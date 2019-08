Rheinsberg

„3000 Euro kostet allein die Herstellung von so einem Bild“, verrät Thomas Florschuetz. Der Künstler baut im Schloss Rheinsberg seine Ausstellung „Zwischenzeit“ auf, die am Samstag eröffnet wird. Das 1,83 mal 2,53 Meter große Foto zeigt eine Großbaustelle, bei der Schemen und Chaos auf interessante Weise verschmelzen. Den Abriss des Palastes der Republik verband Florschuetz weder mit Triumph noch mit Trauer. Der spektakuläre Vorgang bot ihm einfach nur die Gelegenheit, ein ästhetisches Großereignis formal festzuhalten. Die Struktur im Inneren des Gebäudes löst sich auf. Riesige Glasscheiben trennen den Besucher noch von der Stadtlandschaft, die draußen entweder verschwommen vor sich hinträumt oder gestochen scharf erscheint.

Neues Verfahren

Das Großformat wurde im Diasec-Verfahren hergestellt. Der Ausdruck eines analogen Fotos, das eingescannt wurde, erfolgt mit einem Laser- oder Tintenstrahldrucker und wird abschließend von einer Spezialfirma mit einer durchsichtigen Acryl-Schicht überzogen. Während die Farben an Glanz und Tiefenwirkung gewinnen, verschwindet das Originalblatt wie in einem Schneewittchen-Sarg. „Das ist so gewollt und heute normaler Museumsstandard“, sagt der 62-Jährige, der 2007 in die Berliner Akademie der Künste berufen wurde.

Fragmentierte Körperteile

Fotokunst heute ist abwaschbar. Wie hemdsärmelig ging es dagegen früher zu! Der gebürtige Zwickauer pinnte seine schwarz-weißen Papierabzüge oft mit Reißzwecken an die Wände von Jugendklubs oder Wohnungen. 1983 war er nach Ostberlin gezogen und wurde Teil der oppositionellen Künstlerszene. Er baute damals fragmentierte Körperteile zu expressiv-gestischen Gebilden zusammen. Die Angst vor Atomkrieg und staatlicher Repression hatte das sozialistische Menschenbild stark beschädigt. Florschuetz brachte ein Lebensgefühl seiner Generation zum Ausdruck. Sein kreativer Umgang mit Fragmentierung und Deformation widersprach den offiziellen Erwartungen der SED-Kulturpolitik.

Erste Westreise

Für seine Körperbilder-Tableaus wurde ihm 1987 im Westen der 1. Preis für junge europäische Fotografen zuerkannt. Die DDR lehnte eine Reiseerlaubnis ab. 24 Stunden vor der Preisübergabe in Frankfurt am Main wurde ihm dann doch noch ein Pass ausgehändigt. Dafür hatten sich viele Künstler und Politiker eingesetzt. Florschuetz kam zurück in die DDR, aber nur für wenige Wochen. Von der zweiten Westreise kehrte er dann nicht mehr zurück. Der Ostdeutsche konnte noch vor dem Fall der Mauer in Paris, Hamburg und Houston ( Texas) ausstellen und auch in der Fotoabteilung des Museums of Modern Art in New York. Plötzlich war der Autodidakt ein weltweit beachteter Foto-Künstler.

Siebenstellige Höchstpreise

Die Bilder von etwa gleichaltrigen Kollegen wie Thomas Struth oder Andreas Gursky, die aus der Düsseldorfer Fotoschule hervorgingen, erzielen heute im internationalen Kunsthandel siebenstellige Höchstpreise. In dieses Segment ist Florschuetz nicht vorgedrungen. Aber arrivierte Häuser wie der Hamburger Bahnhof in Berlin widmen ihm Einzelausstellungen. Dessen langjähriger Leiter, der Kunsthistoriker Eugen Blume, wird bei der Eröffnung in Rheinsberg eine Rede halten.

Kontemplative Wirkung

Zwischen den Florschuetz-Bildern einst und jetzt liegen Welten. Seine Körperbilder waren noch von einem eruptiven Impuls bestimmt. Die Architekturfotos und Stillleben heute setzen auf nüchterne, durchaus auch dekorative Eleganz und auf eine kontemplative Wirkung. Warum hat sich der Künstler neu erfunden? Warum beschritt er nach dem Wegfall des Ostens ästhetisch andere Wege?

Kein Schwarz-Weiß mehr

„Ich bin in der Enge großgeworden und stelle mir permanent die Frage, wie ich meine Arbeit weiterentwickeln kann“, bekennt er. „In der DDR hat man die Bilder eher vom Inhalt her gedacht. Mir ist aber die ästhetische Wahrnehmung der Welt viel wichtiger“, sagt er weiter. Nach seiner Ankunft im Westen musste er erst einmal das Arbeiten mit der Farbfotografie lernen. Die Vergrößerungsgeräte für Schwarz-Weiß-Abzüge hat er Mitte der 90er Jahre verschrottet.

Der Weltreisende

Die Welt stand ihm offen. Er verbrachte längere Zeit in Paris, in New York und in Rio de Janeiro. Dort lernte er 1995 seine Frau kennen, die konstruktivistische Objektkünstlerin Carla Guagleiardi, mit der er heute in Berlin lebt. Deren Begeisterung für das Bauhaus und die Werke der Klassischen Moderne teilt Florschuetz. Und sie prägt auch heute entscheidend seinen Blick, selbst wenn er sich tropische Früchte oder Orchideen vor die Linse rückt. Er fotografierte weltweit Häuser von Mies van der Rohe und pilgerte nach Brasília zu den Ikonen von Oscar Niemeyer. „Ich reise gern, möchte aber an den Orten immer arbeiten“, so seine Maxime.

Drei Fotomotive von Thomas Florschuetz wurden in die historischen Räumen in Schloss Rheinsberg gehängt. Sie zeigen Orchideen und Früchte. Um diese „Intervention“ genannte Präsentation zu ermöglichen, holte die Berliner Akademie der Künste bei der Stiftung Schlösser und Gärten in Potsdam eine Erlaubnis ein. Die Ausstellung „Zwischenzeit“ wird am Samstag, 11 Uhr, im Kurt-Tucholsky-Museum in Rheinsberg ( Landkreis Ostprignitz-Ruppin) eröffnet. Sie wird bis zum 3. November gezeigt. Das Museum befindet sich im Schloss Rheinsberg. Öffnungszeiten: Di-So 10-12.30 Uhr und 13-17.30 Uhr.

In einem Punkt, sagt Flor­schuetz, sei er sich treu geblieben. Ihn treibt ein Grundverständnis dafür, dass sich die körperliche Welt nicht darstellen lässt, sondern nur Eindrücke von ihr. Das strenge Format eines Fotos, das immer nur Fragmente zeigen kann, sprengt er gern, indem er mehrteilig und seriell denkt. Die wenigsten seiner Werke sind Einzelbilder.

Ein Wasserglas

Obsessiv fotografierte er seit 2012 immer wieder ein und dasselbe Wasserglas. „Daraus wurde ein Zyklus aus mehreren Hundert Gläsern.“ Einige dieser Kleinformate sind auch in Rheinsberg zu sehen. Sie liegen nicht unter einer Acrylschicht, sondern tief im Rahmen unter Museumsglas. Es sind großartige Bilder. Jedes setzt einen eigenen Fokus mit schillernden Schärfen und Unschärfen. Das Kameraauge tastet das Glas ab. „Das Wasserglas ist wie eine zweite Linse, die sich vor die Linse schiebt“, erklärt Thomas Florschuetz seine Entdeckung.

Von Karim Saab