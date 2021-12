Potsdam

Ein schweres Jahr wird etwas besser, wenn man gute Musik hört. Hier eine Bewertung der besten Alben.

1. Billie Eilish: „Happier Than Ever“

Billie Eilish: Happier Than Ever Quelle: Label

Wer 2021 singt, er sei glücklicher denn je („Happier Than Ever“), ist entweder sehr jung, sehr zynisch oder kommt aus Kalifornien, wo man vom Rest der Welt nie so viel wissen wollte, weil der Pazifik vor der Tür als Sehnsuchtsort vollkommen reicht. Auf Billie Eilish trifft das alles sehr präzise zu, sie ist erst 19 Jahre alt, klebt sich auf dem Cover falsche Tränen ins Gesicht und wohnt in Reichweite des Ozeans. Man darf das nicht als Vorwurf gegen sie verwenden, denn sie bastelt aus dem Hang zur Ironie oder zum Drama ihre Lieder, so beseelt, traurig, in der Instrumentierung derart up to date (elektronisch, doch nie trostlos), dass man wirklich für Minuten glaubt: 2021 war ein erfülltes Jahr!

2. Celeste: „Not Your Muse“

Celeste: Not Your Muse Quelle: Label

Wenn wir bei Billie Eilish sagten, sie sei so radikal und intensiv, dass sie alles singen könne, sogar das Glück ironisch in das Jahr 2021 hängen darf, dann müssten wir von Frau Celeste das Gegenteil behaupten: Hier ist alles durchdacht, das Intervall, der Lidstrich – bevor sie singt, wird sie die Gurgel spülen, damit die Stimme wirklich sitzt, weil jeder Ton bedeutsam ist, als stürze sonst die Statik ihrer Lieder ein. Sie ist die bessere Adele, bedeutungsvoller und geschmeidiger. Celeste ist ein Sonderfall, ihr Ehrgeiz steht ihr nicht im Weg, er veredelt ihr Werk zu atemberaubender Melancholie.

3. Danger Dan: „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“

Danger Dan: Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt Quelle: Label

Von Hause aus ist er ein Rapper, das hört man seinen Texten an, die manchmal rumpeln und den Lackmustest des reinen Reimes nicht bestehen. Ursprünglich kommt er aus der Antilopen Gang, einer Band, die sich sehr links positioniert und dabei manchmal über ihre eigenen Vorurteile stürzt. Doch was Danger Dan hier auf sein Soloalbum zaubert, das klingt nach einer sanften Herz-Kreislauf-Massage. Er holt uns ins Leben zurück mit seinen Songs, die er alleine am Klavier einspielt, mit Verve, aber ohne Schaum vorm Mund. Fast klingt es lieblich, wie er die dunkle Seite der Macht seziert.

4. Dinosaur Jr.: „Sweep It Into Space“

Dinosaur Jr.: Sweeping Into Space Quelle: Label

Ziemlich junge Menschen steht auf den ersten Plätzen dieser Liste, doch hier kommen ein paar ältere Männer, denen man im 21. Jahrhundert generell ja nicht mehr alles glaubt. Was Dinosaur Jr. seit Jahrzehnten predigen, war nie gestelzt, es war die Form von Rock’n’Roll, die nicht viel Neues wagt, weil sie sehr früh schon ihren Herzschlag fand. Die Band aus Massachusetts hatte nichts zurückzunehmen, weil die verzerrte, dennoch liebevolle Art, sich der Musik zu nähern, heute gültiger denn je klingt. Sie zerlegen ihre polternden Lieder, einer muss es ja tun, wenn die jungen Leute nur noch leise am Piano weinen.

5. Little Simz: „Sometimes I Might Be Introvert“

Little Simz: Sometimes I Might Be Introvert Quelle: Label

Haha, von sich behaupten, sie neige phasenweise zu sehr ausgeprägter Schüchternheit, doch sich auf dem Cover einen Dutt bauen, hoch wie der Turm zu Babel. Von der Bibel wurden die Babylonier verflucht, weil sie ausschweifend und sündig lebten, doch Little Simz wird von der Fachkritik und ihren Fans geliebt, weil sie einen Rap erfindet, vor dem man keine Angst hat. Er klingt gelassen, trotzdem pointiert, anders als bei männlichen Kollegen, die so unruhig wirken, als lasse die Wirkung des Kokains nach.

6. Adele: „30“

Adele: 30 Quelle: Label

Platz sechs, Adele würde wahrscheinlich lieber drauf verzichten. Platz eins oder nichts, so geht ihr Leben. Dick oder dünn. Große Liebe oder Scheidung. Platz sechs, das ist lauwarm, leider ähnlich wie ihr neues Album. Es lässt sich nicht viel Schlechtes drüber sagen, außer diesem Einwand, dass nirgendwo ein Funke steckt, der unseren Kopf in Flammen setzt. Erwarten wir das nicht von einer wie Adele, dass sie das Virus kurzfristig in Grund und Boden singt, oder immerhin so tut, als habe sie die Waffen (wir reden nicht von Impfung oder Spritze), um die Pandemie zu zähmen? Leider singt sie nur Musik zum Plätzchenbacken.

7. Dota: „Wir rufen dich, Galaktika“

Dota: Wir rufen dich, Galaktika Quelle: Label

Wenn wir wirklich schreiben könnten und heimlich ein Tagebuch führten, dann ließe es sich lesen wie die Songs von Dota Kehr, die als Frontfrau der Band Dota zur Poetin und Wahrsagerin gereift ist. Aber „Frontfrau“ ist ein falsches Wort, denn sie löst die Fronten auf, ohne falsche Kompromisse einzugehen. Manche ihrer Texte klingen, als sitze sie an einem Sachbuch, doch dann enden ihre Zeilen mit erregtem Puls und feuchten Händen. Magie, die zu Musik geworden ist. Bildungsbürgertum von seiner liebenswerten Seite.

8. Arlo Parks: „Collapsed in Sunbeams“

Arlo Parks: Collapsed in Sunbeams Quelle: Label

Das ist Pop in Reinkultur, der den Rhythmus immer über Lösung von Problemen stellt, der mit den Fingern schnippst, als brauche es nur diese kleine Geste, um graue Tage in die Knie zu zwingen. Trotzdem wird bei Arlo Parks zuweilen mitgeteilt, dass nicht alles happy ist, aber doch zu lösen, wenn man beispielsweise einen schwarzen Hund an seiner Seite hat. Das Glück, von dem sie singt, traut sich einen Schritt ins Moll, doch tritt dann schnell wieder heraus, weil es im Schatten leider ziemlich kühl ist – und ein Gin Tonic in der Hand ganz einfach bessere Laune macht.

9. Amyl And The Sniffers: „Comfort To Me“

Amyl And The Sniffers: Comfort To Me Quelle: Label

Amyl ist die Frau, deren Wut sogar noch aus Australien rüberweht. Oder sagen wir: herüberdröhnt. Endlich ein paar Lieder, die nicht so tun, als ob wir das Corona-Trauerspiel mit kühlem Kopf, unserer sagenhaften Reflexion und ein paar routinierten Witzchen in den Griff bekämen. Ja, wir stehen am Abgrund, und Amyl nennt das Kind beim Namen. Nicht in der Manier verrohter Männer aus dem Metal, aber fast genau so laut. Und am Ende, nahezu versöhnlich, ruft sie im Song „Security“: „I’m Not Looking For Trouble, I’m Looking For Love.“ Ich will keinen Ärger, ich suche nur nach Liebe.

10. Rainald Grebe: „Popmusik“

Rainald Grebe: Popmusik Quelle: Label

Der Teilzeit-Uckermärker Grebe wohnt auf den äußeren Metern von Brandenburg, wenn er nicht gerade als Teilzeit-Bewohner von Berlin-Mitte nach dem Irrsinn für die neuen Lieder sucht. Denn bösen Witz muss man bei Grebe immer einpreisen, einen handelsüblichen Hit wird man von ihm nicht kriegen. Es gibt ja nicht mal eine Handvoll Radiostationen, die sich traut, seine Songs zu spielen. Das liegt am Radio, nicht an Grebe. Grebe ist krank, er ist erschöpft, er spricht darüber, doch es hindert ihn nicht, wundervoll präzise, verrückte Diagnosen zu stellen wie in seinem, nun ja, Hit „Meganice Zeit“.

Von Lars Grote