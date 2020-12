„Die Hexenprinzessin“: Schauspielerin Charlotte Krause bricht mit Prinzessinnenklischees

Potsdam

Diese Stimme vergisst man nicht so schnell. So kraftvoll klingt sie und voller Gefühl. Sie gehört Charlotte Krause, einer jungen Schauspielerin, die nicht nur die Hauptrolle im Märchenfilm „Die Hexenprinzessin“ spielt, sondern auch den dazugehörigen Titelsong mit geschrieben und eingesungen hat. „Home“ heißt er und ist im Film sowie im Abspann zu hören.. „Er kommt demnächst vielleicht auch noch richtig raus“, sagt die 18-Jährige.

Eine tolle Erfahrung sei es gewesen, den Song beizusteuern, wie überhaupt die Arbeit an dem Film, der am 27. Dezember um 13.20 Uhr im ZDF zu sehen ist. Darin spielt sie Zottel, eine von zwei Prinzessinnenschwestern, die ganz unterschiedlich sind. „Zottel ist sehr wild, flüchtet sich oft in den Wald, weil sie sich mit ihrem Vater nicht so gut versteht“, erzählt Krause, die 2019 ihr Abitur auf Hermannswerder absolvierte. „Ihr bester Freund ist ein Wolf.“

Ein Bruch mit klassischen Märchenprinzessinnen

Als ihre Schwester Amalindis (Zoë Pastelle Holthuizen) von Hexen entführt wird, macht sie sich auf die Suche nach ihr. Begleitet wird sie von dem Prinzen des Nachbarreiches ( Jerry Hoffmann), der Amalindis heiraten soll. „Sie findet sich im Laufe der Geschichte selbst und hat auch einen Hang zum Übernatürlichen“, sagt Krause. Außerdem breche ihre Figur mit den Klischess der schönen, braven Märchenprinzessin – was im Film tatsächlich sehr erfrischend anzusehen ist.

Gleich zu Beginn entsteigt Zottel einer braunen Schlammpfütze, später tanzt sie selbstbewusst auf einem Tisch – was sich Krause selbst nicht trauen würde. „Ich bin relativ schüchtern und Zottel hat nun wirklich gar keine Scham“, sagt sie und lacht. Gerade das fasziniere sie so sehr am Schauspiel: „Ich habe einfach so viele Möglichkeiten, Rollen zu spielen, die nichts mit mir zu tun haben. Das macht Spaß.“

Ein Philosophiestudium in Berlin

Schon mit acht Jahren wusste sie, dass sie Schauspielerin werden möchte und hat kurzerhand selbst bei einer Agentur angerufen. „Ich war dann fünf Jahre lang bei Castings, aber es hat nie etwas geklappt.“ Diese Erfahrung sei gut für sie gewesen: „Ich habe so schon sehr früh mitbekommen, wie das abläuft.“ Ihren Durchbruch hatte sie schließlich in der RTL-Comedyserie „Magda macht das schon!“ Besonders für das Lernen der Texte sei die Serienarbeit eine gute Übung gewesen, weil dort das Tempo sehr schnell und wichtig war.

Allgemein hat Krause keine großen Probleme mit langen oder gar komplizierten Texten. Sie interessiert sich sehr für Philosophie, verbeißt sich gerne in entsprechenden Theorien. Seit Oktober studiert sie deswegen auch an der Technischen Universität Berlin Philosophie, Kultur und Technik. Sie hat sich bewusst gegen ein Schauspielstudium entschieden, sagt sie. „Ich möchte unbedingt weiter drehen, aber ich denke von Projekt zu Projekt.“ Sie fühle sich auch noch zu jung, um sich endgültig beruflich festlegen zu wollen.

Bero (Jürgen Vogel) wird aus Zottelhaube (Charlotte Krause) nicht schlau. Quelle: Conny Klein

Dreh mit Til Schweiger

Im September und Oktober hat sie gerade erst Szenen für den neuen Film von Til Schweiger, „Die Rettung der uns bekannten Welt“, gedreht. Viel darf sie darüber noch nicht verraten, aber die Arbeit mit Schweiger sei super entspannt gewesen. „Er ist als Regisseur sehr präzise, hat einen klaren Plan“, erzählt sie. Trotzdem hätten sie und die Kollegen eigene Ideen mit einbringen können. „Das war echt gut.“

Berührungsängste vor großen Namen hat sie sowieso nicht, sie gehe immer sehr unvoreingenommen an alles ran. In „Die Hexenprinzessin“ spielt sie unter anderem mit Désirée Nosbusch, Ken Duken und Jürgen Vogel. „Ich habe bei niemandem das Gefühl gehabt, irgend etwas beweisen zu müssen“, sagt Krause, die in Berlin lebt. „Besonders Jürgen Vogel ist so lieb und bodenständig und hat mich ganz oft motiviert oder wachgehalten“ Mit Fantasy-Bestseller-Autor Kai Meyer, der das Drehbuch zum Film geschrieben hat, hatte sie über Instagram Kontakt, was wohl ebenfalls sehr nett war.

Musik als zweite Leidenschaft

Berühmte Schauspielvorbilder hat sie trotzdem: Anne Hathaway, Barbra Streisand und Amanda Seyfried gehören dazu. Alle drei spielten und sangen schon in Musicalfilmen, Krause hat selbst in einer Schulmusicalproduktion von „Mamma Mia!“ mitgewirkt. In Potsdam hat sie sechs Jahre lang klassischen Gesangsunterricht genommen und wurde mehrmals beim Wettbewerb „Jugend musiziert“ ausgezeichnet. „Musik ist meine zweite Leidenschaft, meine Zuflucht“, sagt sie. Auch unabhängig von Filmen schreibt sie Songs, präsentiert sie teilweise auf Instagram und hofft auch in dem Bereich noch viel schaffen zu dürfen.

„Die Hexenprinzessin“ läuft am 27. Dezember, 13.20 Uhr im ZDF und in der ZDF-Mediathek

Von Sarah Kugler