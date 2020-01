Beim RBB reichen keine „kosmetischen Anpassungen“ mehr

Potsdam

Patricia Schlesinger, Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg ( RBB), kündigte an, dass in diesem Jahr „die größten Herausforderungen seit Bestehen des Senders“ zu bewältigen seien. „Kosmetische Anpassungen reichen nicht mehr!“ Im Jahr 2003 entstand der RBB aus der Fusion von Ostdeutschem Rundfunk Brandenburg ( ORB) und dem Sender Freies Berlin ( SFB). Nun gelte es, sagte Schlesinger am Donnerstag, „das klassische lineare Fernsehprogramm mit geringeren finanziellen Mitteln zu verbessern“, zudem „müssen wir ins Internet kommen!“ Pro Jahr müsse der Sender 20 Millionen Euro einsparen.

In Zeiten ohne Online-Konkurrenz sei das Profil des Fernsehens als „Ort der Meinungsbildung und Information“ klar definiert gewesen. Heute aber müsse sich das lineare Fernsehen „in puncto Wahrnehmung und Relevanz komplett neu orientieren“.

Fortan jährlich 20 Millionen Euro einzusparen sei eine immense Aufgabe für den RBB, der „nicht viel Speck auf den Rippen“ habe. Seit der Gründung im Jahr 2003 hat der Sender 316 Stellen abgebaut, die Kosten der Verwaltung liegen bei vier Prozent des Gesamtetats, „wir sind bereits sehr schlank“, sagte Schlesinger.

„Wir sind besser, als es die Quote sagt“

Sechs Prozent der Brandenburger und Berliner Haushalte, in denen ein Fernseher lief, hatten durchschnittlich im Jahr 2019 den RBB eingeschaltet. Das bedeutet eine leichte Steigerung zum Jahr davor – Schlesinger findet das Ergebnis „in Ordnung“. Jan Schulte-Kellinghaus, Programmdirektor des RBB, sagte, „die Quote ist nur eine von mehreren Währungen, es geht auch um Qualität und unsere Aufgabe als Diskussionsforum.“ Bei der Reichweite sehe er den RBB jedoch unterbewertet, „wir sind besser, als es die Quote ausdrückt.“

Weil der RBB verstärkt auf digitale Verbreitungswege setzen muss, um den Sehgewohnheiten gerade der jungen Leute gerecht zu werden, sollen Sendungen entwickelt werden, die gar nicht erst ins Fernsehen kommen, sondern gleich auf Youtube oder ähnlichen Kanälen im Internet gezeigt werden. Bei den Radiosendern gilt das besonders für den Jugendfunk Fritz, der einen Großteil seines Inhalts ins Internet stecken wird.

Neben der Kernkompetenz, Brandenburg und Berlin in den Sendungen zu spiegeln und zu erkunden, zählt es zu den vorrangigen Zielen von Patricia Schlesinger, die seit 2016 Intendantin des RBB ist, den Sender im Abendprogramm des Ersten der ARD sichtbarer zu machen. Auf eben diesem Sendeplatz kündigte sie für den April ein Highlight an, das der RBB produziert hat: Im Spielfilmformat soll mit „Die Getriebenen“ nacherzählt werden, wie der verstärkte Zuzug von Flüchtlingen im Sommer 2015 die Berliner Politiker und ihr Verhalten verändert hat.

Von Lars Grote