Stiftung Schlösser und Gärten Sanssouci baut digitale Präsentation aus

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) bietet ab sofort virtuelle Rundgänge durch ihre Liegenschaften an. Nachdem die Museen am 13. März 2020 zunächst bis zum 19. April 2020 für den Publikumsverkehr geschlossen wurden, sollen die Schlösser wenigstens virtuell zugänglich bleiben. Das digitale Angebot unter www.spsg.de/aktuelles/wirbleibenzuhause/ führt durch Schloss Sanssouci, die Bildergalerie und die Neuen Kammern. „Darüber hinaus berichten Fernsehreportagen und Dokumentationen über die Pfaueninsel in Berlin, die Arbeit der ,Gärtner von Sanssouci’ oder zeigen , Potsdam von oben’“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stiftung. Ebenso könne auf der Plattform www.museum-digital.de in den Online-Sammlungen der SPSG gestöbert, den spannenden Bildgeschichten des Research Center Sanssouci (RECS) gefolgt und viel Fachwissen über jene kostbaren Kunstobjekte abgerufen werden.

Wie es heißt, sind aktuell weitere Aufnahmen in Arbeit, um das digitale Angebot mit 360°-Rundgängen kontinuierlich auszubauen. Verwiesen wird auch auf die Verlinkungen zu neun Filmen aus Mediatheken bzw. auf YouTube. Auch dieses Angebot werde sukzessive erweitert.

