Das Morden startet im Morgengrauen. Hamburger Polizisten treiben am 13. Juli 1942 im polnischen Ort Józefów 1500 Juden zusammen, transportieren sie gruppenweise auf Lastwagen in den nahen Wald. Dort übernimmt jeder Polizist einen Mann, eine Frau oder ein Kind und führt sein Opfer in den Wald, wo es sich hinlegen muss. Der Polizist schießt dem Opfer ins Genick oder in den Kopf, oft fliegen Gehirnmasse und Knochensplitter auf den Mörder. Dann wird das nächste Opfer geholt. Als die Sonne untergeht, liegen 1500 ermordete Juden im Wald.

Dokumentarfilmer Manfred Oldenburg. Quelle: Henning Kaiser/dpa

Ich bin seit 2001 Regisseur der Kölner Filmproduktion BROADVIEW TV und habe einen Film über die Männer gedreht, die damals schossen. Es ist eine Dokumentation über die mobilen Mordkommandos wie die SS-Einsatzgruppen und Polizeibataillone, die Schätzungen zufolge rund zwei Millionen jüdische Zivilisten während des Zweiten Weltkrieges erschossen. Heute verbinden die meisten Menschen mit dem Holocaust die Gaskammern der großen Vernichtungslager wie Auschwitz. Dass ein Drittel aller Holocaustopfer von Angesicht zu Angesicht erschossen wurden, ist kaum ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen. Es ist der „vergessene Holocaust“.

Keine bösartigen Sadisten wie in Hollywood

Als Autor finde es wichtig, über diese Männer zu sprechen und zu erklären, warum sie zu Massenmördern wurden. Es langt nicht festzustellen, dass die Taten stattgefunden haben, es gilt zu verstehen, wie sie möglich wurden. Die meisten von uns haben sofort das Hollywood-Klischeebild des bösartigen Sadisten oder krankhaften Psychopaten vor Auge, wenn er an Nazitäter denkt.

Die Wirklichkeit sah anders aus und sie ist erschreckender: Viele Täter stammten aus der Mitte der Gesellschaft, es waren ganz normale Männer, gutmütige Familienväter und harmlose Durchschnittsmenschen. Mir fällt dazu die Aussage des Holocaustüberlebenden Primo Levi ein, der sagte: „Es gibt die Ungeheuer, aber sie sind zu wenig, als dass sie wirklich gefährlich werden könnten. Wer gefährlich ist, das sind die normalen Menschen“. Wie waren diese Männer imstande, massenhaft Menschen zu töten?

Otto Ohlendorf aus Hamburg war einer dieser Männer, er führte ein mobiles Mordkommando mit 600 Mann, das 1941/42 in die von der Wehrmacht eroberten Städte und Dörfer in der südlichen Sowjetunion eindrangen und 90.000 Menschen töteten. 1947 wird Ohlendorf in Nürnberg angeklagt und für seine Verantwortung für die Morde zum Tode verurteilt. Der damalige Chefankläger lebt noch, Benjamin Ferencz.

Wir interviewen den mittlerweile 102jährigen in seiner Heimat Florida und er hat noch klare Erinnerungen an den Angeklagten Ohlendorf: Es sei völlig falsch zu glauben, dass dieser ein brutaler Killer oder Monster gewesen sei, im Gegenteil, er wäre ein gebildeter Akademiker, ein liebevoller Vater von fünf Kindern gewesen.

An die NS-Propaganda geglaubt

Ferencz stammt selbst aus einer jüdischen Familie, aber er spricht ohne Bitterkeit oder Ressentiments, denn er will Ohlendorf nicht verdammen, sondern verstehen: „Ich habe keinen Zweifel, dass Ohlendorf ein deutscher Patriot war, der nur das tat, was er im Interesse seines Landes für richtig hielt.“ Ohlendorf hätte an die NS-Propaganda geglaubt, dass alle Juden die Feinde Deutschlands seien und deshalb getötet werden müssten.

Originalszene eines Musikabends von Männern des Reservepolizei-Bataillons 101 nach einer verübten Massenerschießung. Quelle: Staatsarchiv HamburgStaatsarchiv Hamburg

Wie aber ging es den Schützen selbst, den eigentlichen Mördern? Ich schaue mir das Hamburger Reservepolizeibataillon 101 aus Hamburg an, eine Truppe, 500 Mann stark, die im Sommer 1942 nach Polen kommt. Es sind meist Familienväter, die zu alt sind um in der Wehrmacht zu dienen. Die einfachen Mannschaftsdienstgrade stehen mehrheitlich weder den Nazis besonders nah oder sind übermäßig judenfeindlich.

Wer nicht wollte, musste nicht mitmachen

Das Erschreckende ist: Die Schützen mussten nicht schießen, sie konnten sich auch verweigern. Vor ihrem ersten Mordauftrag am 13. Juni 1942 wird es den Männern freigestellt, ob sie an den Erschießungen teilnehmen wollen. Polizisten, die sich von Erschießungskommandos fernhielten, galten im Kameradenkreis als „Schwächlinge“ und wurden sozial ausgegrenzt. Mehr passierte ihnen nicht.

Von den 500 Männern des Bataillons verweigern nur knapp ein Dutzend Männer. Die meisten Polizisten befolgen den Befehl widerstandslos, denn sie wollen nicht aus der Gruppe ausgeschlossen werden und als Feiglinge gelten. Was diese Männer vereint, sind ihre Taten. In der Gruppe bestärken sie sich gegenseitig, dass ihr Morden einen Sinn hat; sei es nur der, dass es die anderen schließlich auch tun. Es liegt im menschlichen Wesen, sich an Mehrheiten zu orientieren.

Der Dokumentarfilmer Manfred Oldenburg Der MAZ-Gastautor Manfred Oldenburg ist Dokumentarfilmer. Bekannt wurde er im Jahr 2003 mit einer TV-Dokumentation über die Schlacht von Stalingrad. 2004 gewann er mit „Das Wunder von Bern – Die wahre Geschichte" zusammen mit Guido Knopp und Sebastian Dehnhardt den Deutschen Fernsehpreis. Zuletzt drehte er eine Doku über Toni Kroos. Für den Film „Ganz normale Männer – Der vergessene Holocaust" hat Oldenburg über die Taten der Polizeibataillone in der NS-Zeit recherchiert.

Die Männer stumpfen zunehmend ab, das Töten wird innerhalb weniger Wochen zu einer Arbeit, die erledigt wird wie jede andere auch. Sie werden zu perfekten Vollstreckern des Rassenhass der Nazis. Einige empfinden schließlich Spaß beim Töten. Obwohl die Polizisten dem NS-Regime nicht besonders nahestehen, sind sie an der Erschießung von 38.000 Juden beteiligt und schicken 45.000 weitere in die Vernichtungslager. Es existierten über 130 Polizeibataillone während des Zweiten Weltkrieges, von allen diesen Einheiten hat das Hamburger Reservepolizeibataillon die vierthöchste Mordrate.

Die Ermordung der europäischen Juden war das Werk von rund 200.000 Deutschen und ihren Helfern. Viele davon waren „ganz normale“ Männer. Die meisten Täter gingen nach dem Krieg straffrei aus, die bundesdeutsche Justiz ermittelt zwar gegen mehr als 172.000 Männer, darunter Angehörige der SS, Gestapo – und der Polizei. Doch vielen Gerichten fehlt der Wille diejenigen zu bestrafen, die an Verbrechen beteiligt waren. Lediglich 500 Männer wurden für ihre Beteiligung am Holocaust verurteilt. 6 Millionen Tote und nur 500 Mörder!

Menschen wie Du und ich

Auch von der Hamburger Einheit werden 1967 lediglich 14 Männer angeklagt, nur drei werden zur Haftstrafen verurteilt. Schuldig bekennt sich keiner. Das Erschreckende im Fall des Reservepolizeibataillons 101 ist, dass es nicht unbedingt den ideologischen Überzeugungstäter braucht, um einen Völkermord zu begehen. Das beunruhigt, denn solche psychologischen Phänomene können wieder auftreten und sind seit 1945 immer wieder aufgetreten. Die Völkermorde in Schwarzafrika wie 1994 in Ruanda oder die „ethnischen Säuberungen“ im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er-Jahren sind Beispiele dafür.

Wenn Leute sich sagen können: „Ich bin ja nur Rädchen im Getriebe, ich bin ja nicht verantwortlich“ ist gewissermaßen alles möglich. So wie vor 80 Jahren das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte möglich wurde. Die Täter waren keine Monster, sondern Menschen wie Du und ich. Eine Warnung der Geschichte.

Von Manfred Oldenburg