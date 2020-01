Die Gedicht von Adolf Endler werden für die Ewigkeit entdeckt

Potsdam

In den 1970er und 1980er Jahren drehte Adolf Endler der DDR eine lange Nase. Der 1930 geborene Schriftsteller verstand sich als Bürgerschreck und unangepasstes „Subjekt“. Aber er wollte nicht in den Westen ausreisen oder in politisch-dissidentische Fahrwasser abdriften. Er nahm sich einfach die Freiheit, so zu leben und so zu schreiben, wie er lustig war.

Ein Stück Unsterblichkeit

Bei Wohnungslesungen im Prenzlauer Berg oder in Leipzig-Connewitz scharten sich vor allem Jugendliche um den fröhlichen Außenseiter, der nach 1976 fast nur noch im Westen veröffentlichen konnte. Ihre Bewunderung hält bis heute an und sichert Adolf Endler ein Stück Unsterblichkeit. Denn gut zehn Jahre nach seinem Tod ist nun eine 900seitige Leinenausgabe mit Endlers Gedichten erschienen. Der Band wurde von Robert Gillett und Astrid Köhler mit großem Aufwand herausgegeben und mit 250 Seiten Anmerkungen sowie einem Nachwort von Peter Geist versehen. Kaum einem Schriftsteller mit DDR-Stallgeruch wurde bisher eine solche Ehre zuteil.

Die DDR surreal belächelt

Ohne den Strippenzieher Thorsten Ahrend wäre Eddi, wie ihn seine Freunde nannten, vielleicht ein Phänomen seiner Zeit geblieben. Als Student hatte Ahrend den spöttischen alten Herrn mit dem grauen Zauselbart in Leipzig erlebt. Als Lektor bei Reclam Leipzig verschaffte Ahrend dem Chronisten mit „Tarzan am Prenzlauer Berg“ 1994 einen großen Erfolg. Es wurde deutlich, wie nahe Endler mit seinem surrealen, bizarren Humor der DDR-Wirklichkeit gekommen ist. Bei welchen Verlagen Ahrend später auch anheuerte – 1997 bei Kiepenheuer & Witsch, 1998 bei Suhrkamp - überall erschienen neue Texte von Endler. Seit 2004 ist Ahrend Mitinhaber des Göttinger Wallstein-Verlages und möchte nun nach den Gedichten auch noch Sammelbände mit Endlers Prosa und dessen Essayistik edieren.

Großes Aufgebot für Adolf Endler. Die Schriftsteller Katja Lange-Müller und Nancy Hünger (von links) und Sonja vom Brocke und Peter Wawerzinek (von rechts) am 22. Januar im Berliner Haus für Poesie. Es moderierte der Verleger Thorsten Ahrend (Mitte). Quelle: gezett.de/ Gerald Zörner

Mit einer Buchpremiere im Haus für Poesie in der Kulturbrauerei Berlin sollte der Beweis erbracht werden, dass die Nachwelt mit der eigenwilligen Poesie des Kultautors immer noch auf gutem Fuße steht. In der Vorgänger-Einrichtung, der Literaturwerkstatt Berlin, hatte Endler bis zu seinem Tod 18 Lesungen abgehalten. Nun wurden postum vier Autoren aus zwei nachfolgenden Generationen aufgeboten. Sie lasen Endler-Gedichte ihrer Wahl und würdigten den Meister dann im Gespräch. Der existenzialistischen Possenreißer-Haltung Endlers am nächsten kommt Peter Wawerzinek, Jahrgang 1954. Er gestand, dass er selbst einige Mühe hatte, nicht als Endler-Epigone zu enden. Wawerzinek performte und sang „Das Lied vom Fleiß“ mit einer Begeisterung für jede der 100 Zeilen, dass es eine Wucht war. Auch die Intensität von Endlers gereimten Sprachschabernack im „Lehrgedicht“ über die „Schicksalssilbe Ri“ (wie Ringelnatz) hätte kein Schauspieler besser darstellen können. Endler und Wawerzinek nahmen als schreibende Vortragskünstler schon in den 1980er Jahren die Lesebühnen vorweg, die dann in den 1990er Jahren in Mode kamen. Allerdings sind Endlers Texte keine gefällige Konfektionsware, sondern hintersinnig und unterhaltsam, zuweilen auch verrätselt und sperrig.

Mit 50 die erste eigene Wohnung

Katja Lange-Müller (Jahrgang 1951) las in der Kulturbrauerei eher autobiografisch grundierte Endler-Gedichte, etwa den Klassiker „Ballade vom Zionskirchplatz“ oder die „Verse echter Dankbarkeit“, in denen der 50-jährige Endler einen Jubelgesang anstimmt, weil er endlich eine eigene Wohnung bekommt (frech aufgeladen durch den vorangestellten Satz: „Eine Magistratangestellte Mitte der Siebziger zum Autor:/ „Ich höre, Sie sollen jetzt auch eine Wohnung bekommen… / Ihre Gedichte werden dann hoffentlich anders aussehen!“)

Erhabenes und Profanes

Die Anfang der 80er Jahre geborenen Dichterinnen Nancy Hünger und Sonja vom Brocke erklärten, warum sie Endlers Sprachgefühl und seiner Haltung heute viel abgewinnen können, obwohl sie nie eine Lesung mit ihm erlebt haben. Wenn er zwischen dem Erhabenen und dem Profanen, zwischen Melancholie und Spott changiere und listige Schnitte setze, teile sich sein anarchistischer Aberwitz zeitlos mit. Dass viele Endler-Verse mit konkreten Namen, Insider-Wissen und tagesaktuellen Anspielungen aufwarten, die heute nur mühsam nachzuvollziehen sind, stört die beiden Leserinnen nicht.

Adolf Endler, dem hier 1976 Haar geschnitten werden, war von 1967 bis 1978 mit der Dichterin Elke Erb verheiratet. Bei dem Kind dürfte es sich um ihren gemeinsamen Sohn Konrad Endler handeln, der 2004 im Potsdam Waschhaus mit den „Papierpiloten“ die erste Lesebühne der Stadt begründete. Quelle: SLUB Dresden / Deutsche Fotothek / Christian Borchert

Wie Heiner Müller betrachtete Adolf Endler die DDR als „Material“. Endler dazu: „Dieser Zerfall, dieses Kaputtgehen und zugleich dieses Verlogene und Pathetische, das musste einen satirisch gestimmten Melancholiker wie mich reizen. Das war weltweit schon ziemlich einmalig.“ Stets auf der Suche nach ideologisch skurrilem Stoff studierte Endler auch abwegige Zeitschriften wie „Der Hund“. Von den in der DDR tonangebenden Preußen und Sachsen hob er sich durch seinen rheinischen Humor ab. Mit 25 war Endler aus Düsseldorf 1955 in dieses „bessere Land“ übergesiedelt. Was er bis zu seinem 40. Geburtstag schrieb, verbuchte er später als Jugendsünde, spießte es zuweilen auf und polemisierte gegen sich selbst.

Kraftmeierische Alterego-Figuren

Programmatisch verlor sich Endler am liebsten in Abschweifungen und Nebenbei-Bemerkungen. Sein Werk besteht aus Splittern, Fragmenten, Glossen, Tagebüchern, Briefen und Lyrik. In seinen Texten treten seine Alterego-Figuren mit Namen wie Bubi Blazezak oder Bobbi „Bumke“ Bergermann oft kraftmeierisch auf. Sie verweisen gern kokett auf ein gewaltiges „romanhaftes Gesellschaftsgemälde“ mit dem Titel „Nebbich“ – mal ist von acht, 13 oder gar 85 Bänden die Rede. Vielleicht wollte Endler damit auch die Spitzel blöffen, mit deren Anwesenheit er bei Wohnungslesungen gerne rechnete. Dass Adolf Endler wirklich ein beachtliches Werk vorzuweisen hat, wird vermeintlichen Kennern der DDR-Literatur nun erst durch die Wallstein-Ausgabe deutlich.

info Adolf Endler: Die Gedichte. Wallstein, 896 Seiten, 39 Euro.

Von Karim Saab