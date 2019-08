Potsdam

Das Stück beginnt mit einem Standbild, als müsse das Ensemble noch mal Atem holen, bevor es knapp vier Stunden durch das 20. Jahrhundert reitet. Das Personal klebt dort wie festgefroren. Hinten ihnen irgendwo ein Schaukelpferd, rechts ein Sessel, er steht auf kleinen Rädern, die je nach Stimmung, Politik und Windrichtung gefährlich nahe an den Abgrund rollen. Überall die hübschen rosa Blütenblätter, sie halten als Konfetti her. Mitunter auch als letzter Gruß auf einem Friedhof.

Wohin die Reise geht? Es bleibt zunächst ein offener Abend, das Hans-Otto-Theater lässt sich beim Saisonauftakt mit „Das achte Leben (Für Brilka)“ nicht in die Karten sehen.

Die Bühne ist nach hinten weit geöffnet, das gibt Raum für Tiefe, die hier gedanklich, aber auch verbrecherisch begriffen werden muss. So ein Salon atmet Grandezza, man darf sich hier benehmen wie im Kindergarten (Bühne: Ariane Salzbrunn). Die Liebe wird hinausgebrüllt, auch die Trauer und das Unverständnis übers kapriziöse Leben der georgischen Familie Jaschi. Ihre Vita entrollt sich über acht Generationen, bis hin zu Brilka ( Tina Schorcht), einem Mädchen der Nachwendezeit. Niza ( Alina Wolff) erzählt ihr die Geschichte der Sippe, sie senkt zuweilen ihre Augen, während sie berichtet, denn sie weiß: „Über der Familie liegt ein Fluch.“ Alle betrügen und hintergehen einander. Das ist ein starker, auch totalitärer Stoff, den die Georgierin Nino Haratischwili in ihrem Roman „Das achte Leben (Für Brilka)“ verarbeitet hat, er erschien 2014 und umfasst 1280 Seiten.

Liebe und Leid auf 1280 Seiten Der Roman „Das achte Leben (Für Brilka)" von Nino Haratischwilis erzählt auf 1280 Seiten die Geschichte einer georgischen Familie durchs gesamte 20. Jahrhundert – und damit vom ewigen Bürgerkrieg des Ostens. Das Buch erschien 2014. Die Autorin Nino Haratischwili wurde 1983 in Tblissi ( Georgien) geboren, sie zog 2003 nach Hamburg. Mit ihrem Debütroman „Juja" (2010) stand sie auf der Longlist des Deutschen Buchpreises.

Ist so ein Werk geeignet für die Bühne, wenn man keine zwei Tage zur Verfügung hat, sondern nur die Spanne eines Abends? Die Berliner Regisseurin Konstanze Lauterbach hat den Roman für die Bühne bearbeitet, am Freitag feierte das Stück am Potsdamer Hans-Otto-Theater Premiere. Ein Kraftakt, der zuweilen leichthändig gewirkt hat – und dann wieder tief im Unglück wühlte, sich zerfleischte und früh die Hoffnung auf ein gutes Ende nahm. Das war weit mehr als ein Achtungserfolg. Das wirkte über Strecken furios und fabelhaft.

Konstanze Lauterbach hat radikale Kürzungen am Roman vorgenommen und einige Figuren gestrichen. Sie spricht davon, diese Geschichte filetiert zu haben, ohne ihr ins Fleisch zu schneiden. Wer den Roman nicht kennt, kann trotzdem folgen, weil auf der Bühne ein plausibler Fokus angeboten wird. Die Story franst nicht aus, sie rutscht nicht in die Niederungen einer Seifenoper, obwohl der Stoff dafür geeignet wäre. „Das achte Leben“ erinnert an den magischen Realismus eines Gabriel García Márquez – so viel menschliches Scheitern aber, wie Haratischwili verarbeitet, lässt sich selbst beim fatalistischen Kolumbianer nicht finden.

Intensiver sind die dunklen Jahre dieses Stückes inszeniert, sie liegen in der ersten Hälfte des Abends. Die Trauer wirkt hier greifbar, zur persönlichen Labilität gesellt sich die politische Tristesse. Georgien wird von der Sowjetunion geschluckt – wie die Familie damit umgeht, wird an den Geschwistern Kitty ( Tina Schorcht, die ältere Kitty: Franziska Melzer) und Kostja ( Guido Lambrecht) illustriert. Kitty sucht die Freiheit, rebelliert gegen die Bräuche des Landes, nach dem Zweiten Weltkrieg glückt ihr in London eine Karriere als Musikerin. Kostja kämpft im Krieg, kehrt gebrochen heim, steigert sich hinein in eine Rolle des Tyrannen. Halt sucht er in einer lauten, lächerlichen und verschwitzten Form des Patriarchats.

Weibliche Handschrift ist erkennbar

Es war kein Abend der Solo-Nummern oder persönlichen Profilierung. Alle zogen an einem Strang, um das Jahrhundert in den Griff zu kriegen. Überzeugt hat das gesamte, ein gutes Dutzend Schauspielerinnen und Schauspieler umfassende Ensemble, jeder spielte zwei, drei Rollen. Frauen dominieren dieses Stück, sie geben den Ton vor, sie geben dem Drama Tiefe und der Traurigkeit den Schwung. Auch die weibliche Handschrift der Regisseurin ist erkennbar: Das Temperament wird hier verlässlich psychologisch motiviert. Keine Gewalt um der Gewalt willen, wie man das von Männern à la Quentin Tarantino kennt.

Der Abend ist kein operettenbunter Reigen, das merkt man spätestens, wenn Lou Reed nach gut drei Stunden sein nervöses „ Heroin“ heult. Da sind wir in der Wendezeit um 1989 angekommen. Alkohol, Drogen und vor allem das Rezept für heiße Schokolade der Familie Jaschi sind der Treibstoff, der das Unglück dieser Sippe einerseits am Laufen hält, es andererseits jedoch für Augenblicke bändigt. All die Schicksalsschläge, die zu verdauen sind (Krankheit, Spionage, Ehebruch, Mobbing, Kollaboration), verlangen nach seelischer Robustheit, auch beim Publikum. Gemeistert wird die Überwindung immer wieder durch den Tanz. Das zählt zum Markenkern der Regisseurin Lauterbach.

Die Zweige der Verwandtschaft, gewachsen über acht Generationen, sind naturgemäß nicht immer übersichtlich. Das aber ist kein Grund, den Besuch des „Achten Lebens“ zu meiden. Das Leichte fällt der Inszenierung machmal schwer, sie fühlt sich wohl im Dunklen – auch wenn die Bühne anfänglich noch zart im Rosa schwelgt. Doch langsam taucht der Grundton dieses Abends in ein tiefes Rot, das hat mit Kommunismus und mit Blut zu tun. Die Augen werden nicht verschlossen vor Verrat und Habsucht, billiger Trost ist nicht zu kriegen.

Dennoch ist das Stück ein Leckerbissen, weil der Sog des Spiels am Ende auch von schwarzem Witz lebt. Die Bereitschaft, das Böse mit dem Guten abzuwägen und am Ende kein Ergebnis anzubieten, ist kühn und souverän. Dieser Saisonauftakt am Hans-Otto-Theater wird absehbar ein Höhepunkt in dieser Spielzeit bleiben.

Von Lars Grote