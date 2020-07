Potsdam

Nein, es war nicht der Tod der Zweistaatenlösung, den Donald Trump Anfang des Jahres besiegelte. Als der US-Präsident dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu grünes Licht für eine Annexion des seit dem Sechs-Tage-Krieg 1967 besetzten Westjordanlandes gab, war die Idee, dass Palästinenser und Israelis im Nahen Osten in zwei Staaten als friedliche Nachbarn nebeneinander leben könnten, schon lange politisch tot.

Wer die Realität auf dem kleinen Flecken zwischen Mittelmeer und Jordan kennt, wusste längst, dass die in zahlreichen UN-Beschlüssen immer wieder bekräftigte Zweistaatenlösung nur noch auf dem Papier stand. Denn im Westjordanland sind in den vergangenen 53 Jahren mehr als 700.000 jüdische Siedlungen entstanden, die das Gebiet in einen Flickenteppich verwandelt haben.

Würde Israel tatsächlich einen eigenen Palästinenserstaat akzeptieren, müsste entweder ein Großteil der Siedlungen geräumt und verlegt werden oder die Palästinenser hätten Korridore zwischen den Siedlungen quer durch das ganze Land zu erdulden. Eine seit Jahren verfahrene Situation.

Omri Boehm Quelle: Verlag

Der israelische Philosoph Omri Boehm hat nun einen mutigen Vorschlag vorgelegt. Der sich als liberaler Zionist verstehende Kant- und Spinoza-Experte plädiert in seinem neuesten Buch „ Israel – eine Utopie“ für einen gemeinsamen Staat für Israelis und Palästinenser als föderal verfasste Republik mit zwei autonomen Verwaltungseinheiten.

Holocaust und Nakba

Auf den ersten Blick vor allem für Israelis harter Stoff. Denn zum Gründungsmythos des Staates Israel gehört, dass dort Juden nach den Erfahrungen des Holocaust niemals mehr eine Minderheit sein sollten. Angesichts der zahlenmäßigen Übermacht der arabischen Bevölkerung im Nahen Osten hatte das zur Konsequenz, dass die Palästinenser in den besetzten Gebieten keine Bürgerrechte genießen.

Zur Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 gehört aber auch, dass ein Großteil der dort lebenden Bevölkerung vertrieben wurde. Für die Palästinenser ist es der „Tag der Katastrophe“, der „Nakba“. Aus ihrer Perspektive ist Israel deshalb eine Kolonialmacht. Manche sprechen von einem Apartheidsregime.

Omri Boehm kämpft in seiner Streitschrift für die gegenseitige Anerkennung der jeweiligen Traumata – ungeachtet der nicht vergleichbaren Dimensionen von Holocaust und Nakba. Denn beide Ereignisse bildeten die „Hauptsäule des zionistischen Denkens“. Und auf dieses Denken beruft er sich mit seinem Vorschlag für einen binationalen, liberaldemokratischen Staat mit ethnischen Autonomierechten.

Mit Theodor Herzl und Menachem Begin im Gepäck

Omri Boehm: Israel - eine Utopie. Quelle: Verlag

Als Gewährsmann für diesen Gedanken fährt Boehm nicht nur Theodor Herzl auf, den Begründer des Zionismus, oder Positionen von Angehörigen des Friedensbundes „ Brit Schalom“, dem in den 1920er-Jahren jüdische Intellektuelle wie Martin Buber oder Gersholm Scholem angehörten. Als Trumpf zieht Boehm schließlich noch eine Gesetzesvorlage von Israels erstem rechtszionistischen Likud-Premier Menachem Begin von 1977 aus dem Ärmel. Der spätere Friedensnobelpreisträger hatte auf Drängen von Ägyptens Staatschef Anwar-al Sadat und des US-Präsidenten Jimmy Carter die Abschaffung der Militärverwaltung in Judäa, Samaria und Gaza vorgeschlagen und erwogen, den dort lebenden Palästinensern die israelische Staatsangehörigkeit samt Wahlrecht zu ermöglichen.

Boehms Vorschlag ist also nicht aus der Luft gegriffen. Er ist mehr als eine verwegene Utopie – und vielleicht der einzige Weg zu einer friedlichen Lösung.

Omri Boehm: Israel – eine Utopie. Propyläen Verlag, 256 Seiten, 20 Euro (e-Book: 19,66 Euro)

Von Mathias Richter