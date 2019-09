Potsdam

Es ist das kulturelle Ereignis in der Vorweihnachtszeit: die Potsdamer Winteroper. Alljährlich in kürzester Zeit ausverkauft, findet die vom der Kammerakademie Potsdam und dem Hans-Otto-Theater inszenierte Veranstaltung auch in diesem Jahr in der Friedenskirche statt. Seit dem 2. September gibt es für die sechs Aufführungen Karten im Vorverkauf. Premiere ist am 22. November.

Auf dem Programm steht diesmal eine Crossover-Inszenierung, in der Franz Schuberts Fragment „Lazarus“ mit Claude Viviers „Lonely Child“, einer Komposition für Sopran und Kammerorchester aus dem Jahr 1980, verschmolzen wird. Im Zentrum der Fusion dieser beiden Klangwelten steht die Frage nach der Unendlichkeit. Schuberts unvollendetes, dreiaktiges Libretto dreht sich um die biblische Geschichte von der Auferweckung des Lazarus im Johannes-Evangelium. Die musikalische Leitung übernimmt diesmal der britische Dirigent und Cembalist Trevor Pinnock, die Inszenierung gestaltet der britische Regisseur Frederic Wake-Walker.

In der Doppelrolle als Martha und als Lonely Child wird die Sopranistin Johanna Winkler zu sehen sein. Die MAZ verlost drei mal eine CD einer Aufnahme der Sinfonie Nr. 2 „Lobgesang“ von Felix Mendelsohn Barholdy mit Johanna Winkler und der Kammerakademie Potsdam.Hier kommen Sie zur Verlosung.

Potsdamer Winteroper 2019: „Lazarus/Lonely Child“. Aufführungen am 22., 23., 26., 27., 29. und 30. November um 19 Uhr in der Friedenskirche Potsdam. Karten an der HOT-Theaterkasse und allen MAZ-Vorverkaufsstellen, sowie unter: 0331/2840-284, per Mail unter kasse@hansottotheater.de oder online unter www.kammerakademie-potsdam.de.

Von Mathias Richter