Gewagter Neuanfang am Brandenburger Theater

Brandenburg/Havel

„Mein Freund Bunbury“ (1964) war die Antwort der DDR auf „My Fair Lady“ (1956). Beide Musicals adoptieren alte, erfolgreiche Komödien aus England – von Oscar Wilde und von Bernard Shaw. Und sie spielen in London, sind also mit reichlich britischem Humor gespickt und setzen auf eine bunte Abfolge fröhlicher Ohrwürmer.

Das erste DDR-Musical

Dank der Meisterschaft des sächsischen Komponisten Gerd Natschinski (1928-2015) wurde „Mein Freund Bunbury“ ein echter Renner. Das erste Musical der DDR verknüpft Themen der victorianischen Ära mit der Revue-Stilistik der Goldenen Zwanziger Jahre. Der Retro-Ansatz entrückte es dem Zeitgeist des Kalten Krieges. „Mein Freund Bunbury“ wurde im vergangenen Jahr noch in Leipzig gespielt, nun steht es in Brandenburger/ Havel sieben Mal auf dem Spielplan.

Orchester im Graben

Den darin angeschlagenen Frohsinn und Optimismus hat das Brandenburger Theater als Aufbruchstimmung auch bitter nötig. Mit der ersten Eigenproduktion im Großen Haus nach vielen Jahren möchte der neue Intendant Frank Martin Widmaier das kulturelle Herz der Stadt wiederbeleben. Nach der Abwicklung des Ensembles 1999 blieben der Theaterneubau und ein großes Orchester zurück. Die Brandenburger Symphoniker wussten gar nicht mehr, wie es sich anfühlt, für eine Musiktheater-Produktion in den Orchestergraben zu steigen.

Swing, Charleston und Operette

Unter Leitung von Hannes Ferrand ließ sich der Klangkörper auf die Herausforderungen der leichten Muse ein. Die Musiker intonieren mit großem Enthusiasmus und feinen Akzenten Swing, Walzer, Charleston und sogar Rock'n'Roll, manchmal im Big-Band-Sound, dann wieder im Stile eines Operetten-Orchesters.

Bewegung in der Tapete

Den Bühnenraum rahmt Patrcia Walczak geschickt mit einem großen weißen Passepartout. Vor dem Orchestergraben ließ sie einen Laufsteg, um in dem unwirtlichen, multifunktionalen Saal mehr Nähe zum Parkett herzustellen. Wiederkehrende Requisiten wie eine weiße Treppe, Drehtüren und ein altertümliches Sitzmöbel stecken den Spielraum ab, der von Videoprojektionen im Hintergrund dominiert wird. Drei Standbildern von Agi Kruczek – eine Gleislandschaft, eine Straßenszenerie und eine großmustrige Tapete – durchziehen manchmal subtile Bewegungen, so dass sie die reichlich mäandernde Handlung miterzählen. Die Zwischenspiele in den Umbaupausen werden einfallsreich mit dem Motiv eines grieselnden Zelluloidfilms überbrückt.

Altbackene Späße

Es ist gar nicht so wichtig, das Verwirrspiel der Charaktere bis ins letzte nachzuvollziehen. Jede Bühnenfigur ist nicht allein das, was sie vorgibt zu sein, sondern führt ein Doppelleben. Die acht Musical-Darsteller sprechen ihre Zwischentexte mit Hilfe gut eingestellter Mikroports vernehmlich und deutlich. Allein die altbackenen Späße wirken heute schon steif, wenn es etwa heißt „Zum Boxen gehen, erlaubt mir Mama. Sie sagt, das ist eine gute Schule für die Ehe.“ Die Menschen 1964 könnten den Unterschied zwischen Frack und Smoking noch gekannt haben.

Dagmar Frederic als Grande Dame

Robin Poell als vermeintlicher Krimiautor Algernon Moncrieff besticht beim Singen, Tanzen, Steppen und Sprechen mit kluger und vielschichtiger Eleganz. Alexander Kerbst als Jack kann da nicht ganz mithalten. Als Duo sind beide aber gut aufeinander eingestellt. Das ist wichtig für den oft eingeschobenen Titelsong „Mein Freund Bunbury ist mein bestes Alibi“. Dagmar Frederic als Lady Auguste Bracknell braucht nur wenige Gesten, um die Grande Dame herauszukehren. Verena Barth-Jurca, die sowohl eine fromme Soldatin der Heilsarmee wie ein verruchtes Showgirl mimt, bleibt stimmlich leider sehr dem Operetten-Vibrato verhaftet.

Massenszenen und großes Format

Als Regisseur hat Frank Martin Widmaier etwas ganz Großartiges geschafft. Er hat die Arbeit von hochprofessionellen Musical-Stars und die Mitwirkung mehrerer Laienensembles zu einem großformatigen und stimmigen Panorama gefügt. Als ehemaliger Meisterschüler der Opernregisseurin Ruth Berghaus (1927-1996) versteht sich der gebürtige Schwabe besonders gut auf großformatige Massenszenen. Jeden Typ gewinnt bei ihm Geltung, auch wenn mehr als 30 Darsteller die Bühne bevölkern.

Weder anbiedernd noch provinziell

Mit den sechs Tanzmariechen aus einem Karnevalsclub in Kirchmöser hat Choreografin Marie-Christin Zeisset sorgsam gearbeitet. Als fesche „Susi-Miller Girls“ wagen sie sogar eine Girlsline, die weder anbiedernd noch provinziell daherkommt. Kompliment auch für den Theater-Chor und den Extra-Chor, die sich immer wieder sauber ins vielfältige musikalische Geschehen einbringen.

Als Parodie angelegt

Der historisch interessierte Zuschauer kann sich heute fragen, wieso in der DDR 1964 – drei Jahre nach Mauerbau – so unverkrampft, weltoffen und lebensbejahend Theater gespielt wurde. Das Stück ist über weite Strecken als Parodie angelegt. Die Texte von Helmut Bez und Jürgen Degenhardt greifen den Tigerfell-Humor aus „Dinner for one“ auf und auch den grassierenden Patrica-Highsmith-Krimi-Hype. Die Soho-Romantik von Brecht und Weill und die vergnügten Oden der Comedian Harmonists werden ebenfalls persifliert.

Die Mauer wird einfach überwunden

Die DDR scheint jedenfalls sehr weit weg. Nur einige Elemente konnten sicher auch als Anspielung auf die Gegenwart verstanden werden, wurden aber geduldet. Etwa wenn prinzipiell vom „Bunburysieren“ die Rede ist, was so viel wie Heucheln meint. Einmal fragt Lady Bracknell einen möglichen Schwiegersohn: „Wie sind Ihre politischen Ansichten?“ und er antwortet nur „Sehr modern“. Auch bei einer Liedzeile wie „Leider hab ich keinen Ford /und ich bin auch kein Lord“ ließ sich vielleicht an den DDR-Sozialismus denken. Besonders erstaunlich ist aber der Hochstapler-Tango, den Jack und Gwendolen im Duett anstimmen: „ Wie wär’ das herrlich, mal mit Dir zu verreisen/ die Welt ist schön, das werd’ ich Dir beweisen./ Ich säh’ gerne mal den schiefen Turm von Pisa / Und im Louvre zeig’ ich Dir die Mona Lisa“.

info Weitere Vorstellungen: 17. Okt. und 28. Dez. je 19.30 Uhr. 29. Dez. 15 Uhr. 30. Dez. 19.30 Uhr. 31. Dez. 18 Uhr. Brandenburger Theater, Grabenstraße 14, Brandenburg an der Havel. Karten unter 03381/511 111 und in der MAZ-Ticketeria unter 0331/2840 284.

Von Karim Saab