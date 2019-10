Jan Peter Bremer kann seine Leser wütend machen

Potsdam

Es gibt Ehen, die sind so zerrüttet, da möchte man kein Mäuschen sein. „Wenn ich wach bin, glaubst du, mir nicht zuhören zu müssen, aber wenn du denkst, dass ich schlafe, findest du alles, was ich sage, interessant“, hält Natascha Greilach ihrem Mann Günter vor. Beide verbindet nur noch gegenseitige Verachtung, ja Hass. Sie leben in einer Sackgasse. Vor Jahrzehnten haben sie eine alte Wassermühle in einem abgeschiedenen Tal bezogen. Der Maler Günter Greilach wollte dort ein Lebenswerk für die Ewigkeit schaffen und sich vom Zeitgeschmack absetzen.

Langsam gereifte Texte

Gut möglich, dass Jan Peter Bremer aus eigener Erfahrung weiß, was es für einen Künstler bedeutet, vergeblich auf den großen Durchbruch zu warten. Sein Vater ist Maler und seine Eltern zogen 1970, als er fünf Jahre alt war, von Westberlin in ein Dorf im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Nach dem Abitur ging Bremer sofort zurück nach Berlin und wurde Schriftsteller. Er ist alles andere als ein Vielschreiber. Er braucht Jahre, um seine Prosatext auszubrüten.

Gefangene der eigenen Obsession

Mit dem Kurzroman „Der amerikanische Investor“ erlangte Bremer 2011 viel Beachtung. Da er selbst mit Frau, Hund und zwei Kindern in einem Mietshaus in Kreuzberg wohnt, das plötzlich dem Spekulanten Nicolas Berggruen gehörte, versetzte er sich in das Alter Ego eines prekär lebenden, schwadronierenden Dichters, der dem mysteriösen Investor einen Brief schreibt. Seine Figuren sind stets Gefangene ihrer eigenen Obsession und steigern sich zwanghaft in eine fixe Vorstellung. Der unentwegt repetierende Sprachstil schlägt kuriose Volten.

Eine Art Messias

„Der junge Doktorand“ – so heißt Bremers neuer Roman nach acht Jahren Pause – wird von den Eheleuten Greilach wie ein Messias erwartet. Seit Jahren kündigt der Kunstexperte seinen Besuch an und sagt dann die Termine kurzfristig ab. Der Maler hofft, dass der Wissenschaftler ein „allgemeingültiges Standardwerk über ihn“ verfasst. Seine Gattin wiederum malt sich einen schönen jungen Mann aus, mit dem sich amouröse Abenteuer ergeben könnten. Das Buch wurde immerhin für die Longlist zum Deutschen Buchpreis 2019 nominiert, der am 14. Oktober entschieden wird. Waren die Juroren gut beraten, es für die Shortlist auszusortieren?

Erfolg nach dem Tod

Plötzlich taucht der junge Doktorand in der Wassermühle auf. Der schüchterne Mann mit dem Kapuzenpullover und einem Handy heißt Florian Sommer und kann sich der Fürsorge von Frau und Herrn Greilach kaum erwehren. Beide texten ihn zu. Jeder seiner Blicke auf eines der vielen Bildern an den Wänden wird erwartungsvoll registriert. Der Maler Greilach erklärt voller verdruckster Eitelkeit seine Bedeutung und hofiert den Besucher mit der rhetorischen Frage, „ob es mir überhaupt zusteht, Ihnen etwas erklären zu wollen, was diese Bilder hier Ihnen sicher schon viel präziser zugeflüstert haben“. Greilach geht davon aus, „dass er einer von diesen schicksalhaft erwählten Künstlern ist, die ihre Grenzen sprengende Bedeutung erst lange nach ihrem Tod entfalten“.

Opfer einer Projektion

Und die Titelfigur, der junge Doktorand? Auch er ist das Opfer einer Projektion. Der Besuch wurde ihm eingebrockt von seiner Mutter, die ein Verhältnis mit seinem alten Kunstlehrer hat. Eigentlich ist ihm die Flüchtlingshilfe viel wichtiger als die Kunstwissenschaft.

Schädelspaltereien

Über 175 Seiten folgt der Leser den drei handelnden Personen in der Wassermühle. Er fühlt sich wie in einem Theaterstück von Anton Tschechow. Dabei schürt Bremer die Erwartung, dass das Drama auf einen Höhepunkt zusteuert und sich irgendwie entlädt. Er quält den Leser mit dem Klein-Klein der Eheleute, deren Schädelspaltereien und Küchenlatein. Der Text steckt einen Raum ab, der immer enger und unerträglicher wird, den man fluchtartig verlassen möchte.

Buch im Mühlbach

Und wenn der Leser endlich realisiert, dass in diesem Kammerstück nichts Unerhörtes mehr passiert, möchte er aus der Wassermühle rennen und das Buch in den Mühlbach werfen. Die Juroren des Deutschen Buchpreises haben eine weise Entscheidung getroffen.

Jan Peter Bremer: Der junge Doktorand. Piper, 175 Seiten, 20 Euro.

Von Karim Saab