Musikerin in Potsdam: „Kunst ist ein Baustein der Gesellschaft“

Die Ausbreitung des Coronavirus hat unser Leben verändert. In der Reihe „Mein Blick auf die Krise“ lässt die MAZ Potsdamer mit ihren Sorgen, Nöten, aber auch Hoffnungen zu Wort kommen. Heute schildert Bettina Lange ihre Situation. Sie ist Flötistin bei der Kammerakademie Potsdam.

Wie hat Corona Ihr Leben verändert?

Ich bin froh, dass wir gesund geblieben sind und ich mich nicht mit dem Verlauf einer Corona-Infektion bei Angehörigen oder mir ernsthaft befassen musste. Zu Beginn der Krise sind wir plötzlich aus unserer Alltagsspirale geflogen. Stillstand. So viel Zeit hatte ich noch nie. Das war ungewohnt. Nicht vorzuplanen, zu üben, vorzubereiten, die Dinge immer gleichzeitig und in einer Schnelligkeit zu tun. Der Kopf musste langsamer werden. Jetzt aber, nach den vielen Wochen, bin ich hin- und hergerissen zwischen der Rückgewinnung von vermeintlicher Normalität und der Akzeptanz, dass Biergärten öffnen dürfen und ich gezwungenermaßen wieder das Wort „Fußball“ als erstes gesellschaftliches Ereignis nach dem Lockdown hören muss, aber die Opern- und Konzertsäle geschlossen bleiben.

Wie erleben Sie den Umgang der Politik und Ihrer Mitmenschen mit dieser Krise ?

Ich bewunderte zu Beginn die Entscheidung der Politik, sich für den Schutz der Menschen vor den wirtschaftlichen Interessen einzusetzen. Aber die dabei entstandenen Konsequenzen brauchen wirkliche politische Verantwortung.

Bettina Lange ist Flötistin bei der Kammerakademie Potsdam. Quelle: Detlev Scheerbarth

Als Orchestermusikerin stecke ich selbst in der Situation, dass alle Einnahmen aus der Konzerttätigkeit für viele Monate wegbrechen – und andererseits werden innovative Ideen gefordert, um diese Krise zu überbrücken. Also müssen wir weiter denken, unser Instrument nicht vernachlässigen und die Zukunft gestalten. Erst mal ohne Bezahlung. Als Künstler braucht man Entfaltungsräume, um ideenreich zu arbeiten; da gehört die Existenzgrundlage dazu. Ich möchte mich nicht mehr nach jahrelangem sozialem und kulturellem Engagement im Orchester der Landeshauptstadt rechtfertigen, dass ich Geld zum Leben brauche!

Was ist Ihre größte Sorge?

Dass wir im kulturellen Bereich anfangen uns zu verbiegen und wieder anpassen sollen. Wir haben nicht die Lobby wie andere Berufszweige. Die Musikszene muss ernsthaft die Abstandsregeln als einzige Möglichkeit der Wiederaufnahme von Bühnentätigkeit hinterfragen. Es gibt eben Berufe, die nur in Gruppen funktionieren.

Wenn das Verständnis für Kultur in der Gesellschaft eine größere Reichweite hätte, würde die Vielfalt der Kunstszene nicht bereits nach den wenigen Wochen durch finanzielle Diskussionen an den Rand der Existenz gedrängt werden. Kunst ist in jeglicher Form ein Baustein der Gesellschaft. Der droht nun in großen Teilen wegzubrechen.

Was können wir aus der Krise lernen?

Ich finde es erstaunlich, wie schnell die Politik Entscheidungen treffen kann, wenn sie nur will. In vielen Ländern musste man sich dem Lockdown unterordnen. Wenn so konsequent ohne Rücksicht auf die Wirtschaft mit der Klimapolitik umgegangen werden würde, wären wir schon mit dem Umweltschutz und vielen Klimafragen weiter.

Was können wir als Gesellschaft nach Corona besser machen?

Wir müssen Verantwortung übernehmen, dass unser Leben mehr wert ist, als von wirtschaftlichen Interessen und ständigem Wettbewerb geprägt zu sein. Die Freundlichkeit untereinander behalten. Aufeinander achtgeben, sich solidarisch zeigen und nicht nur immer den eigenen Vorteil im Blick haben.

Corona hat den Alltag vieler außer Kraft gesetzt. Gibt es auch gute Seiten dieser Krise für Sie ganz persönlich? Wenn ja, welche sind das?

Natürlich ist Stille und Zeit etwas sehr Schönes. Das bekam in den vergangenen Wochen eine große Bedeutung.

Was gibt Ihnen aktuell Kraft?

Die Natur, ich gehe viel spazieren. Die Musik und mein Instrument, was mich seit Jahrzehnten begleitet. Bücher, mit denen ich in andere Welten eintauchen kann. Meine vertrautesten Mitmenschen natürlich.

