Premiere am HOT – „Ideologien sind uns heute verdächtig geworden“

Am Freitag feiert „Die Nashörner“, ein Stück des rumänisch-französischen Autors Eugène Ionesco, im Hans-Otto-Theater Premiere. Inszeniert wurde das Stück von der Regisseurin Esther Hattenbach, die zuletzt Occident Express in Potsdam auf die Bühne brachte. Die MAZ hat die beiden Schauspieler Franziska Melzer und Henning Strübbe vorab getroffen und mit ihnen über das Stück gesprochen.

„Die Nashörner“ von Ionesco ist eines der klassischen Stücke des sogenannten Absurden Theaters. Auf den ersten Blick erscheint vieles skurril und unverständlich. Wovon handelt das Stück eigentlich?

Henning Strübbe: Wir befinden uns in einer Kleinstadt, in der sich an einem schönen Sonntagmorgen die Ereignisse überschlagen, weil ein Nashorn durch die Stadt rennt. Erst mal sind alle unglaublich aufgeregt und kommen in Bewegung. Nur eine Person nicht – und das ist Behringer. Dann verwandeln sich auf einmal immer mehr Leute in Nashörner. Und irgendwann kippt die Situation und die Gesellschaft fängt an, sich grundlegend zu verändern.

Franziska Melzer, Sie spielen die Rolle der Daisy, die sich nach langem Widerstand doch noch in ein Nashorn verwandelt. Was ist das Besondere an der Figur?

Franziska Melzer und Henning Strübbe vom Hans-Otto-Theater. Quelle: Bernd Gartenschläger

Henning Strübbe, Sie verkörpern Behringer, den Protagonisten Ionescos. Was zeichnet ihn aus?

Strübbe: Behringer ist der Einzige, der sich im Laufe des Stückes nicht verwandelt. Er ist in dieser fiktiven Gesellschaft von Anfang an Außenseiter. Die anderen sagen über ihn, er sei Trinker, sei unpünktlich und habe nichts im Griff. Doch er will es auch nicht im Griff haben und hat keine Lust auf Konformismus. Dadurch ist er der Gesellschaft am Anfang etwas entrückt. Das verstärkt sich dadurch, dass er sich nicht über das Auftauchen der ersten Nashörner wundert. Er ist die Absurdität der Welt, des Lebens gewöhnt. Ob jetzt noch ein Nashorn durch die Stadt rennt, ist für ihn erst mal gar nicht so wichtig.

Seine Haltung verändert sich.

Strübbe: Ja, als sich immer mehr Leute in Nashörner verwandeln, beginnt Behringer, in den Widerstand zu gehen. Doch er ist kein Held. Er handelt viel aus Eigennutz – und auch, weil er irgendwie hineintaumelt.

Melzer: Man kann ihn nicht einordnen. Diese Figur bietet so viel Projektionsfläche, man kann so viel in ihm sehen. Das ist auch das Interessante an dem Stück: Es entzieht sich einfachen Deutungen.

„Die Nashörner“ wurde 1959 in Düsseldorf uraufgeführt und ist immer noch aktuell. Was ist das Besondere an dem Stück?

Melzer: Es ist ein Stück, das nicht mit Tagespolitik daherkommen muss um aktuell zu sein – das finde ich toll.

Strübbe: Es ist ein humorvolles, intelligentes Spektakel, das allerdings viel mehr aussagt, als man zunächst vermutet. Über die Metapher des Nashorns greift das Stück gesellschaftliche Umwälzungsprozesse auf und packt sie fast in das Bild von Kindertheater. Das Stück arbeitet sich an den Mechanismen der Gesellschaft, dem Totalitarismus und dem Verlust der Kommunikation ab. Es ist eine politische Clownerie.

An diesen Tagen ist das Stück zu sehen Die Premiere von „Die Nashörner“ am 21. Februar und die Aufführung am 27. Februar sind ausverkauft. Karten gibt es für den 21. März um 19.30 Uhr im Großen Haus. Nur noch Restkarten sind für den 27. März um 19.30 Uhr im Großen Haus zu haben.

Was ist neu?

Melzer: Die Interpretation des Stücks hat sich verändert. Ideologien sind uns heute verdächtiger geworden. Wofür stehen die Nashörner eigentlich? Sind sie etwas Anziehendes oder Abstoßendes? Die Gesellschaft, die den Nashörnern gegenübergestellt wird, ist eben nicht eine gute – es wird nicht die Utopie der perfekten Gesellschaft dem Tierischen gegenübergestellt. Allerdings: Je mehr Nashörner es werden, desto gefährlicher wird es. Es wird bedrohlich.

Strübbe: Es ist ein Stück über den Verlust von Kommunikation, von Sprache. Die Nashörner sind ein Bild für die Radikalisierung, den Verlust von Empathie und Sensibilität. Aber auch Behringer radikalisiert sich, er verliert auch die Sprache. Das Stück wirft neben vielen anderen eine Frage auf: Wie verführbar bin ich selbst für Ideen, die eine einfache Lösung bieten? Doch wir geben keine Antworten, wir stellen nur Fragen in den Raum.

Und was ist das Besondere an der Inszenierung von Esther Hattenbach?

Strübbe: Esther geht sehr weit, das ist mutig.

Melzer: Ja, das Stück ist von Ionesco schon absurd gewollt, aber bei uns ist es noch mal eine Schraubenumdrehung mehr. Das wird ein skurriles, absurdes Spektakel mit zugespitzten, comichaften Figuren.

Von Louise Otterbein