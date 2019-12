Vor 100 Jahren ging es auf den Berliner Bühnen weniger gesittet zu, weiß Produzent Martin Flohr

Berlin

Die Lieder von Marlene Dietrich und den Comedian Harmonists atmen das Lebensgefühl der Zwanziger Jahre. Ebenso die wilden Tänze von Anita Berber und Josephine Baker. Martin Flohr produziert eine große Show, um die Faszination dieser Zeit noch einmal einzufangen.

Produzent Martin Flohr. Quelle: bb promotion

Herr Flohr, in den 2020er Jahren gedenken wir der Goldenen Zwanziger Jahre. Was steht bei Ihrer großen Retro-Show „ Berlin Berlin“ im Vordergrund: Eine Geschäftsidee? Das Image Berlins? Die Aufklärung über eine historische Epoche?

Martin Flohr: Von den Zwanziger Jahre geht eine starke Faszination aus, denken Sie nur an die vielen Golden Twenties Partys oder die TV-Serie „Babylon Berlin“. Nach dem überstandenen Ersten Weltkrieg herrschte Aufbruchstimmung. Erstmals wurde der Atlantik überflogen, Haarshampoo und die Gummibärchen wurden erfunden. Alles schien möglich und die Freiheit wurde zum großen Thema. Berlin galt als Hauptstadt des Lasters. Im Dickicht der Nacht hoben sich die Grenzen der Gesellschaft auf. Getriggert durch die 100 Jahre lassen wir in der Show die Mode, die Musik, die Stars und die Tänze noch einmal aufleben. Wir hoffen natürlich, wie jeder nichtsubventionierte Produzent, dass sich unsere Investition auszahlt. Der Vorverkauf ist großartig angelaufen.

Das Lebensgefühl in den Zwanziger Jahre wird gern als „Tanz auf dem Vulkan“ beschrieben. Fürchten Sie, dass sich Geschichte wiederholt?

Ja sicher, das ist erschreckend. Auch wir stecken plötzlich in so einer Gemengelage. Die Volksparteien haben ihre Probleme und es gibt einen gefährlichen Rechtsruck. Auch viele konkrete Themen scheinen sich zu wiederholen. Damals wurde in Berlin ebenfalls ein Flughafen gebaut, der ewig nicht fertig wurde. Und 1920 zählte Berlin genau so viele Einwohner wie heute, Tendenz steigend in Richtung vier Millionen. Für die vielen Menschen, die nach Berlin strömten, gab es zu wenig Wohnraum.

Enden bei Ihnen die Goldenen Zwanziger mit dem Börsenkrach 1929?

Nein, 1933, denn da setzte der große Exodus der Künstler ein. Autoren, Komponisten, Schauspieler und Sänger verließen Deutschland. Das führte auch dazu, dass die Berliner Kultur in die weite Welt getragen wurde. Brecht und Weill etwa landeten am New Yorker Broadway.

Schauspielerin Marlene Dietrich betörte 1929 als fesche Lola in dem von Josef von Sternberg inszenierten Ufa-Film „Der blaue Engel“. Quelle: dpa

Wer rückblickend das wilde Treiben erinnert, muss automatisch auch an Hitler denken. Heben Sie den Zeigefinger in diese Richtung?

Wir haben versucht, ganz unbefangen rein zu gehen und nicht ständig an diese böse deutsche Wolke zu denken. Einmal heißt es, „Geld ist nur Papier zwischen zwei Inflationen“. In der Inflation wusste man morgens nicht, was der Lohn am Abend noch wert war. Diese Stimmung greifen wir auf.

Sehen Sie die Gefahr, dass eine Katastrophe herbeigeredet wird?

Damals hat man gedacht, „den Hitler rahmen wir ein, den haben wir unter Kontrolle“. Das war aber nicht so. Wir müssen heute acht geben, dass so etwas nicht wieder passiert.

Und wann begannen die Goldenen Zwanziger?

Für manche beginnen sie schon mit dem Frauenwahlrecht 1919. So richtig los gingen sie aber erst 1926/27. Das lässt sich an den Karrieren von Marlene Dietrich, Josephine Baker oder den Comedian Harmonists ablesen.

Das Pressematerial deutet eine Konkurrenz zwischen Anita Berber und Marlene Dietrich an?

Anita Berber warf die alten Geschlechterrollen über Bord und zeigte sich erstmals im Herrenanzug. Die Dietrich griff diesen Trend auf. Aber einen Kampf zwischen beiden Stars gab es in Wirklichkeit nicht. Die Dietrich ist oft mit ihrer besten Freundin und ihrem Ehemann durch die Nachtwelt gezogen. Die Drei deuteten eine ménage à trois an. Das greifen wir auf.

Schwarze Diva in einer weißen Welt: Unvergessen, wie Josephine Baker mit dem Bananenrock tanzte.| Quelle: arte

Lassen sich die gesellschaftlichen Zwänge und Sitten wirklich vergleichen?

Es war eine unheimlich befreite Zeit damals. Du konntest erstmals lieben, wen Du wolltest. Du konntest sein, wer Du wolltest – Mann oder Frau. Und vor allem haben sich die Frauen emanzipiert. Es war der Anfang einer Zeitenwende. Wir hatten eine bezeichnende Diskussion im Ensemble. Zeigen wir nackte Brüste oder nicht? In Berlin gab es 1927 eine Revue, die hieß „1000 nackte Frauen“, da waren alle problemlos barbusig. Heute ist die Stimmung dem Anschein nach prüder. Auch der Bananenrock von Josephine Baker ist ein Thema. Ich habe in Paris ihre alte Kostümbildnerin aufgesucht, Mine Vergès, und als Zeitzeugin befragt, wie die afroamerikanische Tänzerin zu dem Bananenrock gestanden hat? Heutige Augen mögen in dem Kostüm ein frauenfeindliches und auch rassistisches Motiv erkennen. Aber Josephine Baker hat den Bananenrock geliebt – sonst hätte wir ihn nicht reingenommen. Sie verband ihn mit selbstbestimmter Weiblichkeit, natürlicher Lebensfreude und Selbstironie. Sie wurde nie zum Objekt, sondern behielt immer ihre Würde.

Sie stellen eine opulente Ausstattungsshow am historischen Ort auf die Beine. Fühlen Sie sich dabei, wie ein Architekt, der ein altes Schloss wieder aufbaut?

Wir fühlen uns zu einem alten „Tatort“ regelrecht hingezogen. Nach dem Umbau 1923 wurde der Admiralspalast am Bahnhof Friedrichstraße zu einer äußerst beliebten Vergnügungsstätte mit Revuetheater, luxuriösen Bädern, Bordell, Eislaufbahn, Absinthbar und Restaurants. Dieses Haus atmet Geschichte.

Mit Retro liegen Sie voll im Trend. Was früher Swing und Charleston war, könnte heute Hiphop und Techno sein. Warum bevorzugen Sie eine Rekonstruktion?

Zu den Showprogrammen im benachbarten Friedrichstadtpalast setzen wir bewusst einen historischen Kontrapunkt. Natürlich hat unsere Show etwas Nostalgisches. Sicher liefern irgendwann auch die tollen Geschichten um Dr. Motte, Marusha und die Loveparade Stoffe für die Bühne. Unsere Zeitreise führt aber direkt in die Zwanziger Jahre, denn Lieder wie „Du bist von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Am Sonntag will mein Süßer mit mir Segeln gehen“ oder „Irgendwo auf der Welt“ sind unvergessen. Die achtköpfige Band und die 19 Sänger und Tänzer werden 30 der schönsten Lieder dieser Zeit anstimmen.

In „Berlin Berlin“ wird Josephine Baker von Dominique Jackson verkörpert. Quelle: POW

Es gab schon einige Bühnenstücke über die Zwanziger Jahre. Das Musical „Cabaret“ oder der Film „Schlangenei“ haben sich nicht auf die glamourösen Seiten des Entertainments beschränkt. Wurmt es Sie nicht, dass Sie dahinter zurückbleiben?

Wir machen eine Revue und wollen das Publikum unterhalten. Das Ende unserer Show schlägt aber auch eine ernste Note an. Es ist einfach spannend, die Ikonen dieser Zeit wieder aufleben zu lassen. In der Show erzählen wir viele Anekdoten über sie. Wie hat etwa die Dietrich 1930 ihre Rolle als fesche Lola im Film „Der Blaue Engel“ bekommen? Und wie war das mit der kokainsüchtigen Skandaltänzerin Anita Berber, die mit 28 Jahren an Tuberkulose gestorben ist und von der Otto Dix ein fantastisches Bild gemalt hat? Die Abgründe sparen wir nicht aus. Es gab viel bittere Armut, Prostitution und Stricherjungen.

Wie viel 2019 steckt in Ihrer Revue?

Natürlich passen wir Licht- und Tontechnik den heutigen Möglichkeiten an. Es gab damals noch keine Mikroports. Als die Beatles angefangen haben, hatten die ja auch nicht diese Technik und viele Leute haben nur Geschrei gehört. Ich weiß nicht, wie die das in den Berliner Klubs gemacht haben. Es wurde sicher viel lauter gesungen.

Nina Janke als Marlene Dietrich Quelle: POW

Wie geht es nach der Uraufführung in Berlin weiter?

Zunächst einmal gehen wir mit „ Berlin, Berlin“ in Deutschland auf große Tour. Wir werden die Revue den Orten leicht anpassen, denn der Tanz auf dem Vulkan hat auch anderswo stattgefunden. Josephine Baker war zum Beispiel in Stuttgart extrem beliebt, in München hatte sie Auftrittsverbot, in Österreich wurden wegen ihrer Auftritte in den Kirchen Messen gelesen. Das werden wir an den jeweiligen Orten auch erzählen.

Und das Ausland?

Derzeit gibt es keine deutsche Produktion über die Zwanziger Jahre, die international auftritt. „ Berlin Berlin“ dürfte aber nicht nur die Deutschen interessieren. Erste Gespräche mit internationalen Partnern signalisieren das. Wenn wir nach Amsterdam oder London gehen, würden wir auch einbauen, was dort in den Zwanziger Jahre passiert ist. Wir könnten nicht nach Paris gehen, ohne auf Coco Chanel einzugehen. Aber die Hits aus den Zwanzigern, die wollen die Menschen überall in der Welt in deutscher Sprache hören.

