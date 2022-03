Potsdam

Es ist dies ein Thema, das die Leute nicht erst heute umtreibt. Schon vor über hundert Jahren prägte Heinrich Zille den Satz: Man kann den Menschen mit einer Wohnung genauso töten wie mit einer Axt. Zwischendurch gab es Zeiten, da sich die Sache um einiges lockerer angehen ließ, als die Frage „Wohnst du noch oder lebst du schon?“ im Raume stand. Mittlerweile hat der Kampf um bezahlbare Wohnungen, um Mietobergrenzen und die Enteignung von Wohnungskonzernen Eingang in Wahlkämpfe und Parteiprogramme gefunden.

Der Wohnungsmarkt als Schlachtfeld

Der Wohnungsmarkt als Schlachtfeld – wie auch das Potsdamer Hans-Otto-Theater mit Thomas Melles Stück „Die Lage“ zeigt. Während noch die Zuschauer ihre Plätze suchen, kommen bereits die Kombattanten auf die Bühne, einer nach dem anderen, es beginnt da schon das Gerangel um die beste Ausgangsposition. Alle tragen sie eine Art Kampfausrüstung, und die wird es auch brauchen beim Wettstreit Mann gegen Mann, mit gleichberechtigtem Frauenanteil.

Bühnenbildner Ric Schachtebeck hat als Spielfläche eine Schräge gebaut, die mal im Sturmlauf genommen werden muss, die man mal auch verzweifelt hinaufkraxelt oder hinaufrobbt. Da ist das Straucheln programmiert, Abstürze sind unvermeidlich. Was den Akteuren zwar einiges an akrobatischem Geschick abverlangt, aber auch beeindruckende szenische Momente schafft. Es ist dies wohl vor allem die Handschrift der Choreografin Anja Kozik, die gemeinsam mit Dramaturgin Alexandra Engelmann die Produktion zu Ende geführt hat, nachdem Elina Finke die Regie krankheitsbedingt abgeben musste.

Die Maklerin zieht die Strippen

Unten also die Wohnungssuchenden, hier sind es sechs, im wahren Leben sind es oft Dutzende, die auf ihre Chance hoffen. Oben eine Mischung aus Spielmeisterin und Superstar, die Maklerin (Franziska Melzer), die lasziv die Strippen zieht. Auf ihr Signal hin, ein paar Details zur Wohnung („Drei Zimmer, Sonne“) und Preis, beginnen die Scharmützel. Man tritt mit perfekten Bewerbungsmappen an, und in der inquisitorischen Befragung geht es auch um recht intime Details („Sind Sie nachts womöglich ziemlich laut?“)

Zwei Mal auf der Buchpreis-Shortlist Gleich zwei Mal schaffte es Thomas Melle, 1975 in Bonn geboren, auf die Shortlist für den Deutschen Buchpreis, 2014 mit „3000 Euro“ und 2016 mit „Die Welt im Rücken“. Zum Theaterereignis wurde die Dramatisierung von „Die Welt im Rücken“ am Wiener Burgtheater mit Joachim Meyerhoff - eingeladen 2017 zum Berliner Theatertreffen. Melles Theaterstück „Versetzung“ kam 2017 am Deutschen Theater in Berlin zur Uraufführung, seine jüngste Arbeit „Die Lage“ fand erstmals 2020 in Stuttgart auf die Bühne. Nächste Vorstellungen: Am 12., 24. und 25. März mit Nachspiel, Gespräch zum Thema Wohnen in Potsdam; 17. März. Karten unter 0331/ 98118.

Melle hat zwar auf eine detaillierte Figurenzeichnung verzichtet, und das Chorische des Textes unterstreicht, dass es ihm nicht so sehr um das Individuelle als vielmehr um Allgemeineres geht. Aber nach und nach schälen sich doch ein paar Einzelcharaktere mit individuellen Züge heraus. Da ist der Mann, für den die Form der Toilette extrem wichtig ist, aber auch die Frau, die ihrem Partner im Eifer des Gefechts einen Stöckelabsatz ins Auge spießt. Es sind dies Überzeichnungen des Autors, die die Inszenierung mit Verve aufgreift, ihr dabei etwas durchaus Leichtes, Boulevardeskes gibt. Nur einmal gibt es in dem Rausch, in den alle verfallen scheinen, dann doch ein bitteres Erwachen, wenn da unvermittelt aus einer Bodenluke die bisherige Mieterin (Janine Kreß) auftaucht und etwas zur eigentlichen Geschichte der Wohnung und des Hauses aufscheinen lässt.

Am Ende geht es ums Erben

Nach der dritten Wohnungsbesichtigung hatte wohl nicht nur das Publikum, sondern auch der Autor das Gefühl, dass das Thema erst einmal ausgereizt ist, er erweitert es auf das Häuslebauen und das Wohneigentum. Und weil es dazu eine sichere finanzielle Basis braucht, bringt er eine durchaus naheliegende Geldquelle ins Spiel: das Erben. Dabei bleibt allerdings das Spielerische zusehends auf der Strecke, Melle gerät ins Monologisieren und Moralisieren über den Umgang mit Geld. Die Regie versucht sich da mit riesigen Videoüberblendungen, die aber letztlich nicht überdecken können, dass man es hier nicht mehr mit einem Stück, sondern mit einem durchaus wohlmeinenden Essay zu tun hat. Das Fazit, zum Finale auf die Spielfläche projiziert: „Die Räume werden immer kleiner / Und größer zugleich / Aber nicht für mich“.

Dass das gerade auch in Potsdam ein Problem ist, wo es nicht wenige mit eher geringem Einkommen gibt, die auf dem überteuerten Wohnungsmarkt kaum eine Chance haben, will man im Theater nicht ausblenden. Und so soll es im Anschluss an drei Vorstellungen im März Nachgespräche Vertretern des Netzwerkes „Stadt für alle“ geben, dessen Akteure sich kritisch mit Fragen der Stadtentwicklung und des Wohnungsmarktes auseinandersetzen. Ein schwacher Trost für all jene, die weiter verzweifelt auf der Suche nach einem bezahlbaren Domizil sind.

Von Frank Starke