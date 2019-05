Im Humboldt-Forum, das ins wiedererrichtete Berliner Stadtschloss einzieht, spielt der Palast der Republik eine zentrale Rolle. Das Forum will an dieses neben dem Fernsehturm am Alexanderplatz wohl bekannteste Gebäude der DDR-Geschichte als Teil des Ausstellungsbereichs „Geschichte des Ortes“ erinnern – mit Spuren der Erinnerung.