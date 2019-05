Die Zeit ist reif, richtig aus sich herauszugehen. Finden High Tone. Die vierköpfige Truppe aus Lyon verhalf dem Dub – kombiniert mit ausgeflippter Elektronik und Mixfinessen – besonders in ihren Konzerten zu unerhörter Durchschlagskraft. Nun geht das Abenteuer weiter. Tanzbare wie technoide stampfende Strukturen brechen immer mal durch. Fiese Attacken vom Keyboard. Allerhand Schrägheiten, die bei großer Lautstärke jeden Körper erschüttern und bei aller Sprunghaftigkeit manche Ironie im Materialmix offenbaren.

High Tone: Time Has Come. Jarring Effects/Broken Silence.

Echte Verschwörer sind sie – The Rocksteady Conspiracy. Der Name der verschworenen Gemeinschaft aus Wien gibt unmissverständlich die Marschrichtung vor. Ab in die Sechziger! Als der Ska nicht mehr nur das pure Tanzvergnügen war, sondern bei seiner Evolution zum Rocksteady ganz viel Seele bekam, die ihm Sänger oder Sängerinnen einhauchten. Als die Songs zudem etwas langsamer für den Hüftschwung daherkamen und sich manchmal vom Jazz geküsst wurden. Die Konspirateure haben von der Donau haben das kapiert. Dass die Experten für Genre-Klassik solche Helden wie Rico Rodriguez, Derrick Morgan oder The Pioneers begleiteten sei an dieser Stelle nur der Vollständigkeit wegen aufgeführt.

The Rocksteady Conspiracy: Rough And Sweet. Get On Records!

Klarinette, Posaune und eine sanft schmachtende Latina – beim Dub-Meister Brain Damage aus Frankreich wird es nie langweilig. Rund um wundervolle Stimmen, Hip Hop und etliche analoge Instrumente aus den Anden und viel Percussion errichtet der Soundtüftler das digitale Gerüst samt Hallkammern. Gut 20 Jahre ist er am Start. Die Ideen sind ihm seither nicht ausgegangen. Immer geschmeidig.

Brain Damage: Ya No Más! Jarring Effects/Broken Silence.