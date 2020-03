Corona: Wenn plötzliche alle zuhause bleiben

Potsdam

Na gut, dann bleiben wir eben zuhause. Kein Theater, keine Konzerte mehr, Fußballspiele in leeren Stadien, geschlossene Schulen und Hochschulen. Was das bedeutet, wenn wegen der Corona-Pandemie das öffentliche Leben erliegt, können wir derzeit in Extremform in Italien beobachten. Straßen und Plätze wie ausgestorben, Restaurants und Bars ohne Besucher, Läden und Boutiquen geschlossen.

Die Leute hocken notgedrungen daheim, entweder weil ihr Arbeitsplatz als „Home-Office“ ins Privatleben verlagert wurde oder weil sie nichts zu tun haben, wenn ihr Chef bis auf Weiteres dicht machen musste. Ein Szenario, das sich auch für uns bereits abzeichnet.

Das soziale Leben wird heruntergedimmt

So langsam dämmert uns, was es heißt, wenn das soziale Leben einer Gesellschaft auf ein Minimum heruntergedimmt wird. Wenn der öffentliche Austausch von Argumenten, Meinungen, Gefühlen aufs Privatleben reduziert wird, weil die alltägliche kommunikative Infrastruktur zusammenbricht.

Es ist ja nicht nur der Gang in die Kneipe oder der Besuch eines Fußballspiels am Wochenende, der nicht mehr stattfinden darf. Es trifft auch das alltägliche politische Geschehen. Vom Besuch der Gemeinderatssitzung, um hautnah mitzukriegen und zu kommentieren, was die gewählten Volksvertreter über mein Wohngebiet entscheiden bis zur Demo.

Wenn Rechtspopulisten aus dem AfD-Umfeld, wie der Cottbuser Verein „Zukunft Heimat“ genauso ihre Veranstaltungen genauso wegen Corona absagen wie die klimabesorgte Schülerbewegung „ Fridays for Future“, entschwindet ein Stück politische Kultur und damit ein grundlegender Baustein unserer Gesellschaft. Denn eine diskutierende und das heißt miteinander streitende Öffentlichkeit ist das Fundament der Demokratie. Durch Corona wird sie nun in den Wartestand versetzt. Die Frage ist, wie lange und was das für Konsequenzen haben wird.

„Es ist wie im Krieg“, sagte kürzlich ein italienischer Bürger zu einem Fernsehreporter. Nur wisse man nicht wo der Feind ist. Stimmt. Er lauert an jeder Türklinke, kann mit jedem Händedruck angreifen, bei jeder Busfahrt zuschlagen.

Das ist neu für eine Gesellschaft, die sich mit globalen Bedrohungen eigentlich auskennt. In der Folge der islamistische Anschlägen seit dem 11. Septembers 2001 haben wir gelernt, auf Weihnachtsmärkten und Partymeilen achtsam zu sein. Und ein Mittel, sich gegen solche Bedrohungen zu wehren, war die Öffentlichkeit. Der demonstrative Gang ins Straßencafé oder gleich zur Demo, um zu zeigen, wir leben unsere Freiheit und deshalb lassen wir uns nicht einschüchtern.

Gegen Corona hilft keine Demo

Und jetzt? Gegen Corona hilft keine Demo. In die eigenen vier Wände gesperrt werden die Menschen zu dem, wovon neoliberale Ideologen träumen: miteinander konkurrierende Monaden, die ihre Interessen auf dem Markt rücksichtslos verfolgen, indem sie Nudeln und Klopapier hamstern und ansonsten die Schotten dicht machen. „Gesellschaft – das gibt es nicht“ sagte die ehemalige britische Premierministerin Margret Thatcher, eine Wortführerin des Neoliberalismus, einmal. Es gebe nur einzelne Männer und Frauen und ihre Familien. Aber sind wir wirklich so?

Für den griechischen Philosophen Aristoteles war der Mensch ein „Zoon politikon“, ein politisches und soziales Wesen. Wir suchen den Anderen und die Gemeinschaft, wir brauchen Nähe und Anerkennung, wollen uns aber auch abgrenzen und verlangen Respekt und: Für unsere Lebensform sind wir bereit mit anderen zu streiten – am besten in einer demokratischen Öffentlichkeit. Das nennt man ab einem bestimmten Verallgemeinerungsgrad dann Politik.

Kultur und Politik per Live-Stream Dass Corona dafür sorgt, dass sich ein Teil des kulturellen Lebens ins Digitale verlagern dürfte, hat sich bereits in den vergangenen Tagen gezeigt. Konzerte von James Blunt in der leeren Elbphilharmonie oder die Carmen-Inszenierung der Berliner Staatsoper Unter den Linden konnten Online gestreamt werden. Die Carmen-Inszenierung mit Daniel Barenboim am Pult zeigt der RBB am Sonnabend um 20.15 Uhr. Am Sonntag um 22.20 Uhr folgen die Berliner Philharmoniker unter der Leitung ihres ehemaligen Chefdirigenten Sir Simon Rattle. Der Starpianist Igor Levit und die italienische Rockröhre Gianna Nannini geben derzeit Hauskonzerte aus ihren Privaträumen via Twitter und Instagram. Auf Instagram sind übrigens auch die Schüler von Fridays for Future ausgewichen.

Diese Öffentlichkeit ist mit den bürgerlichen Revolutionen des 18. Jahrhunderts Stück für Stück entstanden. Über die Diskussionszirkel in Salons, das Aufkommen von Flugblättern und Zeitungen, den ersten Parlamenten, schließlich attackiert von einer oppositionellen Arbeiterbewegung, die für ihre Interessen auf die Straße ging. Daraus sind Institutionen unserer Demokratie erwachsen, die nur solange funktioniert, wie es eine kontroverse aber faire öffentliche Auseinandersetzung gibt. Im Theater, auf der Straße, in den Parlamenten.

Die Stunde des Digitalen

Das alles wird durch Corona weitgehend in den Stand-by-Modus versetzt. Was passiert, wenn Corona den Bundestag erreicht? Was heißt das, wenn durch das Virus die Kräfteverhältnisse bei Abstimmungen verzerrt werden?

Was bleibt, wenn der zwischenmenschliche Austausch auf ein Minimum reduziert wird, ist der Raum jenseits der analogen Realität. Im Internet, also dort, wo die Stammtische aus dem AfD-Umfeld schon lange das Wort führen, wird es um so mehr darauf ankommen, mehr Arenen einer aufgeklärten Öffentlichkeit zu schaffen. Denn was bislang in der digitalen Welt nur parallel veranstaltet wurde, dürfte in den kommenden Monaten zentral für das Selbstverständnis einer Demokratie werden.

