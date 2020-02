Denkmalreport 2019 liest sich in Brandenburg „durchwachsen“

Potsdam

Landeskonservator Thomas Drachenberg spricht von einem „durchwachsenen Jahr“, wenn er auf die Denkmalpflege anno 2019 zurückblickt. „Wir haben drei Feinde bei unserer Arbeit“, sagt er, „das sind der Biber, die Trockenheit und der Diebstahl.“ Es ist nur ein kleiner Trost, dass die Trockenheit der letzten Sommerzeiten den Biber oft zum Rückzug gezwungen hat. Es gibt immer wieder Parkanlagen wie in Trebnitz, einem Ortsteil von Müncheberg ( Märkisch-Oderland), die deutlich vom Fraß des Bibers gezeichnet sind.

Drastischer sind die Hitzeschäden im Schloss von Baruth ( Teltow-Fläming) zu erkennen. „Das Schloss versinkt im Boden“, sagt Drachenberg. Durch die hohen Temperaturen ist der Boden des Baruther Urstromtals in weiten Teilen trockengelegt. Die Bauten senken sich um bis zu 40 Zentimeter, da sie wegen der traditionellen Feuchtigkeit auf Holzpfählen errichtet wurden. In Zeiten der Trockenheit fallen diese Pfähle in sich zusammen. Mit Blick auf diese Missstände ist fraglich, wie lange der aus dem 18. Jahrhundert stammende Gebäudeteil, der ursprünglich als Orangerie errichtet wurde, noch überdauert.

Lieber redet Drachenberg von den Erfolgsgeschichten des vergangenen Jahres. Ganz oben sieht er hier die Hyparschale in Templin ( Uckermark), die instand gesetzt wurde. Dieses Wahrzeichen moderner DDR-Architektur steht im Bürgerpark der Stadt, es wurde vom Ingenieur Ulrich Müther entworfen, das Dach gleicht einer weit gespannten Schale. Das Haus entstand ab 1968 und wurde 1972 fertiggestellt. In langen Jahren des Leerstandes und der Verwahrlosung wurde es letzthin als Schandfleck wahrgenommen – noch im Januar 2018 fehlten die Fensterscheiben in der Ruine. Doch schon im März 2019 war das ehemalige Erholungsheim des FDGB wie ausgetauscht: Es entstand eine neue Fassade, die sich in der technischen Ausführung und der Aufteilung der Flächen sehr eng an den Original-Entwurf anlehnt. Nun bleibt die Frage: Wie kann Templin den Bau in Zukunft nutzen?

Die Mauer trennte Haus und See

Ein Erfolg, wenn auch im Kleinen, lässt sich ebenfalls vom Potsdamer Alexander-Haus erzählen. Es war nicht mehr als ein „Bündel Holz“, wie Drachenberg es nennt. Bis vor Kurzem noch vom Abriss bedroht, seit 2014 auf der Denkmalliste und nun bis auf die Außenanlagen saniert, konnte das Haus am Glienicker See im Juni 2019 der Öffentlichkeit übergeben werden.

Besitzerin ist die Stadt Potsdam, die das Gebäude, 1927 vom jüdischen Arzt Alfred Alexander zur privaten Erholung gebaut, künftig als Fortbildungszentrum auch für interreligiöse Dialoge nutzen möchte. Zu DDR-Zeiten verlief die Mauer durch den Garten und trennte das Haus vom See ab.

Und weil das Jahr 2019 am Ende eben doch „durchwachsen“ war, muss auf die Geschichte des Wiederaufbaus jene eines Diebstahls folgen. Mitglieder der St. Katharinenkirche in Brandenburg/Havel mussten im vergangenen Jahr den Verlust eines wertvollen originalen Teilstücks aus einem Relief des Schnitzaltars verkraften. Landeskonservator Drachenberg spricht von einer „Enthauptung“, denn der wenige Zentimeter große Kopf der heiligen Katharina wurde aus einem der unteren Reliefs des Altars gestohlen. Möglicherweise hatte sich die Leimung des Kopfes gelöst, er könnte herabgefallen sein, ein Besucher hat ihn unter Umständen mitgenommen. Präziser lässt sich diese Tat nicht nachvollziehen. Um einen weiteren Verfall des Altars zu verhindern, ist eine grundlegende Substanzsicherung dringend notwendig.

Ein paar mehr Denkmale als im Vorjahr Das Land Brandenburg hat im Jahr 2019 für die Sicherung und Konservierung von Denkmalen rund 2,5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die Zahl der Denkmale ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr ganz leicht gestiegen. Zum Jahresende 2019 wurden 13 877 Denkmale gezählt (am meisten in der Stadt Potsdam, es folgen Ostprignitz-Ruppin und Potsdam-Mittelmark), zum Jahresende 2018 waren es 13 826. Die Abbruchanträge liegen mit elf Fällen für 2019 im Bereich der vergangenen Jahre. Mit sechs Fällen sind auffällig viele Zustimmungen zu Abrissen nicht erteilt worden.

Erfreulich wiederum war die Rettung des Prunksarges in Schenkendorf ( Landkreis Dahme-Spree). Der nördliche Anbau an der Kirche beherbergt eine Gruft der Familie von Loeben. Dort steht auch ein reich gestalteter barocker Zinnsarg, der nach Schäden durch Vandalismus – Drachenberg spricht von „unsachgemäßer Sargzerschneidung“ – instand gesetzt werden konnte.

