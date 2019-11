„Brandenburg ist wie Urlaub an der französischen Atlantikküste – nur das Meer fehlt!“

Neuruppin

Meistens kommen 1000 Leute. Das ist eine gute Zahl, denn wenn es mehr sind, franst der Abend aus, die Menschen holen Bier, sie bringen ihre Jacken weg, es ist dann kein Konzert mehr, sondern eine Form von Rummelplatz. Doch Moritz Krämer kennt auch die Tage, an denen 23 Gäste kommen. Ist das dann noch Rock’n’Roll? Oder geht es dann schon in Richtung Kaffeeklatsch?

Krämer, 39 Jahre, erinnert sich genau an diese 23 Leute, „es war ein supernetter Club in Schaffhausen, Schweiz, wir hatten einen tollen Abend.“ Aber selbstverständlich weiß er auch, was diesen Leuten durch den Kopf geht. „Die dachten: Mist, warum sind denn so wenig hier, das findet doch die Band auch doof, und dann wird alles so verkrampft.“

Krämer ist in der Lage, solche psychischen Verknotungen zu lösen, ohne große Geste, es reicht ein beiläufiges Lächeln, das fast ein wenig schüchtern wirkt. Er ist Sänger der Band Die Höchste Eisenbahn, die zurecht als eine der heißesten Aktien im deutschen Pop gehandelt wird, auch Gitarre und Klavier spielt er dort.

Auf der Bühne redet Moritz Krämer wenig, im Grunde sagt er nichts, die Haare sind exakt so nachlässig geschnitten, wie sich das gehört für einen Popstar – auch wenn er beim Wort „Popstar“ gleich mal eingreift: „Wir spielen nicht vor Leuten, die mit 16 oder 17 Jahren ihr gesamtes Leben in den Menschen auf der Bühne projizieren, wie bei Billie Eilish. Zu uns kommt ein Publikum, das so alt ist wie wir, viele machen selbst Musik, ich könnte auch zu deren Konzerten gehen.“

„Über Fontane weiß ich nicht mehr und nicht weniger als meine Freunde“, sagt Moritz Krämer. Quelle: Anne Krausz

Er nippt am Ingwer-Tee, als wolle er mit Macht das Image eines Mädchenschwarms zerstören, den man sich eher bei Whisky oder filterloser Zigarette vorstellt.

Die Höchste Eisenbahn spielt am Freitagabend in der Neuruppiner Kulturkirche, sie tritt beim Konzertabend „Ach Theodor“ auf, der Fontane gewidmet ist. Der Dichter wurde vor 200 Jahren in der Stadt geboren. Derzeit gibt es viele Feiern für Fontane, doch „Ach Theodor“ ist ein besonderes Bonbon.

Auch Max Prosa ist eingeladen, neben der Höchsten Eisenbahn noch so ein Großkaliber aus der Gattung Singer/Songwriter – selbst wenn das Genre im Verdacht steht, ein Ort alter Männer zu sein, die von davongelaufenen Frauen singen.

Image der Songwriter

Die Eisenbahn und Max Prosa polieren das Image der Songwriter, verjüngen den Ton, erhöhen die Schlagzahl und fallen nicht ins Bodenlose, sondern flirten mit dem Fatalismus und der Lust an Liedern, die unnachgiebig mit der Liebe ins Gericht gehen. Die Neuruppiner Musikerin Wencke Wollny hat den Abend organisiert, sie tritt mit ihrer Band Karl die Große auf, Radiomoderatorin und Autorin Marion Brasch führt durchs Programm.

Die Bands spielen ihr Repertoire, doch sollen auch einen Song schreiben, der von Fontane inspiriert wird. Was hält Moritz Krämer davon? „Über Fontane weiß ich nicht mehr und nicht weniger als meine Freunde“, sagt er, auch wenn seine Freundin, eine Schauspielerin, mal „ Effi Briest“ gedreht hat.

Sein Vater, ein Lehrer, hat Fontane verehrt, Moritz nimmt den Dichter schlicht als reizvolle Auftragsarbeit. Gerade hat er an Fontane gefeilt, saß am Klavier, „das ergibt eine andere Farbe als auf der Gitarre, ich komponiere unterschiedlich an den Instrumenten.“ Unwillkürlich rutscht er am Klavier ins Dur, „das liegt mir in den Fingern“, es ist Intuition, „ich habe Klavier nicht studiert.“

Wencke Wollny hat Gedichte herumgeschickt, Moritz Krämer hat „Das alte Lied“ genommen. „Es geht ums ewig Gleiche auf der Welt, wir kauen es immer wieder durch“, erzählt er, „die Sonne geht unter, wir empfinden dieselbe Rührung wie Menschen vor 3000 Jahren.“

Früher oft am Liepnitzsee

Moritz Krämer kommt aus Schönau, Schwarzwald, dort ging auch Jogi Löw zur Schule. Als er 2001 nach Berlin zog, fuhr er durch Brandenburg und dachte: „Das ist wie Urlaub an der französischen Atlantikküste, der Sand wie bei Bordeaux, auch die hohen Bäume, wo unten nicht so viele Äste wachsen. Nur das Meer fehlt!“ Dafür war er früher oft am Liepnitzsee, nahe Wandlitz. Moritz Krämer hat eine kleine Tochter, 14 Monate, so spontan kommt er nicht mehr zum Baden.

„Allen Menschen mit der gleichen Achtung begegnen“

Wenn seine Freundin dreht und am Theater spielt, „sitze ich dabei und bin der Trottel“. Er ist nicht mehr der Mann an der Gitarre, in den die Frauen sich verlieben. „Interessan t zu sehen, wie die anderen reagieren: Es gibt Menschen, die reden nur mit denen, die vorne im Scheinwerfer stehen“, es erinnert ihn an Groupies. „Und es gibt Leute, die reden mit allen gleich, klar, das ist viel sympathischer.“ Es nimmt es als Selbstverpflichtung: „Allen Menschen mit der gleichen Achtung begegnen.“

Ein großer Satz für einen Musiker, der nur selten vor 23 Leuten spielt, meist aber vor einer Menge, die er nicht mehr überblickt. Er sieht sich als Gleicher unter Gleichen. Hier unterscheidet er sich deutlich von Fontane, der sich gerne imposant hinter dem Schreibtisch inszenierte, auf dass man spüren möge: Hier sitzt ein Hochbegabter. So eine Pose wäre nichts für Moritz Krämer. Hochbegabt? Er gehört zur Höchsten Eisenbahn. Das soll genügen.

Die Höchste Eisenbahn mit Moritz Krämer (M., hinten), Quelle: MARCO SENSCHE

Von Lars Grote