Wegen der Corona-Pandemie konnten wieder nur 30 Zuschauer in der Reithalle der Premiere folgen. Auch die acht Schauspieler auf der Bühne mussten den Mindestabstand einhalten.

Worum geht es?

Es wird erzählt, dass die Friedliche Revolution in Dresden alles andere als friedlich verlief. Der Wegfall staatlicher Autorität, eigentlich ein Ideal für anarchistisch eingestellte Jugendliche, führte dazu, dass martialische Nazis in der Stadt Angst und Schrecken verbreiten konnten. Wer in der Wendezeit keine Judenwitze reißen und keine Fidschis jagen wollte, galt schon als Linker und hatte es schwer. Die Bühnenfassung von Regisseurin Fanny Brunner und Dramaturg Christopher Hanf verlegt sich aber nicht auf gebrochene Nasen und ausgeschlagene Zähne. Vielmehr arbeitet sie die literarische Qualität des Augenzeugenbericht heraus.

Wie hat Regisseurin Fanny Brunner den Stoff inszeniert?

Nur zwei der acht Schauspieler weist sie handelnde Figuren zu. Ansonsten gilt: Aus einem Halbkreis heraus wird die Geschichte gemeinsam erzählt. Satz für Satz. Es herrscht ein ruhiges konzentriertes Miteinander, das jedem einzelnen Schauspielern viele Spielräume eröffnet. Überzeichnungen und Parodien sind nie Selbstzweck. Und wenn es auch manchmal um drastische Erlebnisse geht, bleibt es ein Theater der Zwischentöne. Überraschend ist, dass diese Inszenierung ohne Baseballschläger auskommt. Dafür werden um so mehr Bananen vertilgt, ein anderes Klischee dieser Zeit. Es wird aber nie platt kabarettistisch, der Humor und die Komik gründen tiefer. Der sprichwörtliche Goldene Westen setzt sich zusehends durch, was Daniel Angermayr als Bühnen- und Kostümbildner sinnfällig zum Ausdruck bringt.

Welche Schauspieler haben am meisten überzeugt?

Jörg Dathe ist ein großartiger Rhetoriker. Philipp Mauritz ein herrlicher Clown und es fällt auch leicht, sich mit Hannes Schumacher zu identifizieren. Aber auch die anderen Fünf setzen schöne Akzente.

Was waren die Höhepunkte des Abends?

Die Rede, die Helmut Kohl im Dezember 1989 in Dresden hielt, wurde nachgesprochen, ohne ihn zu imitieren.

Fazit?

Sprechtheater vom Feinsten.

info Reithalle. Kulturareal Schiffbauergasse, Potsdam. Alle Aufführungen bis 14. November sind ausverkauft.

Von Karim Saab