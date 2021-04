Potsdam

Putin schnarcht und furzt. Er macht fast nie das, was er soll, doch seine Wadenbisse kommen genau zum richtigen Zeitpunkt.

Es ist ein Mops, der in dem Krimiroman „Miss Merkel. Mord in der Uckermark“ den Namen des russischen Präsidenten trägt. Sein Frauchen, eine gewisse Angela, vertreibt sich die Zeit im Ruhestand als Hobby-Detektivin. Die Geschichte von David Safier ist gespickt mit Skurrilitäten. Das ist man gewöhnt von dem Bestseller-Autor, der 2007 bekannt wurde mit „Mieses Karma“ - einem Buch, das von einer rücksichtslosen TV-Moderatorin erzählt, die als Ameise wiedergeboren wird.

Die Ex-Kanzlerin findet eine Leiche

In dem Kanzlerinnen-Krimi schreiben wir das Jahr 2022. Angela Merkel hat Berlin verlassen, um in Brandenburg ihren Ruhestand zu genießen. Sie wohnt mit Ehemann Achim, besagten Putin und dem Personenschützer Mike in einem Fachwerkhäuschen im uckermärkischen Klein-Freudenstadt. Die Ex-Regentin beginnt gerade, sich in der Provinz zu langweilen, da geschieht ein Mord, der ihren Ermittlerinstinkt weckt. Sie findet Philipp von Baugenwitz - ein Freiherr mit Vorliebe zu Auftritten in Ritterrüstung - leblos in einem verriegelten Schlossverlies.

Angela glaubt, dass er vergiftet wurde. Später geschieht ein weiterer Mord. Sie verdächtigt mehrere Frauen, die sie schließlich beim Kaffeekränzchen in Miss-Marple-Manier ins Gruppenverhör nimmt. Fremdgänge des getöteten Adeligen, eine mögliche Entschädigung durch den Staat und ein anvisierter Landverkauf spielen rein in den Reigen der möglichen Tatmotive. Es tauchen leichte Parallelen zum Streit mit der Hohenzollern-Familie in Berlin und Brandenburg auf, die Charakteren aber sind so absurd, dass die Fiktion überwiegt.

Über die Uckermark oder gar Brandenburg generell schildert der Krimi kaum Details, außer dass mal ein idyllischer See erscheint und der Handy-Empfang mies ist. Ein paar Seitenhiebe auf die Realpolitik dürfen dagegen nicht fehlen. Etwa, als die Altbundeskanzlerin eine schwangere Tatverdächtige während der plötzlichen Hausgeburt mit einem „Wir schaffen das!“ zu beruhigen versucht.

Der Reiz der slapstickhaften Story liegt darin, eine vertraute öffentliche Person unter völlig neuen Umständen zu erleben. Über Merkels Privatleben ist wenig bekannt, das nutzt Safier und füllt die Leerstelle mit Fantasie aus. Angela und Ehegatte Achim nennen sich Puffel und Puffeline, sie ähneln einem 08/15-Ehepaar. Die Ex-Kanzlerin backt einen Kuchen nach dem nächsten, ihr fehlt aber eine beste Freundin, mit der sie Rezepte austauschen kann. Ihr Mann – Protoptyp eines naturwissenschaftlichen Nerds – hat errechnet, dass seine Frau zu 81,4 Prozent mit ihren Annahmen recht behält. Wird sie provoziert, formiert Angela ihre Finger zur Raute. Das beruhigt.

Merkel agiert ein wenig wie Columbo

Die Hobby-Detektivin ähnelt vom Charakter dem Inspektor der gleichnamigen Krimiserie Columbo, der messerscharf analysieren kann, aber ständig unterschätzt wird. Ihre Intelligenz unterscheidet die Krimiheldin insbesondere von den männlichen Romanfiguren, die entweder dusselig dreist oder – wie der naschgierige zwei Meter große Bodyguard Mike – dussellig lieb daherkommen.

Angela Merkel und die Uckermark 1954 wurde Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zwar in Hamburg geboren, sie gilt aber als Brandenburgerin, weil sie in Templin (Uckermark) aufwuchs. Zu den relativ wenigen Informationen über ihr Privatleben gehört, dass sie mit ihrem Mann, dem Quantenchemiker Joachim Sauer, ein Wochenendhaus in der Uckermark haben soll. Ob sie dorthin nach dem Ende ihrer politischen Karriere ziehen wird, ist aber alles andere als klar und nur Teil der Fiktion in David Safiers Buch „Miss Merkel. Mord in der Uckermark“. Der Bremer Schriftsteller David Safier schreibt erfolgreich Romane und Drehbücher, zum Beispiel für die ARD-Serie „Berlin, Berlin“. Der 54-Jährige wurde mit dem Grimme-Preis und dem International Emmy ausgezeichnet. Bücher wie „Mieses Karma“ und „Jesus liebt mich!“ erreichten Millionenauflagen. „Miss Merkel. Mord in der Uckermark“ ist im Kindler Verlag erschienen, hat 320 Seiten und kostet 16 Euro. Safier hat bereits angekündigt, dass es eine Fortsetzung des Krimis geben wird.

Der Stil der Krimi-Komödie polarisiert. Möpse mit Flatulenzen vergnügen nun mal nicht jeden Leser. Zur Situationskomik des Buches gehört zum Beispiel, dass Angela und Achim heimlich unterm Bett liegen, während ein texanischer Investor der Witwe des Ermordeten einen sexuellen Raketenstart verspricht, blank zieht und sein bestes Stück „big Shuttle“ nennt.

Die Figuren der Krimi-Farce wirken so subtil wie ein Blondinenwitz: Der reiche Texaner, die champagnerschlürfende Witwe, die stumpfsinnige Bäuerin, die eifersüchtige Ex-Frau und deren verzogene Teenie-Tochter, die auf nichts Bock, aber Hunderttausende Follower auf Instagram hat. Trotz all der Klischees schleicht sich auf manchen Seiten ein gewisses „Leider geil“-Gefühl ein. Es macht Spaß, mit Miss Merkel Geheimgänge unterm Schloss zu erkunden und über die Bedeutung eines Hexagramms zu rätseln.

Safier ist dann gut, wenn er sich an der klassischen Detektivliteratur à la Agatha Christie orientiert. Weniger Kalauer hätten dem Unterhaltungswert der Geschichte sicher nicht geschadet. Auch wenn auf dem Buchrücken in fetten Lettern steht: „WIR LACHEN DAS!“

