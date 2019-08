Konzert - Wie sich Uschi Brüning (Ost) und Susanne Betancor (West) ergänzen In Sachen Chanson und Kleinkunst ist die Bar jeder Vernunft in Berlin-Charlottenburg eine erste Adresse. Die Jazz-Sängerin Uschi Brüning und die Kabarettistin Susanne Betancor sind sehr unterschiedliche Typen. Reicht das für ein gemeinsames Programm?

Uschi Brüning und Susanne Betancor am Donnerstagabend in Berlin in der Bar jeder Vernunft. Quelle: Foto: Karim Saab