Rauch löst bei ihr Kindheitserinnerungen aus. Nicht der natürliche oder gar Zigarettenrauch, sondern solcher, der künstlich am Filmset erzeugt wird, um beispielsweise die Lichtverhältnisse zu ändern. Dort hat Amber Bongard viel Zeit verbracht, seit 18 Jahren steht sie schon vor der Kamera – und ist gerade mal 23 Jahre alt. Am 21. Dezember ist sie in der Familienkomödie „Familie Bundschuh im Weihnachtschaos“ im ZDF zu sehen, eine Filmreihe, die sie bereits länger begleitet.

Im Jahr 2015 erschien der erste Teil „Tief durchatmen, die Familie kommt“, schon damals verkörperte Bongard die Figur Ricarda, die mittlere Tochter von drei Kindern. „Inzwischen fühlen sich die Drehs wie ein Familientreffen an“, sagt sie. „Wenn ich beispielsweise Stephan Grossmann sehe, der in den Filmen Ricardas Onkel spielt, ist es, als würde ich meinen Onkel treffen.“ Überhaupt sei der Cast „der Hammer“: Andrea Sawatzki, auf deren Romanen die Filme auch basieren, spielt Mutter Bundschuh, Axel Milberg den Vater, Eva Löbau die Frau von Ricardas Onkel. „Ich lerne von allen so viel, das ist toll“, sagt die Potsdamer Schauspielerin.

„Ich bin ein absoluter Weihnachtsmensch“

Ricarda zu spielen mache außerdem unglaublich viel Spaß: „Am Anfang war sie noch in der Pubertät und eine kleine Zicke“, sagt sie und lacht. „Für den Zuschauer war das vielleicht ein bisschen anstrengend, aber das zu Spielen hat sehr viel Freude gemacht.“ Einige Szenen wurden sogar in Potsdam gedreht: Im Krongut Bornstedt wurde ein Weihnachtsmarkt aufgebaut, der im Film zu sehen ist.

Im Gegensatz zu den Bundschuhs, die im Film ein sehr chaotisches Fest erleben, ist für Amber Bongard Weihnachten eine Zeit des Runterkommens. „Ich bin ein absoluter Weihnachtsmensch und liebe diese Tage, die ich mit meiner Familie verbringen kann.“ Brettspiele werden dann rausgeholt und verschiedene Familientraditionen zelebriert. Die Bongards sind eine Künstlerfamilie: Die Mutter Katrin Bongard ist Autorin, die beiden älteren Geschwister Leonard Carow und Isabel Bongard sind ebenfalls Schauspieler. „Meine Schwester hat am 24. Dezember Geburtstag, Weihnachten ist also ein doppelt magischer Tag.“

Sie spielte die Tochter von Effi Briest

Mit ihren Geschwistern versteht sie sich gut, von Konkurrenz sei nie etwas zu spüren gewesen. Im Gegenteil: „Es ist so schön die beiden zu haben und sich mit ihnen auch mal über die Arbeit austauschen zu können“, sagt Bongard. „Sie verstehen dann immer sofort, worum es geht und auf Veranstaltungen sind sie ein Stück zu Hause.“ Bei allen dreien waren die Eltern früher immer bei den Drehs dabei, haben auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Zeiten geachtet und ihre Kinder unterstützt. „Dafür bin ich ihnen sehr dankbar.“

An einige Kindheitsrollen kann sie sich noch gut erinnern. In Hermine Huntgeburths Adaption von „ Effi Briest“ (2009) spielte sie beispielsweise Effis Tochter Annie und weiß noch, dass sie originale Handschuhe aus dem 19. Jahrhundert getragen hat, auch die Erinnerung an den künstlichen Filmrauch, den sogenannten Haze stammt von dem Dreh. „Der Geruch versetzt mich immer sofort zurück.“ Sogar ein paar Textstellen aus „ Effi Briest“ kann sie noch auswendig. Historische Filme brennen sich sowieso mehr ein, sagt Bongard, die auch in „Die Gräfin“ und „Die Päpstin“ mitgespielt hat.

Plötzlich wurde sie auf der Straße angesprochen

Bekannt geworden ist sie vor allem durch die Verfilmungen der „Ostwind“-Buchreihe und die Vox-Hitserie „Club der roten Bänder“. An den steigenden Followern auf Instagram habe sie das gemerkt und daran, dass sie plötzlich auf der Straße angesprochen wurde. „Irgendwann habe ich in der Brandenburger Straße mein Fahrrad angeschlossen und jemand kam auf mich zu, ich war total überrascht“, erzählt sie.

Zu realisieren, dass die Schauspielerei irgendwann zu ihrem wirklichen Beruf geworden ist, hat eine Weile gedauert. „Ich habe kaum etwas in meinem Leben so lange gemacht, wie Drehen, schon zu Schulzeiten war das immer normal“, sagt sie. „Aber irgendwie bin ich da so reingerutscht und musste auch hinterfragen, ob es überhaupt das ist, was ich machen möchte.“ Die Frage konnte sie wiederholt mit einem lauten „Ja!“ beantworten. „Mein Herz hängt einfach am Drehen.“ Nicht nur die verschiedenen Rollen faszinieren sie, sondern auch das Teamgefühl und all das Technische.

„Stillstand tut mir nicht gut“

Sie ist gut gebucht, auch in diesem Jahr hatte sie viel zu tun: Noch vor dem Lockdown drehte sie im Januar in Tschechien für die 3. Staffel von „ Charité“, in der sie eine Krankenschwester spielt. Mit ihrer Potsdamer Kollegin Nina Gummich, die hier die Hauptrolle spielt, hat sie schon vorher zusammengearbeitet. „Sie ist ein ganz besonderer Mensch, es war schön, sie wiederzusehen.“ Für August war eigentlich ein Dreh zu „Tonis Welt“ – ein Spin-off zu „Club der roten Bänder“ – geplant, der musste dann auf September verschoben werden. Beide Serien werden im nächsten Jahr zu sehen sein.

Zwischen den Drehs war Bongard froh, ein bisschen Freizeit zu haben – die sie allerdings immer mit vielen Projekten füllt. Im Potsdamer Theaterkollektiv Tarántula spielt sie mit und sie betreibt einen Blog mit dem Namen „flowin and growin“. Eine Art Tagebuch führt sie dort, veröffentlicht Gedichte und postet Yogavideos. Amber Bongard ist nämlich auch ausgebildete Yogalehrerin. „Mir hilft das auch selbst, um runterzukommen“, erzählt sie. „Ich bin so ein kleiner Hochleister, Stillstand tut mir nicht gut, ich brauche das Kreative.“

Trotzdem habe sie im Laufe der Jahre gelernt, eine gute Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu finden. Dazu zählt auch, die sozialen Medien nicht zu ernst zu nehmen. „Ich bespiele Instagram, weil es mir Spaß macht, das als professionelle Werbeplattform zu nutzen, wäre mir aber zu anstrengend.“ So kommt es vor, dass sie dort auch mal mehrere Wochen nicht aktiv ist. Das analoge Leben ist ihr wichtiger, Spaziergänge mit Freunden, Zeit mit der Familie. Vor allem jetzt zur Weihnachtszeit.

„Familie Bundschuh im Weihnachtschaos“ ist am 21. Dezember um 20.15 Uhr im ZDF und schon jetzt in der Mediathek zu sehen.

