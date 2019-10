So war „Cabaret“ am Potsdamer Hans-Otto-Theater

Potsdam

Nach der Uraufführung am New Yorker Broadway 1966 war die Verfilmung 1972 mit Liza Minnelli als Sally Bowles in aller Munde. Die erste Bühnenaufführung in Deutschland fand übrigens in der DDR statt: 1976 an der Staatsoperette Dresden. Im Berliner Tipi steht „Cabaret“ schon seit Jahren jeden Sommer auf dem Spielplan.

Worum geht es?

Ein amerikanischer Schriftsteller mit einer Schreibblockade kommt 1929 nach Berlin und ist zunächst vom Nachtleben völlig hingerissen. Als einziger begreift er, dass der Vormarsch der Nazis absolutes Unheil bedeutet.

Welche Darsteller haben am meisten überzeugt?

Kristin Muthwill gelangen als Fräulein Schneider viele Zwischentöne. Philipp Maruitz steckte als Conférencier anfänglich in einem engen clownesken Korsett und musste auch stimmlich einen sehr engen Pfad beschreiten. Am Ende durfte er dann aber noch mal als Sänger brillieren.

Wie hat Regisseur Bernd Motti den Stoff inszeniert?

Mit dickem Zeigefinger. Über weite Strecken belässt er es bei behaglicher, rosiger Unterhaltung. Von der Not der frühen Dreißiger Jahre ist nichts zu spüren. In plakativen Szenen malt er den Tanz auf dem Vulkan aus. Einige komische Einlagen bleiben in Erinnerung.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Die vier Kit Kat Girls und Boys ( Kiara Brunken, Cindy Walther, Christopher Wernecke und Daniel Wernecke) in der Choreografie von Hakan T. Aslan boten viele Überraschungen der schrillen Sorte. Und so oft sind im Hans-Otto-Theater auch nicht sechs Livemusiker zu erleben.

Fazit?

Die sechs Minuten anhaltender Beifall deuten darauf hin, dass die Inszenierung beim Publikum gut ankommt. Das Schauspiel-Ensemble hat einen echten Kraftakt gewagt, der allerdings auch Längen aufweist.

info Nächste Vorstellungen: 26. Okt., 3., 15. und 24. Nov., 6., 14., 31. Dez., jeweils 19.30 Uhr. Großes Haus. Schiffbauergasse, Potsdam. Karten unter 0331/2840284.

Von Karim Saab