Die Schönste, Eleganteste und Teuerste: Alles dreht sich um die Violine

Potsdam

Die Geige kann singen, zumindest auf den hohen Saiten A und E, sie geht dann über die Physik hinaus, auf deren Glaubenssätze man am Ende jedes Instrument herunterbrechen kann. Die Geige möchte schöner sein als die Physik, denn Schall und Schwingungen allein, das reicht ihr nicht. Ihr Vibrato rührt, doch läuft Gefahr, als Filmmusik verheizt zu werden, für einen letzten Kuss von Kermit und Miss Piggy. Oder Humphrey Bogart und Ingrid Bergman.

Nun ist sie Instrument des Jahres, sie wird darauf bestehen, dass man sie Violine nennt, denn das klingt nach Italien. Auch wenn sie dort nicht Violine, sondern Violino heißt. Die Stradivari ist die Königin der Violinen, geschaffen um das Jahr 1700 von dem Geigenbauer Antonio Giacomo Stradivari in der Lombardei, einer italienischen Provinz. Ungefähr 620 Geigen seines Hauses existieren noch. Vor neun Jahren ist ein Exemplar für elf Millionen Euro versteigert worden. Nie war ein Musikinstrument teurer.

Am Ende geht es um „ bella figura “

Die Geige weckt Sehnsüchte, öffnet Herzen und Geldbeutel. Und manchmal öffnet sie ein Dekolletee, was respektvoll festgehalten werden darf. Denn Solisten spielen sie im Stehen, es braucht auch einen Körper, der die Violine stemmen kann, über Stunden, zum anderen sollte dieser Körper selbst ein Kunstwerk sein, der neben der Musik besteht. Es geht um „ bella figura“. Kein Zufall, dass auch diese Wendung aus Italien kommt.

Seit Anne-Sophie Mutter ist das Cover einer Violin-Aufnahme nicht mehr bloß der Aktendeckel, auf dem Ort, Werk, Klangkörper und Preis verzeichnet sind. Das Cover ist seit Mutter eine Aufschlagseite für die Welt des Glamours und der Sinnlichkeit, auch wenn sich beides erst entwickelt hat. Mit 13 Jahren hat sie Herbert von Karajan 1976 bei den Berliner Philharmonikern vorgespielt, er war „tief beeindruckt“. Es folgte ein sensationeller Durchbruch, bis heute ist Mutter das Maß der Dinge in puncto Musikalität, Vermarktbarkeit und der Ästhetik, die getragen wird von einer Spur Erotik – gemessen an der Elle von Karajan, der selbst ein Mann des schönen Lebens und des ausgesuchten Stilbewusstseins war.

Folgerichtig wird das Feld der Violine heute angeführt von attraktiven Frauen, ganz vorne mit dabei sind Julia Fischer, Midori, Hilary Hahn und Isabelle Faust. Exorbitant begabte Künstlerinnen, auf den Covers werden sie umweht von einem süßen Duft und einem dünnen Abendkleid. Die Violine tragen sie wie eine Clutch, eine wirklich schmale Handtasche, auch wenn die glatte Inszenierung nichts zu tun hat mit der Tiefe der Musik, die diese Frauen spielen.

Niedlicher als Bratsche, Cello und Bass

Die Klassik braucht Covergirls, sonst lässt sie sich nicht mehr verkaufen. Die Geige als das vielleicht schönste aller Instrumente, elegant und formvollendet, niedlicher als Bratsche, Cello oder Kontrabass, eignet sich als Accessoire perfekt, um die Klassik als den Lifestyle der gehobenen Stände zu verkaufen. Auch das Klavier kennt glamouröse Künstlerinnen wie Khatia Buniatishvili oder Alice Sara Ott, doch hier dominieren weiterhin die Männer wie Igor Levit, Grigori Sokolov oder Lang Lang.

Die Geige ist ein Instrument, mit dem sich die Gesellschaft ordnen lässt. „Erste Geige spielen“, „zweite Geige spielen“, jemanden als „Arschgeige“ verdammen: Längst sind das Begriffe aus der Alltagssprache, sie sagen viel über die Hierarchien einer Gruppe, auch außerhalb eines Orchesters. Die Geige ist ein Leit-Instrument.

Der große Violinist Yehudi Menuhin (1916-1999), der für jede Paganini-Halsbrecherei zu haben war, sagte einmal: „In jedem echten Geiger steckt auch ein Zigeuner.“ Die weibliche Hochglanz-Ära des 21. Jahrhunderts kann er damit nicht gemeint haben. Eher diesen einen Ausreißer, der als Wunderkind gegolten hat, streng der Klassik verschrieben. Doch dann brach er aus, fort aus Deutschland, nach New York. Verlobte sich mit einer Porno-Darstellerin, die ihn wegen angeblicher Gewalt verklagen wollte. Die Rede ist von David Garrett. Der Mann mit den Ketten, Ringen, dem offenen Hemd und der Geige, die er wie eine Geliebte im Arm hält, dann wieder wie eine Kalaschnikow.

Man muss seine Poplieder auf der Geige nicht mögen, doch er hat der Violine den Nimbus der Unnahbarkeit genommen. Das ist ein Verdienst – den er sich gut bezahlen lässt. Mittlerweile nimmt er Eintrittspreise in der Höhe von den Rolling Stones. Trotzdem sind die Hallen voll. Vielleicht, weil er das Instrument ins 21. Jahrhundert holt: „Born In The USA“ spielt er breitbeiniger als Bruce Springsteen. Wer eine Geige hat, der schließt immer auch einen Pakt mit dem Teufel.

Von Lars Grote