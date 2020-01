Das Regietheater setzt verstärkt auf Körperlichkeit als aktionistisches Element

Berlin

„Im Übrigen können sie beim Theatertreffen vor nichts sicher sein“, betonte der Juror Franz Wille zum Abschluss einer Pressekonferenz. Zuvor war die Frage gestellt geworden, warum es diesmal auch ein Tanztheater-Format in die Auswahl geschafft hat. Die drei Jurorinnen und vier Juroren präsentierten heute mittag im Haus der Berliner Festspiele die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen im deutschsprachigen Raum. Die Leiterin des Theatertreffens Yvonne Büdenhölzer zeigte sich dabei hochzufrieden, da ihre Vorgaben mehr als erfüllt seien. „Die Frauenquote ist mit 6:4 mehr als erfüllt“, so Büdenhölzer. Der diesjährige Jahrgang überzeuge durch „starke Kreationen, neue Stücke und Klassikerinterpretationen, bei denen Geschlechterrollen bewusst aufgelöst oder umgedeutet werden“. Im Zentrum stünden dabei Gesellschaftspanoramen, die aus ungewöhnlichen Perspektiven betrachtet werden. „Die Körperlichkeit als aktionistisches Element tritt in den Stückentwicklungen besonders hervor“, so Büdenhölzer.

Das 57. Theatertreffen findet vom 1. bis 17. Mai 2020 in Berlin statt. Unter den Inszenierungen, die zu Gastspielen eingeladen werden, ist immerhin wieder eine von einem ostdeutschen Stadttheater. Hier die Auswahl:

– „Anatomie eines Suizids“ von Alice Birch Regie Katie Mitchell | Deutsches Schauspielhaus Hamburg

– „Chinchilla Arschloch, waswas. Nachrichten aus dem Zwischenhirn“ von Rimini Protokoll ( Helgard Haug) Konzept, Text und Regie Helgard Haug | Eine Produktion von Schauspiel Frankfurt, Künstlerhaus Mousonturm ( Frankfurt) und Rimini Protokoll in Koproduktion mit Westdeutscher Rundfunk und HAU Hebbel am Ufer ( Berlin)

– „Der Mensch erscheint im Holozän“ Ein Visual Poem nach Max Frisch Regie Alexander Giesche | Schauspielhaus Zürich – „Der Menschenfeind“ von Molière Regie Anne Lenk | Deutsches Theater Berlin

– „Die Kränkungen der Menschheit“ Regie Anta Helena Recke | Eine Produktion von Anta Helena Recke mit den Münchner Kammerspielen in Koproduktion mit HAU Hebbel am Ufer ( Berlin), Kampnagel ( Hamburg) und Künstlerhaus Mousonturm ( Frankfurt)

– „Eine göttliche Komödie. Dante < > Pasolini“ von Federico Bellini Regie Antonio Latella | Bayerisches Staatsschauspiel / Residenztheater, München (Intendanz Martin Kušej)

– „Hamlet“von William Shakespeare mit Auszügen aus „Die Hamletmaschine“ von Heiner Müller Regie Johan Simons | Schauspielhaus Bochum

– „Süßer Vogel Jugend“von Tennessee Williams Regie Claudia Bauer| Schauspiel Leipzig

– „TANZ. Eine sylphidische Träumerei in Stunts“ Konzept, Performance und Choreografie Florentina Holzinger | Eine Produktion von Florentina Holzinger in Koproduktion mit Spirit und Tanzquartier Wien, SPRING Festival (Utrecht), Productiehuis Theater Rotterdam, Künstlerhaus Mousonturm ( Frankfurt), Arsenic ( Lausanne), Münchner Kammerspiele, Take Me Somewhere Festival ( Glasgow), Beursschouwburg ( Brüssel), deSingel ( Antwerpen), SOPHIENSÆLE ( Berlin), Frascati Producties ( Amsterdam), Theater im Pumpenhaus ( Münster), asphalt Festival ( Düsseldorf)

– „The Vacuum Cleaner“ von Toshiki Okada Regie Toshiki Okada | Münchner Kammerspiele

Von Karim Saab