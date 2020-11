Potsdam

Die Holzköpfe sind zurück: Drei Jahre ist es her, dass Komponist Ephraim Peise und Autor Dominik Grittner ihr gemeinsames Musical „Wemmicks“ zur Premiere auf die Bühne des Potsdamer Nikolaisaals brachten. Jetzt kommt die Geschichte rund um die Kraft der inneren Werte als Hörspiel zurück. „Wir haben inhaltlich noch mal vieles überarbeitet, es hat sich einiges verändert“, sagt Ephraim Peise. So bekomme das Finale beispielsweise noch mehr Relevanz und einige Figuren mehr Tiefe.

Erzählt wird – basierend auf dem Buch „You are special“ („Du bist einmalig“) von Max Lucado –von dem Holzvolk der Wemmicks, die ihr Aussehen unter teuren Kleidern verstecken, weil ihnen eingeredet wird, dass sie sonst nicht gut genug aussehen. Angestachelt werden sie dabei von dem machthungrigen Cesario. Doch eine Prophezeiung verspricht Veränderung: Ein junger Held soll die Wemmicks von der Unterdrückung befreien. Der junge Punchinello, ein Wemmick mit einer auffällig großen Hand scheint dieser Held zu werden – doch bevor er das selbst versteht, muss einiges passieren.

Ein Teambild von 2017: Ephraim Peise (r.) mit den Musicaldarstellern Tom Schimon, Lasarah Sattler, Michael Heller und Veit Schäfermeier. Quelle: Christel Köster

Das Hörspiel entsteht im Homestudio

Eigentlich sollte die Geschichte als Bühnenmusical weiter ausgebaut werden, für 2020 waren weitere Vorführungen geplant, sogar Fördermittel hatte das Team schon, erzählt Peise. Doch wegen Corona mussten die Pläne umgeworfen werden, die Idee für das Hörspiel entstand. Mit dabei sind die 17 Songs des Musicals, alle komponiert von Peise selbst. Das „Wemmicks“-Musical war für den heute 32-jährigen Potsdamer auch seine Masterarbeit an der Filmuniversität Babelsberg. Er studierte dort Filmmusik.

Für das rund 100 Minuten lange Hörspiel wurde nicht nur die Geschichte ein wenig verändert, auch die Musik wird komplett neu eingespielt, die Texte neu eingesprochen, Soundeffekte kommen hinzu – alles im Homestudio bei Peise zu Hause. „Ich verspreche, man wird keinen Unterschied zu Aufnahmen in professionellen Tonstudios hören“, sagt er. Und natürlich werden die Corona-Regeln vor Ort eingehalten: Gearbeitet wird immer nur mit wenigen Schauspielern vor Ort, Maske und Abstand sind Pflicht, solange nicht gesungen oder gesprochen wird.

Crowdfunding-Kampagne zur Realisierung des Hörspiels

Um das Projekt finanzieren zu können, hat das Team unter www.startnext.com/wemmicks-hoerspiel eine Crowdfunding-Kampagne gestartet. Noch bis zum 16. November um 23.59 Uhr können Fans variable Geldbeträge spenden. Dafür bekommen sie – je nach Höhe des gespendeten Betrags – das Hörspiel, persönliche Grüße der Schauspieler oder sogar ein Privatkonzert. Das Ziel ist es, bis Montag 7000 Euro zusammenzubekommen, 20.000 Euro kostet die Hörspielaufnahme insgesamt. Unterstützt wird sie außerdem vom Verein Andere Zeiten.

Wenn alles klappt, soll die Hörspiel-CD offiziell im März 2021 erscheinen, Unterstützer der Kampagne erhalten den ersten Teil bereits zu Weihnachten als MP3-Version, sagt Peise, der für das Hörspiel auch die Regie übernommen hat. Wer die CD kauft, spendet übrigens gleichzeitig für einen guten Zweck: Pro verkauftes Hörspiel geht ein Euro an die Christoffel-Blindenmission Deutschland.

Bekannte Namen der Musicalszene

In Zeiten von Corona ist das Projekt für das Team auch ein großer Hoffnungsträger, wie Ephraim Peise sagt. „Wir sind gerade kreativ sieben Tage die Woche beschäftigt und haben eine positive Perspektive.“ Musicaldarsteller, die gerade nicht auf der Bühne stehen dürfen, können so zumindest ein bisschen arbeiten. Mit dabei sind unter anderem wieder Tom Schimon und Lasarah Sattler in den Hauptrollen sowie bekannte Namen der Branche, wie Michael Heller, der 2017 bei der Bühnenversion Regie führte, Christoph Apfelbeck ( „Elisabeth“) oder Veit Schäfermeier ( „Tanz der Vampire“).

Als Erzähler wird Torsten Michaelis durch die Geschichte führen. Der Schauspieler und Synchronsprecher ist unter anderem die deutsche Stimme von Sean Bean und Wesley Snipes. Ein großes Kompliment für das „Wemmicks“-Team: Patrick Stahnke, der ein großer Name in der Musicalszene ist, hat von sich aus angefragt, ob er bei dem Projekt mitmachen kann. Gemeinsam mit Jana Marie Gropp wird er das Duett „Du bist mein" aufnehmen. „Das gibt uns das Gefühl, geschätzt zu werden, das ist schön“, sagt Peise.

Dieses Gefühl sei vielen Künstlern gerade genommen worden, nicht alle werden die Corona-Krise gut überstehen, sagt Peise. Trotzdem gibt er die Hoffnung nicht auf, dass die „Wemmicks“ irgendwann auch wieder auf der Bühne zu sehen sein werden. „Wir hoffen, dass ganz bald wieder Bewegung in die Kulturbranche kommt.“

Von Sarah Kugler