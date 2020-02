So waren „Die Nashörner“ im Hans-Otto-Theater

Potsdam

Was lässt sich mit absurdem Theater heute noch ausdrücken? Das Hans-Otto-Theater wagte die Probe aufs Exempel.

Worum ging es?

Um den Sog, dem alle Menschen in der freien Gesellschaft ausgesetzt sind. Um die Möglichkeit, die Seite zu wechseln. Um den unvermeidlichen Alltag. Um das Leben, dessen Sinn oft nicht zu erkennen ist. Um die Frage, was ist ein Mensch.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt

Die neun Schauspieler Bettina Riebesel, Ulrike Beerbaum, Jörg Dathe, Henning Strübbe, Hannes Schumacher, Philipp Mauritz, Paul Wilms, Franziska Melzer und Jan Hallmann liefern eine geschlossene Leistung ab. Dabei fällt es keinem in den Schoß, eine echte Witzfiguren abzugeben.

Wie hat die Regisseurin Esther Hattenbach den Stoff inszeniert?

In einem abstrakten Raum ohne zeitliche Eingrenzung. Sie lässt ihre Bühnen- und Kostümbildnerin Regina Lorenz-Schweer zwei Pole abstecken. Die Schauspieler stecken alle in komisch runden Kostümen, einer Mischung aus Wohlstandsbäuchen, Teletubbies und Obelix. Die Bühne ist dagegen ein kantiger Metallbaukasten aus aufgetürmten quadratisch-eckigen Podesten. Hattenbach lotete die Stimmungsschwankungen genüsslich aus. Es gibt nichts, was es nicht gibt an diesem Abend. Die Grundierung der Dialoge ist mal aufgeregt oder ruhig, mal warnend oder fragend, genießend oder erschrocken, wütend oder fröhlich. In der ersten Hälfte fällt es der Regisseurin schwer, Unbeschwertheit und Komik herzustellen. Doch die Inszenierung gewinnt zusehends an Intensität und auch an Dramatik.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Ein intensiver Dialog zwischen Stech ( Paul Wilms) und Behringer (Henning Strübbe) über die Frage, was normal und was unnormal ist, was man tolerieren sollte und was nicht. Irgendwann freut sich der Zuschauer, dass die tierisch gerappten Grunzgeräusche doch nicht nur vom Band kommen, sondern live von den Schauspielern auf der Hinterbühne produziert werden.

Intendantin Bettina Jahnke unterbrach den Applaus, um zwei Tage nach dem Massaker in Hanau aus Betroffenheit einige Sätze an das Publikum zu richten: „Es gibt zehn tote Deutsche“, sagte sie. Und sie verlas die zehn nicht urdeutschen Namen der Opfer. „Jede Gesellschaft kann kippen, Deutschland kann kippen, weil man wehrlos ist gegen zunehmende geistige Brandstiftung und die daraus resultierende Gewalt“, so ihre warnenden Worte.

Fazit?

Es gibt heute sicher Stücke (etwa von René Pollesch), die mit aktuellerem Sprachmaterial eine ähnliche Botschaft vermitteln. Aber das Wagnis, einem Klassiker des absurden Theaters einmal die große Bühne einzuräumen, hat sich gelohnt.

Eine ausführliche Rezension lesen Sie am Sonntag auf maz-online und am Montag in der gedruckten Märkischen Allgemeine.

info Nächste Aufführungen: 27. Februar, 19.30 Uhr, 21. und 27. März, 19.30 Uhr, 19. April, 15 Uhr. Hans-Otto-Theater. Großes Haus, Potsdam. Karten unter 0331 9811-900 oder in der MAZ-Ticketeria 0331/2840284.

Von Karim Saab