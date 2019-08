Wiepersdorf

Die Ziegel auf dem Dach sind neu, sie hätten damit gerne noch gewartet auf Schloss Wiepersdorf ( Teltow-Fläming), weil sie die Vergangenheit an diesem Ort in Ehren halten. Der Dichter Achim von Arnim hat hier gelebt, Anfang des 19. Jahrhunderts, oft zusammen mit seiner ebenfalls berühmten Frau Bettina – be...