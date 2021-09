Brandenburg

Uwe Neumann und Anette Daugardt sind Schauspieler. Er hat an der Pariser Schauspielschule Cours Simon und der Universität der Künste Berlin studiert und trat unter anderem am Hans Otto Theater in Potsdam, in Berlin am Maxim-Gorki-Theater und in der Komödie am Kurfürstendamm auf.

Anette Daugardt absolvierte ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Hamburg. Wichtige Stationen für sie waren unter anderem die Freie Volksbühne Berlin und das Berliner Ensemble. Seit 2003 realisiert das Paar mit dem KantTheaterBerlin, einem Zusammenschluss von Bühnenkünstlern, eigene Projekte. Corona brachte einen tiefen Einschnitt in ihre Arbeit, inspirierte sie aber auch, neue Wege zu beschreiten.

Beide bespielen ein kleines Theater in der Haubachstraße in Berlin, das „EG links“. In die ehemalige Erdgeschosswohnung passen 26 Besucher. Mit dem KantTheaterBerlin gastieren sie dort und touren auch durch andere Spielstätten. Zu Beginn der Pandemie kam das große Herunterfahren. Das Paar nutzte die Zeit – mit der Corona-Soforthilfe im Rücken –, neue Formate zu entwickeln. Sie hatten ursprünglich ein Stück über Heinrich Heine mit dem Titel „Matratzengruft“ geplant. Pandemie-bedingt wurden ein Film und ein Hörbuch, erschienen im Vocalbar Verlag, daraus. Da die Schauspieler, die sich auch intensiv mit Fotografie beschäftigen, schon seit Jahren Erfahrungen mit Regie und eigenen Inszenierungen gesammelt haben, war das Projekt kein Problem für sie.

Der Film „Matratzengruft“ ist auf Youtube

Der Film „Matratzengruft“ steht heute im Youtube-Kanal kostenlos zur Verfügung. Im vergangenen Jahr war er nur zu bestimmten Zeiten für ein „Eintrittsgeld“ zu sehen – quasi als Ersatz für die Theateraufführung. Nach solchen Filmaufführungen trafen sich die Akteure am nächsten Tag mit dem Publikum im Park und man tauschte sich über das Gesehene aus. „Es war ein so beglückendes Erlebnis. Eine Buchhandlung, mit der wir zusammenarbeiten, schickte über ihren Verteiler den Link. Wir erreichten so Leute, die wir sonst nicht erreicht hätten“, betont Anette Daugardt.

Sie berichtet, dass auch aufgrund von Privatinitiativen Auftritte zustande kamen. Gisela Gräning und Alf Hamann in Eichwalde (Dahme-Spreewald) luden im vergangenen Sommer und in diesem zu einer szenischen Lesung in ihren Garten ein, um die Künstler zu unterstützen. Im Juli präsentierten sie Heines „Matratzengruft“.

Und in Bork (Ostprignitz-Ruppin) waren die Schauspieler beim Kultursommer vertreten. Auf Initiative des Vereins Am Borker See finden dort im Sommer Konzerte und Lesungen in privaten Gärten und vor Kultureinrichtungen statt. „Anfangs wollt‘ ich fast verzagen, und ich glaubt, ich trüg es nie. Und ich habe es doch getragen – aber fragt mich nur nicht, wie?“ Diese Worte aus Heinrich Heines „Buch der Lieder“ bezogen sich auf das Drücken seiner Schuhe auf einem Ball. Viele Künstler würden sie wohl auch für die Corona-Zeit für sich geltend machen. Als der junge Heine das schrieb, ahnte der Dichter noch nicht, dass er seine letzten acht Jahre in einer „Matratzengruft“ verbringen würde.

Das neue Projekt hat den Titel „Kopfsteine“

Anette Daugardts und Uwe Neumanns von den Kritikern hochgelobtes Hörbuch „Matratzengruft“ beginnt mit diesem Vers. Mit der Arbeit an der Textcollage aus Originaltexten begannen sie im ersten Corona-Jahr. Das Hörbuch zeigt einen Heine, der durch eine schwere Krankheit ans Bett gefesselt war und fast unerträgliche Schmerzen durchlitt. Aber er schrieb weiter – hellwach, spottend und zornig. Den Auszügen aus Heines Werk werden Berichte von Zeitzeugen zur Seite gestellt. Neumann interpretiert in erster Linie Heines Prosastücke, Briefe und Gedichte. Daugardt spricht vor allem die Berichte der Zeitgenossen.

„Auf die Zeit, die kommt, bin ich gespannt“, meint Uwe Neumann, verweist auf den Winter und fragt sich, ob die Leute bereit sind, Innenräume zu nutzen. Momentan arbeitet das Paar an einem neuen Projekt mit dem Titel „Kopfsteine“. Darin kombinieren sie Zweigs Novelle „Vierundzwanzig Stunden aus dem Leben einer Frau“ mit einem Stück des niederländischen Autors Marc Reugebrink. Es geht um zwei Figuren, die in eine existenzielle Situation geraten, eine Grenzerfahrung machen.

„Wir sind nicht nur Künstler, sondern auch Lebenskünstler und wie ein Freund von uns meinte, immer zwischen Aldi und KaDeWe. Wir überstehen alles“, sagt Anette Daugardt und lacht.

Ihre nächsten Auftritte haben beide am 9. Oktober im Kulturspeicher Hobrechtsfelde (Barnim) und am 5. November im Bürgerhaus in Zeuthen (Dahme-Spreewald).

Hörbuch „Matratzengruft“, Vocalbar Verlag, 15 Euro.

Von Heidrun Voigt