Die Quarantäne in der Potsdamer Demenz-WG ist bald vorbei

Harte Zeiten für die Potsdamer Demenz-WG an der Heinrich-Mann-Allee. Weil alle neun Bewohner positiv auf Corona getestet wurden, steht das gesamte Haus unter Quarantäne. Um sich weiter um die Senioren kümmern zu können, sind Manja Sprdlik, die Chefin des Omi-Opi-Hauses, und zwei Pflegekräfte mit eingezogen. Exklusiv für die MAZ berichten sie täglich über die Situation vor Ort.

Quarantäne wird am Heiligen Abend aufgehoben

Es ist eine gute Nachricht, die uns am Montag erreicht: Alle Bewohner und Pflegekräfte in der Heinrich-Mann-Allee sind symptomfrei und weiterhin Corona-negativ. „Ab Donnerstagfrüh wird die Quarantäne aufgehoben“, sagt Manja Sprdlik. „Dann kommt der normale Frühdienst und wir können nach Hause fahren.“ In das Haus kehre langsam wieder der Alltag ein, die Bewohner essen regelmäßig und sind wohlauf.

Im zweiten Potsdamer Omi-Opi-Haus in der Paetowstraße werden hingegen noch mal drei Testergebnisse nachgeholt. Das Haus ist immer noch in Quarantäne. Wie lange, wisse Sprdlik aktuell nicht, sie hofft aber, dass die Kollegen, die dort mit eingezogen sind, zu Silvester wieder nach Hause können. „Es ist im Prinzip das gleiche Spiel wie bei uns, ich hoffe nur, dass die Sache glimpflicher an ihnen vorbeischrammt“, sagt die Heimleiterin. In der Demenz-WG in der Heinrich-Mann-Allee waren zwei Bewohner während der Quarantäne verstorben.

Alltag im Omi-Opi-Haus. Quelle: Manja Sprdlik

Klinik-Clowns waren zu Besuch

Im Laufe des Montags waren die Klinik-Clowns im Omi-Opi-Haus zu Besuch, was laut Sprdlik sehr schön war. „ Manja Schüle war auch da und hat einen Scheck übergeben“, erzählt sie. Die Brandenburger Kulturministerin übergab nach Angaben des Ministeriums Lottomittel in Höhe von 5.000 Euro an den Verein „Lachen hilft“ für seine „Winter-Wunder-Tour“ mit dem Clownsmobil. Das Mobil hat wohl eine Ausnahmegenehmigung vom Gesundheitsamt Potsdam bekommen und darf deswegen mit seiner Clowns-Tour Senioren- und Pflege-Einrichtungen besuchen.

Von Sarah Kugler