schnitt zwischen 100 und 250 Leute kommen, doch ein beachtlicher Erfolg. „Jetzt gucken das Leute in Singapur“, lacht Muszynski.

Ab Samstag wird „Guten Morgen Eberswalde“ – wie immer um 10.30 Uhr – auch auf Youtube zu sehen sein. Kenneth Anders, ein Autor aus dem Oderbruch, wird Tiergeschichten lesen. „In der nächsten Zeit können wir ja nur eine Person auf die Bühne stellen“ weiß Muszynski. „Aber egal, wir machen weiter“, sagt er.

Von Mathias Richter