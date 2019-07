Wer Reckless Kelly sagt, meint immer auch ihre Wahlheimat Austin, Texas. Und einen robusten wie strahlend inszenierten Country-Rock. Herzhaft und saftig wie ein Steak vom Barbecue. Erfrischend wie das Bier dazu. Diese Platte – ein Mitschnitt von Auftritten aus dem Sommer 2108 – dokumentiert aufs Beste, wie diese Erz-Musikanten, allen voran das Bruderpaar Willy und Cody Braun, an Energie, Qualität und Fülle aufzubieten haben.

Reckless Kelly: Bulletproof Live: No Big Deal/Thirty Tigers.

Die Nachrichten nerven? Schalte ab! Wohl der beste Ratschlag, den man angesichts erhitzter Polit-Gemüter dieser Tage erhalten kann. Und zugleich die Ermunterung, mit Freunden aus dem Ort etwas Nützliches auf die Beine zu stellen. Persönlich zu wachsen. Lukas Nelson, der mit Band dem großen Kanadier Neil Young auf der Bühne dabei behilflich ist, nicht zu einzurosten, zeigt nun mit seiner neuen Platte, zu welchen mannigfaltigen, reich und mit besonderer Herzenswärme ausstaffierten Songs er fähig ist. Dass der Sohn von Country-Ikone Willie Nelson zudem auf die instrumentale und stimmliche Unterstützung seines Vaters, von Bruderherz Micah, Sheryl Crow oder Young zählen kann, verstärkt nur den grandiosen Glanz.

Lukas Nelson & The Promise Of The Real: Turn Off The News (Build A Garden). Fantasy Records/Universal.