Gelungene Premiere für Potsdamer Weihnachtstheater

Potsdam

Schiefe Zähne, ein Leberfleck auf der Nase und ein Riss im Ohr lassen Prinz Adrian verzweifeln. „Ich will raus aus meiner Haut“, ruft er seinem Diener Heinrich ( Julian Mehne) zu und verschwindet wenig später in einer Vollmondnacht spurlos.

Hunderte Schüler sahen am Freitag im Großen Haus des Potsdamer Hans-Otto-Theaters (HOT) die Premiere des diesjährigen Weihnachtsmärchens.

„Der Froschkönig“ erzählt die Geschichte eines Prinzen, der unter seinem Aussehen leidet. Sein Diener sucht ihn verzweifelt und begegnet dabei Prinzessin Charlotte, um deren Hand etliche Prinzen anhalten. So auch Prinz Adrian, allerdings als Frosch.

Heinrich (Julian Mehne), Prinzessin Charlotte (Luca Lehnert) und Charlottes Vater (Merten Schroedter) spielen in einer Szene auf der Bühne mit Partyhüten und Konfetti. Quelle: Stefan Gloede

Dialoge an Zuschauer schaffen Höhepunkte

Das Kinderstück spricht die Zuschauer durch seine direkten Dialoge an. Wenn die Kröte ( Anja Willutzki) die Zuschauer fragt, ob sie gegen eine Laterne laufen soll und die Kinder „Ja“ rufen und die Szene lautstark begleiten, entstehen besondere Höhepunkte.

Die Inszenierung von Katharina Schmidt setzt auf kurze Musikstücke und Toneffekte. Frosch und Prinzessin tanzen euphorisch über die Bühne.

Zwitschernde Vögel, heulende Eulen und ein Wasserplumpsen, wenn das Lieblingsspielzeug der Prinzessin in den Brunnen fällt, sorgen für akustische Abwechslung.

Curdin Caviezel tanzt und springt als Frosch über die HOT-Bühne. Quelle: Stefan Gloede

Farbenfrohes Bühnenbild und lebendige Hauptdarsteller

Mit Ausnahme von Anja Willutzki, die in dieser Spielzeit Teil des Potsdamer Ensembles ist, stehen ausschließlich Gastschauspieler auf der Bühne.

Luca Lehnert (Prinzessin Charlotte) und Curdin Caviezel (Prinz Adrian bzw. Frosch) spielen die Hauptrollen lebendig. Luca Lehnert steckt gern die Zunge raus und schneidet Grimassen, während Curdin Caviezel einen Frosch mimt, indem er mit großen Schritten über die Bühne läuft, springt und tanzt.

Ein riesiger Mond und von der Decke hängende Baumzweige, an denen Augen hängen, schaffen ein geheimnisvolles Setting. Das farbenfrohe Bühnenbild kreierte Juan León. Seine Kostüme sind zunächst in Grün und Rot gehalten. Am Ende aber überwiegt dann eine Farbe.

Bis Ende Dezember im HOT Viele Schulklassen werden sich die Inszenierung „Der Froschkönig“ bis Ende Dezember im Hans Otto Theater anschauen. Doch auch Familien und Theaterinteressierte haben nach der Premiere sechs Mal die Möglichkeit, die Inszenierung zu besuchen. Alle Termine im Überblick: 5. 12. (14 Uhr), 8. 12. (15 Uhr), 15. 12. (15 und 18 Uhr), 21. 12. (15 Uhr), 26. 12. (15 Uhr). Tickets gibt es für 13,20 Euro auf der Webseite des Hans-Otto-Theaters und unter 0331/98 11 8.

Schauspiel im Parkett sorgt für große Augen

Nebel und die stumme Figur des Schmieds ( Merten Schroedter) forcieren eine mysteriöse Stimmung. Er trägt einen Mond als Kopf und legt dem verzweifelten Heinrich drei Eisenbänder um, damit dessen Herz nicht bricht. Während dieser Szene ist es still im Saal.

Laut wird es, wenn Heinrich eine Konfettikanone zündet und im selben Moment der Frosch im Zuschauerraum steht. Während die eine Hälfte des Saals noch mit dem Knall und dem Konfettiregen beschäftigt ist, schaut die andere schon auf den zur Prinzessin sprechenden Frosch im Scheinwerferlicht.

Manche Schüler versteckten sich hinter ihren Sitzen, als der gestikulierende Frosch an ihnen vorbeiläuft. Viele aber staunen nicht schlecht, als die Schauspieler das Geschehen von der Bühne ins Parkett verlagern.

Die Kinder verlassen das Theater mit der Erkenntnis, dass es sich lohnt, gegen die Zwänge vorzugehen, die einen umgeben – und alles manchmal nicht so schlimm ist, wie es scheint. Während Prinz Adrian am Ende sein Aussehen nicht mehr umtreibt und auch Charlotte sich mit ihrem Prinzessinnendasein abfindet, verdeutlicht Heinrich, was es heißt, wenn ein Mensch verschwindet.

Lesen Sie auch:

Von Fabian Lamster